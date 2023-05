Mercedes GLB 2023, è tempo del restyling con prezzi da 43.839 euro

Si rinnova uno dei veicoli più versatili e pratici della casa di Stoccarda. Mercedes GLB, a circa cinque anni dal debutto è pronto ad un soft restyling di metà carriera, con affinamenti volti ad aggiornarne l’aspetto, gli equipaggiamenti e la tecnologia di bordo. La nuova gamma presenta sette differenti allestimenti, senza però stravolgere l’offerta per le motorizzazioni, sempre benzina, diesel o ibridi plug-in, con potenze da 136 a 306 CV e, a richiesta, la trazione integrale 4Matic.

Ritocco di fino per gli esterni

Solo un occhio attento potrebbe riconoscere ad un primo sguardo le modifiche che, però, consentono di aggiornarne la vista complessiva. Compaiono ora i nuovi gruppi ottici con due alternative di tecnologie per i proiettori, full led o a matrice di led (Digital Light) mentre è stata ridisegnata la griglia così come la mascherina inferiore. Rimangono disponibili diverse forme per i paraurti a seconda dell’allestimento selezionato, con i più sportivi assicurati dalle versioni AMG Line. Quattro i nuovi design disponibili per i cerchi in lega, da 17 a 20” a seconda degli allestimenti mentre debutta anche una nuova colorazione per la carrozzeria: Spectral Blue Metallic. Nella vista posteriore appaiono poi ridisegnati i giochi di luce con la firma luminosa a led, ora su due livelli e più sottile. Non sono infatti più disponibili i fari alogeni, né anteriori e nemmeno posteriori, mentre quasi invariato risulta il paraurti nella zona inferiore.

Più tecnologia e connettività

Anche l’abitacolo non risulta stravolto, sebbene si possano facilmente captare le migliorie rispetto alla prima generazione. La plancia risulta sempre sviluppata in larghezza, con due livelli e i due schermi da 10,25” per l’infotainment e per la strumentazione. Di serie, però, è solamente disponibile lo schermo più piccolo da 7” di fronte al conducente. Non mancano poi gli inserti in alluminio così come le tipiche bocchette a turbina, di stampo aeronautico, disponibili anche con retroilluminazione negli allestimenti più alti in gamma. Di serie il nuovo volante in pelle, multifunzione e sportivo, disponibile anche riscaldato con l’allestimento AMG Line. Di serie poi i nuovi sedili in pelle sintetica Artico, con tessuto al centro ed effetto tridimensionale. Quattro poi le diverse tonalità per gli interni, disponibili con dagli allestimenti Progressive a salire. Aumenta anche la componente di materiale riciclato per i sedili in tessuto, su tutte le versioni e su altri materiali dell’abitacolo.

Cresce anche l’equipaggiamento di serie per tutti gli allestimenti, con Highbeam assist, retrocamera e pacchetto USB già di base con la vettura. Si aggiungono poi i fari a led e il volante in pelle, sempre di serie, mentre a partire dall’allestimento Progressive l’offerta comprende anche il pacchetto specchietti e parcheggio. E’ stata poi ottimizzata e semplificata l’offerta degli allestimenti superiori, seguendo le richieste dei clienti e accorpando gli accessori in maniera più idonea alle esigenze. Riconfermati a richiesta i tanto desiderati sette posti, con i due extra estraibili dal pianale del bagagliaio.

Non varia infine la gamma motori, con i benzina 1.3 (da 136 o 163 CV), 2.0 da 224 CV e la più potente GLB 35 AMG da 306 CV e trazione integrale 4Matic. Lato Diesel è disponibile il solo 2.0 da 116, 150 o 190 CV, anche a trazione integrale.

Rivisto anche il listino, leggermente cresciuto rispetto al passato a partire da 43.839 euro per GLB 180 Automatic, con l’1.3 turbo benzina da 136 CV con cambio automatico a sette rapporti. I diesel partono invece da 33.998 euro per GLB 180d Automatic, con il 2.0 turbodiesel da 116 CV e cambio automatico. Per GLB 35 AMG il prezzo di partenza è di 67.572 euro.