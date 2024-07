Mercedes EQA 300 4Matic: prova, autonomia e consumi del crossover elettrico premium

Mercedes EQA è il crossover 100% elettrico premium della cada stellata, realizzato a partire dalla “gemella” con motore endotermico, Mercedes GLA. Con questa infatti, condivide la piattaforma MFA, adattata ad una meccanica elettrica. Non cambia però la qualità costruttiva, il comfort e cresce lo spazio a bordo, per un’auto polivalente per diverse tipologie di impieghi. Prezzi a partire da 56.630 euro.

Design e dimensioni

Basta un colpo d’occhio per riconoscere le proporzioni di Mercedes GLA, ovvero un crossover dalle dimensioni generose (4,47 x 1,85 x 1,82) con un passo di 2,73 metri. All’esterno però varia leggermente il design, con un frontale più moderno e minimale rispetto a quello proposto sulla variante endotermica. I nuovi gruppi ottici full LED (come optional si possono selezionare i fari Digital Light, a matrice di LED adattivi) si integrano maggiormente con la nuova mascherina piena dedicata ai modelli elettrici, con impresso il logo della stella. Nella zona inferiore si apprezza l’elaborato paraurti sportivo dedicato agli allestimenti AMG Line, più accessoriati della gamma. La vista posteriore ripropone il collegamento visivo tra i gruppi ottici led, rendendo più armoniose le linee e le forme viste su GLA. Con questo ultimo restyling son stati leggermente ritoccati gli esterni, la gamma dei cerchi in lega da 18” fino a 20” (per 1.400 euro circa). Molto intrigante il colore Rosso Patagonia, optional della sezione Manufaktur per circa 1.200 euro, con il contrasto nero lucido delle finiture dedicate al pacchetto Night.

Interni e tecnologia

L’abitacolo non si discosta in maniera significativa dall’esemplare pre-restyling, se non fosse per il nuovo volante sportivo dedicato alle versioni AMG Line. Propone pelle traforata e cuciture a contrasto rosse, così come i pannelli portiera e i sedili sportivi dedicati (seppur abbastanza rigidi e non proprio ergonomici nei lunghi viaggi). Non mancano le tipiche bocchette a turbina retroilluminate, con anche le luci ambientali multicolore. Migliorano gli assemblaggi rispetto alla passata generazione, mentre al centro del tunnel, tra i sedili anteriori, sparisce il pannello touch a sfioramento, a beneficio di un piccolo vano porta oggetti. La riduzione di tasti fisici limita però l’accesso rapido ad alcune funzioni, ad esempio la selezione del brando musicale o il ritorno alla schermata Home del display. E proprio da questo si gestisce ormai tutto: quello centrale è di serie da 10,25” mentre quello di fronte al conducente può essere da 7 o 10,23”.

Non manca la massima connettività con la rete, per i servizi di bordo così come risponde presente Apple CarPlay e Android Auto wireless (optional per 366 euro), oppure con cavo USB-C. Su alcuni allestimenti è anche disponibile la ricarica ad induzione dello smartphone. Buono anche lo spazio per i passeggeri posteriori, che possono vantare anche due comode bocchette d’aerazione e due prese USB-C dedicate. Il pavimento tra le sedute è quasi piatto, ma la presenza della batteria – ancorata sotto all’abitacolo – alza la soglia, costringendo i passeggeri ad un angolo piuttosto acuto delle ginocchia. Lo spazio in altezza è però generoso, anche grazie alla possibilità di scegliere l’ampio tetto panoramico e apribile. Il bagagliaio invece è circa 50 litri più ampio di quello di GLA, partendo da ben 500 litri fino ad un massimo di 1.460 litri. Per i cavi di ricarica non è però presente un vano anteriore, nel cofano, non potendo così ottimizzare gli spazi trattandosi di una piattaforma riadattata e non nativa elettrica.

