Le migliori offerte auto di luglio: ecco 15 modelli da acquistare

Acquistare un'auto nuova di zecca è un'operazione che va compiuta con somma attenzione, senza voli pindarici, calcolando ogni passo con il massimo del giudizio. Ogni mese le case automobilistiche realizzano delle offerte interessanti per alcuni dei loro modelli in listino. Senza guardare in modo attento ciò che propone il mercato, si potrebbe perdere un'occasione per comprare la macchina dei propri desideri. Vediamo, dunque, in questa guida quelle che sono le offerte auto più interessanti di luglio 2024.

Le offerte auto con maggior sconto

Verifichiamo le offerte più scontate del panorama italiano delle quattro ruote, passando da un marchio all'altro, toccando ogni tipologia di segmento. Il nostro obiettivo è quello di mettere in evidenza i modelli che fanno registrare lo sconto più solido in questo determinato periodo dell'anno corrente.

Dunque, passiamo in rassegna i veicoli dallo sconto maggiore a luglio 2024:

Opel Corsa : da 99 € al mese con finanziamento Scelta Opel e 3.000 euro di incentivi statali. Anticipo 0 € - Tan 7,99% - Taeg 11,62%. Prezzo di listino di 19.900 euro, prezzo scontato di 11.500 euro. Sconto del 42%;

: da 99 € al mese con finanziamento Scelta Opel e 3.000 euro di incentivi statali. Anticipo 0 € - Tan 7,99% - Taeg 11,62%. Prezzo di listino di 19.900 euro, prezzo scontato di 11.500 euro. Sconto del 42%; Mazda MX-30 : Prime Line in promozione a 23.000 euro. Prezzo di listino di 38.250 euro, prezzo scontato di 23.000 euro. Sconto del 40%;

: Prime Line in promozione a 23.000 euro. Prezzo di listino di 38.250 euro, prezzo scontato di 23.000 euro. Sconto del 40%; Fiat 500 : Hybrid a 149 euro al mese TAN fisso 8,75% - TAEG 12,28%. Prezzo di listino di 17.700 euro, prezzo scontato di 10.950 euro. Sconto del 38%;

: Hybrid a 149 euro al mese TAN fisso 8,75% - TAEG 12,28%. Prezzo di listino di 17.700 euro, prezzo scontato di 10.950 euro. Sconto del 38%; Fiat 500X : da 99 euro al mese solo con finanziamento offerto da Stellantis Financial Services Italia S.p.a. Prezzo di listino di 25.950 euro, prezzo scontato di 16.950 euro. Sconto del 35%;

: da 99 euro al mese solo con finanziamento offerto da Stellantis Financial Services Italia S.p.a. Prezzo di listino di 25.950 euro, prezzo scontato di 16.950 euro. Sconto del 35%; Mazda 2: Hybrid Prime Line da 149 euro al mese solo in caso di rottamazione. Prezzo di listino di 24.990 euro, prezzo scontato di 16.500 euro. Sconto del 34%.

Ulteriori offerte auto

Dopo aver mostrato le auto più scontate del mese di luglio, passiamo in rassegna le vetture che godono di una scontistica particolarmente interessante. Ecco le 10 migliori: