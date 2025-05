Nissan Micra 2025: il ritorno di una compatta iconica in chiave elettrica

Ascolta ora 00:00 00:00

La nuova generazione della Nissan Micra torna sulle strade italiane in una veste completamente rinnovata. È il sesto capitolo di una storia iniziata nel 1992, quando il modello debuttò nel nostro mercato introducendo dotazioni mai viste in una compatta: servosterzo, aria condizionata, barre antintrusione, pretensionatori. Un’auto che ha fatto scuola e ha rappresentato, con oltre 600.000 unità vendute in Italia, ben il 42% delle vendite Nissan nel nostro Paese.

Oggi la Nissan Micra cambia radicalmente identità e si presenta come una compatta elettrica pensata per la mobilità urbana, efficiente, tecnologica e con uno stile ispirato al mondo dei SUV.

La sesta generazione abbraccia l’elettrificazione totale e si rivolge a un pubblico giovane, attento al design e alla connettività.

Nuova Nissan Micra, dimensioni compatte, connettività evoluta e fino a 408 km di autonomia

La nuova Nissan Micra sfoggia un look deciso, con superfici levigate, un frontale moderno che omaggia la Micra K12 e proporzioni da SUV cittadino. Tre gli allestimenti previsti al lancio, Active, Iconic e Sport, tutti dotati di fari LED con animazioni in apertura e fanaleria posteriore minimalista, sempre a LED.

La palette colori comprende sei tinte: Pure White, Elegant Silver, Mystery Black, Noble Marine, Authentic Blue e Rebel Red. A queste si affianca l’opzione del tetto nero a contrasto, per un totale di undici combinazioni disponibili, in grado di soddisfare sia chi cerca sobrietà sia chi preferisce una personalità più grintosa.

Le dimensioni restano compatte: 4 metri di lunghezza, 1,8 di larghezza e un passo di 2,54 metri. Il bagagliaio, abbattendo i sedili posteriori (60/40), arriva a offrire fino a 1.106 litri di capacità.

Gli interni sono fortemente digitalizzati, con cockpit orientato al guidatore. Sulle versioni superiori è presente un doppio display da 10,1 pollici ad alta risoluzione, mentre i rivestimenti interni cambiano a seconda dell’allestimento (Modern, Audacious e Chill). L’illuminazione ambientale è regolabile in ben 48 colori.

A bordo della Micra 2025 debutta l’integrazione nativa con Google: il sistema NissanConnect include Google Maps, Google Assistant e Google Play.

Basta accedere con il proprio account Google per avere a disposizione destinazioni, preferenze, playlist e molto altro.

La funzione di pianificazione del percorso considera autonomia residua, consumo medio e posizione delle colonnine, suggerendo in automatico le soste per la ricarica. In parallelo, la pre-climatizzazione della batteria ottimizza i tempi di ricarica rapida.

Con “Hey Google” è possibile gestire climatizzazione, sedili riscaldati, navigazione o dispositivi smart home, senza mai staccare le mani dal volante. L'app NissanConnect Services consente invece il controllo remoto dello stato di carica, della posizione dell’auto, delle ricariche effettuate e della temperatura interna. Apple CarPlay e Android Auto sono offerti di serie su tutte le versioni.

Nuova Nissan Micra, autonomia e ricarica

La gamma prevede due livelli di potenza: 90 kW (122 CV) e 110 kW (150 CV), con batterie rispettivamente da 40 e 52 kWh.

L’autonomia massima dichiarata è di 408 km.

La ricarica in corrente continua raggiunge i 100 kW per la batteria da 52 kWh e 80 kW per quella da 40 kWh: bastano 30 minuti per passare dal 15% all’80%. Entrambe le unità sono equipaggiate con una pompa di calore e un sistema di gestione termica attivo, per garantire efficienza e velocità di ricarica anche a basse temperature.

Con questa nuova

generazione, la, intelligente e attento alle esigenze dell’automobilista moderno, proseguendo il suo ruolo da protagonista nel segmento delle compatte.