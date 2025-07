Nuova Audi A6 Spotback e-tron, aerodinamica da urlo: l'autonomia sorride

In un'epoca che vede la mobilità reinventarsi continuamente, Audi presenta un nuovo modello che cerca di ritagliarsi un posto in paradiso: la Audi A6 Sportback e-tron, la prima berlina con questa carrozzeria realizzata con una trazione 100% elettrica. Tale vettura non è solamente un ulteriore tassello alla gamma elettrificata dei Quattro Anelli, ma una perfetta rappresentante del principio “Vorsprung durch Technik” tanto caro alla Casa teutonica, proiettando la dinamica, il piacere di guida, il comfort e la digitalizzazione tipici del brand in una dimensione ancora più elevate.

Un design convincente

Il suo design è un connubio esemplare di estetica e funzionalità. Con un coefficiente di penetrazione aerodinamica (CX) di soli 0,21, la A6 Sportback e-tron si posiziona al top del segmento E-BEV. Questo risultato, tra l'altro, rappresenta il miglior valore nella storia di Audi e dell'intero Gruppo VW. Tutto ciò è stato possibile grazie al profilo arcuato del padiglione e della linea di coda, alle "air curtain", allo spoiler sottoscocca e a una presa d’aria adattiva frontale. I retrovisori esterni virtuali di seconda generazione, sensibilmente evoluti e ripiegabili elettricamente, contribuiscono ulteriormente all'efficienza, garantendo un incremento di autonomia fino a 36 chilometri rispetto alla sorella A6 Avant e-tron, grazie a una ridotta resistenza aerodinamica.

Motori e autonomia

Sotto la sua carrozzeria scolpita, la Audi A6 Sportback e-tron cela una tecnologia al vertice dell’avanguardia. Basata sull'innovativa piattaforma premium elettrica PPE (Premium Platform Electric), sviluppata in collaborazione con Porsche, e dotata dell'architettura elettronica E3 1.2, questa berlina coupé BEV è un vero concentrato di innovazione. La vettura può contare su batterie agli ioni di litio di nuova concezione, con capacità nominale fino a 100 kWh (94,9 kWh netti), garantendo un'autonomia sbalorditiva sino a 756 chilometri (ciclo WLTP). Un risultato sbalorditivo.

La velocità di ricarica è altrettanto impressionante: grazie alla tensione di 800 Volt e una potenza di ricarica in corrente continua (DC) fino a 270 kW, la A6 Sportback e-tron è in grado di ripristinare fino a 310 chilometri di percorrenza in soli 10 minuti presso una stazione HPC (High Power Charging). Lo stato di carica (SoC) dal 10% all'80% si completa in appena 21 minuti. Servizi come Plug & Charge presso le stazioni IONITY ed ewiva rendono il processo di "rifornimento" intuitivo e senza interruzioni, consentendo l'avvio automatico della ricarica con il semplice collegamento del cavo.

Inoltre, le opzioni di propulsione sono variegate e potenti. La gamma include varianti a trazione posteriore, come l'entry level Audi A6 Sportback e-tron da 326 CV (autonomia fino a 627 km WLTP) e la versione long range Audi A6 Sportback e-tron performance da 381 CV (autonomia massima di 756 km WLTP). Per coloro che cercano il massimo delle prestazioni, sono disponibili le versioni a trazione integrale quattro elettrica: Audi A6 Sportback e-tron quattro da 462 CV (autonomia di 716 km WLTP) e la sportivissima Audi S6 Sportback e-tron quattro, che eroga ben 551 CV in modalità boost, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi.

Tanta tecnologia

Salendo a bordo troviamo un abitacolo che è un vero e proprio palcoscenico digitale. L'Audi Digital Stage integra l'Audi virtual cockpit plus da 11,9’’ e il display curvo MMI (OLED) da 14,5’’, affiancati da un innovativo head-up display con realtà aumentata (AR HUD) che proietta informazioni in una vasta area del parabrezza, fondendo mondo reale e virtuale con straordinario realismo. Un display da 10,9’’ dedicato al passeggero anteriore consente la fruizione di contenuti multimediali in totale privacy, senza distrarre il conducente. L'esperienza digitale è ulteriormente arricchita da un assistente vocale intelligente con funzione di autoapprendimento, capace di interazione con l'intelligenza artificiale, inclusa la tecnologia ChatGPT, per risposte intuitive e personalizzate. L'integrazione di un app store in vettura permette l'accesso diretto a numerose app di terze parti, gestibili anche tramite comando vocale.

La sicurezza è ai massimi livelli, con un ampio portfolio di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) evoluti, tra cui l'assistente adattivo alla guida evoluto (adaptive cruise assist plus), che regola dinamiche longitudinali e trasversali, integrando dati cartografici e informazioni Car-to-X per adattare la velocità in base a limiti, curve e incroci. Un sistema di sicurezza proattiva degli occupanti, anteriore, posteriore e laterale, monitora l'imminenza di collisioni attivando misure preventive.

Un'altra innovazione distintiva è la tecnologia OLED 2.0 per i gruppi ottici posteriori, che evolvono in veri e propri display. La "Luce di comunicazione" sfrutta l'interazione Car-to-X per dialogare con l'ambiente esterno, allertando preventivamente gli altri utenti della strada in caso di pericoli tramite simboli d'avvertimento triangolari. La personalizzazione è garantita da un massimo di 8 firme luminose per i proiettori Audi Matrix LED e i gruppi ottici posteriori OLED 2.0, gestibili tramite il sistema d'infotainment MMI e l'app myAudi.

Audi A6 Sportback e-tron: listino prezzi

Con prezzi di listino a partire da 65.

per la versione d'ingresso, la Audi A6 Sportback e-tron si propone come un punto di riferimento per stile, performance e tecnologia. In poche parole, incarna la visione di Audi per la mobilità premium del domani.