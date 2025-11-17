"Mobilità anno zero" è l'evento de il Giornale che mette in luce come la rivoluzione energetica stia riscrivendo il panorama urbano. La mobilità non è più solo spostamento, ma un sistema intelligente, connesso e sostenibile, in cui i motori termici cedono progressivamente il passo all'elettrico e all'idrogeno. Questo cambiamento rovescia il paradigma: i mezzi si adattano a noi. In questo scenario, il ruolo delle imprese è fondamentale: troppo spesso sottovalutate, esse costituiscono un incredibile reticolo di competenze e visione del territorio. Sono le imprese a conoscere i bisogni reali delle comunità, a possedere la flessibilità per innovare velocemente e a poter costruire, con coraggio e visione, soluzioni locali per problemi globali. Il loro contributo spazia dalle colonnine di ricarica all'integrazione delle rinnovabili nel trasporto e alla logistica urbana sostenibile.Al panel "Il nuovo paradigma" partecipano Antonio Fraccari (Managing Director ADR Mobility), Simone Gorini (Responsabile Operations Alta Velocità di Trenitalia), Massimiliano Pulice (Responsabile Competence Center Rigenerazione Urbana e Infrastrutture CDP) e Simone Tripepi (Head of Charging Point Operator Italy Enel). La moderazione sarà affidata a Hoara Borselli.
Mobilità anno zero, il nuovo paradigma: la rivoluzione che cambia tutto | L'evento in diretta
Le imprese come motore della rivoluzione energetica: dalla logistica sostenibile all'idrogeno, il trasporto diventa un sistema intelligente che si adatta a noi
