Morto Emilio Petrone in un incidente stradale. Il ricordo di Horacio Pagani: "Una persona gentile e ispiratrice"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Con profondo dolore annunciamo la scomparsa del nostro caro Emilio Petrone, socio e membro del consiglio di amministrazione di Pagani S.p.A., nonché una delle persone più gentili e ispiratrici che abbiamo mai avuto il privilegio di conoscere", così Horacio Pagani ha espresso il cordoglio dell'azienda per la tragica scomparsa di Emilio Petrone, compenente del Consiglio d'Amministrazione di Pagani Automobili ed ex AD di Sisal, morto in un incidente stradale sulla A15. Pagani ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia in questo difficile momento.

Le parole di Pagani

“Grande appassionato di auto sportive artigianali, Petrone ha perso la vita in un tragico incidente stradale mentre era alla guida di un’auto di costruzione estera. L'azienda ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia, sottolineando quanto la mancanza di Petrone sarà sentita profondamente, anche se la sua influenza continuerà a vivere nel lavoro quotidiano e nei valori che ha trasmesso a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia in questo momento difficile. Ci mancherà profondamente, ma la sua influenza vivrà nel lavoro che continueremo a svolgere e nei valori che ci ha insegnato a custodire", ha concluso Horacio Pagani.

Chi fu Petrone

Emilio Petrone, 61 anni, originario di Salerno ma residente a Milano, era una figura di spicco nel mondo dell’imprenditoria. Ex Amministratore Delegato di Sisal, leader nel settore del gioco, e di Mooney, piattaforma digitale per la mobilità, Petrone vantava una carriera prestigiosa e diversificata. Attualmente ricopriva un ruolo nel Consiglio d'Amministrazione di Pagani Automobili, azienda di automobili di lusso, una delle sue grandi passioni. La sua carriera da manager era iniziata con importanti esperienze in Telecom Italia, Ferrero, Unilever e Sara Lee Corporation, fino alla sua nomina nel 2001 come Presidente e AD di Mattel.

Nel 2008 è approdato in Sisal, dove ha segnato un’importante tappa della sua carriera, portando l'azienda al raddoppio del fatturato. Con un’incredibile dedizione e visione strategica, Petrone ha lasciato un segno profondo in ogni realtà aziendale che ha guidato.