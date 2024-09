MSI Lancia in Italia i nuovi laptop in edizione limitata in collaborazione con Mercedes-AMG

Ascolta ora 00:00 00:00

MSI ha lanciato in Italia due nuovi laptop in edizione limitata in collaborazione con Mercedes-AMG Motorsport: il MSI Stealth 18 Mercedes-AMG e la versione aggiornata del MSI Stealth 16 Mercedes-AMG. Questi dispositivi, già presentati a livello globale durante il Computex 2024, sono ora disponibili in Italia. MSI, leader nel settore dei notebook per il gaming, la creazione di contenuti e la produttività, ha unito le forze con Mercedes-AMG per offrire un'esperienza unica in termini di design e prestazioni. Il MSI Stealth 18 Mercedes-AMG si distingue per il suo design esclusivo, che riprende il tipico pattern Mercedes-AMG, e per la sua struttura in lega di alluminio-magnesio, garantendo leggerezza e robustezza straordinarie. Questi laptop di fascia alta sono progettati per coloro che cercano potenza, eleganza e unicità in un unico prodotto.

Le caratteristiche

Frutto della collaborazione continua e dell'impegno verso l'eccellenza delle due aziende, il nuovo notebook è dotato di processori Intel® Core™ Ultra 9 e di una potente scheda grafica NVIDIA® GeForce RTX™ 4080. Il display, un eccezionale pannello Mini LED 4K 120Hz con formato 16:10, offre livelli di contrasto superiori, colori vivaci e immagini estremamente fluide, garantendo un'esperienza visiva impressionante sia per i giochi più recenti sia per le applicazioni più demanding. Progettato per offrire un'esperienza di "luxury gaming" agli appassionati di automobili e videogiochi, il MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport viene fornito con una selezione di accessori esclusivi, tra cui un mouse, un tappetino per il mouse, una custodia elegante e una fascetta per i cavi.

Il modello più grande

Per chi cerca un laptop più compatto ma con lo stesso stile distintivo del modello più grande, il MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A1V rappresenta una nuova versione, evoluzione del primo laptop creato dalla collaborazione tra le due aziende. Questo modello è equipaggiato con processori Intel® Core™ Ultra 9, una scheda grafica NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 e un display OLED IPS-Level da 16” QHD+ (2560x1600) a 240Hz.

Entrambi i modelli, MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport e MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A1V, sono ora disponibili in Italia a partire da 3.959 euro IVA inclusa e 2.859 euro IVA inclusa, rispettivamente, presso i partner ufficiali: Ollo.it, Wiredzone.it e NIO Store.