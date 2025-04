Nasce Atflow: la nuova frontiera dell'importazione automobilistica in Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Il settore automobilistico italiano si arricchisce di una nuova realtà chiamata AtFlow, una newco che prende vita grazie all’esperienza di Autotorino, leader nella distribuzione automobilistica con oltre 60 anni di esperienza. AtFlow si propone come attore nell’evoluzione del mercato automotive, portando con sé un nuovo approccio all'importazione e distribuzione dei veicoli.

La nuova realtà

La nuova realtà è pronta ad affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione, rispondendo a nuove esigenze dei consumatori e delle dinamiche dei concessionari. Con un primo passo che prevede 15 dealer e 35 punti vendita e assistenza già operativi, AtFlow mira a crescere rapidamente, con l’ambizione di arrivare a 30 partner e 70 filiali entro la fine dell’anno. Come dichiarato da Mattia Vanini, vicepresidente di Autotorino e presidente di AtFlow, “Abbiamo combinato l’esperienza nell'importazione e distribuzione con una profonda conoscenza delle esigenze dei clienti e delle dinamiche dei concessionari, rappresentiamo per questo una realtà affidabile, flessibile e market-driven”.

Importazione di marchi innovativi

AtFlow è l'importatore ufficiale di brand esclusivi in Italia: Ineos, un marchio britannico che punta su veicoli fuoristrada robusti e dal design iconico; KGM, l’erede di SsangYong, che offre una gamma di motorizzazioni variegata, tra cui modelli elettrici e ibridi; e Xpeng, una casa automobilistica cinese specializzata in veicoli elettrici e mobilità avanzata, con soluzioni futuristiche come l’auto volante, già in fase di commercializzazione in Cina. “La creazione di AtFlow è un passo strategico per Autotorino, che vuole porsi come interlocutore chiave nella ridefinizione dei modelli di distribuzione automobilistica, rispondendo alle sfide della transizione energetica e della competizione globale”, afferma Vanini, aggiungendo che “insieme a partner appassionati e preparati, costruiremo un progetto solido e duraturo, capace di generare valore concreto per l'intero ecosistema: clienti, dealer e stakeholder”.

Team di esperti

Alla guida di AtFlow c'è Mattia Vanini, vicepresidente di Autotorino e presidente di AtFlow, affiancato da un team di professionisti di alto profilo con una lunga carriera nel settore. Tra questi, Radek Jelinek, già amministratore delegato di Mercedes Italia, Gian Leonardo Fea, con esperienze in Mercedes-Benz Italia e Jaguar Land Rover Europe, e Luca Ronconi, ex CEO del Gruppo Koelliker. “Abbiamo combinato esperienza, innovazione e una profonda conoscenza del mercato per creare un progetto solido e duraturo, capace di generare valore per dealer, clienti e stakeholder” afferma Vanini.

Piano di espansione

AtFlow ha già programmato il lancio dei nuovi marchi, con la prima presentazione in occasione della Milano Design Week ad aprile, con Xpeng. A maggio sarà la volta dei modelli Kgm e Ineos, mentre giugno vedrà il debutto ufficiale dei modelli Xpeng importati in Italia.

Con l’ambizione di vendere circa 35.000 veicoli nei prossimi cinque anni, AtFlow è pronta a diventare un punto di riferimento nel panorama automobilistico, unendo expertise, flessibilità e una visione orientata al futuro.