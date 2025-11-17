Abbonati
Automotive

Mobilità anno zero, il nuovo paradigma: la rivoluzione che cambia tutto | L'evento in diretta

Le imprese come motore della rivoluzione energetica: dalla logistica sostenibile all'idrogeno, il trasporto diventa un sistema intelligente che si adatta a noi

Mobilità anno zero, il nuovo paradigma: la rivoluzione che cambia tutto | L'evento in diretta
"Mobilità anno zero" è l'evento de il Giornale che mette in luce come la rivoluzione energetica stia riscrivendo il panorama urbano. La mobilità non è più solo spostamento, ma un sistema intelligente, connesso e sostenibile, in cui i motori termici cedono progressivamente il passo all'elettrico e all'idrogeno. Questo cambiamento rovescia il paradigma: i mezzi si adattano a noi. In questo scenario, il ruolo delle imprese è fondamentale: troppo spesso sottovalutate, esse costituiscono un incredibile reticolo di competenze e visione del territorio. Sono le imprese a conoscere i bisogni reali delle comunità, a possedere la flessibilità per innovare velocemente e a poter costruire, con coraggio e visione, soluzioni locali per problemi globali. Il loro contributo spazia dalle colonnine di ricarica all'integrazione delle rinnovabili nel trasporto e alla logistica urbana sostenibile.

Al panel "Il nuovo paradigma" partecipano Antonio Fraccari (Managing Director ADR Mobility), Simone Gorini (Responsabile Operations Alta Velocità di Trenitalia), Massimiliano Pulice (Responsabile Competence Center Rigenerazione Urbana e Infrastrutture CDP) e Simone Tripepi (Head of Charging Point Operator Italy Enel). La moderazione sarà affidata a Hoara Borselli.