Prova su strada

Al volante nuova Mercedes EQA risulta essere un perfetto crossover da città con stile, senza però disdegnare anche i lunghi viaggi (seppur non sia tra le migliori in tale ambito). Buono il funzionamento dell’assetto standard, che manifesta una taratura piuttosto sportiveggiante e sostenuta in curva, ma lievemente ruvida sulle asperità più secche. In veste AMG Line Premium guadagna una taratura specifica, più rigida e stabile. Consigliato l’assetto a controllo elettronico per circa 1.200 euro, che permette di modificare il comportamento dell’auto. Lo sterzo risulta molto servoassistito, ma piacevole da utilizzare in città, diventando più solido all’aumentare della velocità. L’isolamento acustico dall’esterno è davvero ben realizzato, grazie anche alla presenza dei vetri doppi.

La versione 300 4Matic beneficia di un powertrain a doppio motore, uno per ogni asse, con una potenza massima di 228 CV e 390 Nm di coppia, erogati all’istante. Infatti, le prestazioni sono soddisfacenti, con uno 0-100 km/h concluso in 7,7 secondi, fino ad una velocità massima limitata a soli 160 km/h. La progressione è buona, sebbene si percepiscano gli oltre 2.140 kg in ordine di marcia di questo modello. È scattante e pronta nei cambi di direzione, ma si avverte la massa in accesso e non restituisce un feeling da auto particolarmente agile. Non gode della tipica guida a un pedale – già incontrata su altre auto elettriche – ma la frenata rigenerativa si può impostare su tre livelli tramite i paddle dietro al volante. In questo modo si arriva ad un livello massimo davvero molto intenso che ci aiuta a rallentare parecchio, molto utile in contesti cittadini. Grazie alla trazione integrale, risulta anche più stabile e precisa su fondi scivolosi o dissestati.

Consumi, autonomia e ricarica

La versione provata dispone di una batteria agli ioni di litio da 66 kWh, con i quali Mercedes dichiara di poter percorrere in ciclo WLTP ben 456 km. Durante il nostro utilizzo, con temperatura esterna di circa 18 gradi, abbiamo registrato un consumo medio di 14,1 kWh/100 km in ambito urbano (con modalità Eco e piede gentile), mentre si può salire intorno ai 17 kWh/100 km con guida distratta e piede pesante. L’autonomia teorica in città può arrivare a superare anche i 440 km, se guidata con attenzione. Spostandosi in autostrada, i consumi salgono sensibilmente, arrivando anche a sfiorare una media di 25 kWh/100 km: in questo modo, l’autonomia può scendere fino a 270 km reali.

Parlando di ricarica, Mercedes EQA non eccelle rispetto ad altre rivali. È disponibile la ricarica in corrente alternata fino a 11 kW, mentre con una ricarica fast, può accettare in corrente continua fino ad un massimo di 100 kW. Il tempo di ricarica per passare dal 10 all’80% è di circa 33 minuti, un po’ superiore rispetto ad altri crossover elettrici. È però possibile preriscaldare la batteria per poter beneficiare fin da subito del picco massimo raggiungibile in fase di ricarica, e ridurre quindi i tempi alla colonnina. Non manca nemmeno la possibilità di sfruttare il sistema plug&charge, che permette di collegare il bocchettone alla presa della vettura senza attivare nulla da app o tessere: il sistema leggerà la carta o il conto collegato al profilo dell’auto, da cui scalare il costo della ricarica.

Prezzi e gamma

Il listino di nuova Mercedes EQA parte da una base di 56.630 euro, in allestimento 250+ Progressive. Interessante però la versione di accesso alla gamma (disponibile anche in diversi allestimenti) poiché, grazie ad una batteria leggermente più grande (70 kWh) e ad un solo motore anteriore da 190 CV, è in grado di ridurre significativamente i consumi, per un’autonomia stimata di ben 560 km. La versione 300 4Matic parte invece da 58.

210 euro, ma in allestimento AMG Line Premium Plus, come nel nostro caso, può arrivare fino a quasi 70 mila euro. Al vertice la versione 350 4Matic, con 292 CV e prezzi a partire da 60.950 euro, sempre in allestimento Progressive.