Audi A6 Avant 2025: elegante, innovativa e potente

Elegante, innovativa e potente, la nuova Audi A6 Avant si conferma una protagonista assoluta nel panorama delle vetture premium. Con oltre 178.000 unità vendute in Italia e trent’anni di successi, questa familiare di lusso continua a evolversi, rafforzando il legame tra tradizione e innovazione. Con l’arrivo della sesta generazione, denominata internamente C9, Audi presenta due anime complementari: da una parte la A6 Avant con motori endotermici e ibridi su piattaforma PPC (Premium Platform Combustion), dall'altra la A6 Avant e-tron, completamente elettrica su base PPE (Premium Platform Electric). Due approcci diversi, ma un’unica, forte identità estetica.

Design e aerodinamica

La nuova A6 Avant cresce nelle dimensioni (4,99 metri di lunghezza e 2,92 metri di passo) e migliora anche nella funzionalità, con un bagagliaio capace di 466 litri che raggiunge 1.497 litri abbattendo i sedili posteriori. Il design evolve senza tradire l’eredità Audi: griglia single frame ribassata, fari LED Digital Matrix, fiancate scolpite dai caratteristici blister quattro e una fascia luminosa continua al posteriore con tecnologia OLED di seconda generazione. Aerodinamicamente, la versione endotermica raggiunge un CX di 0,25, mentre la e-tron spinge ancora oltre con un eccellente 0,24, grazie a dettagli come il sottoscocca carenato e gli specchietti virtuali.

Prestazioni e motorizzazioni

La gamma endotermica propone il 2.0 TDI da 204 CV, disponibile a trazione anteriore o integrale quattro ultra, e il V6 3.0 TFSI da 367 CV, entrambi con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt.

A completare l’offerta arriveranno nel terzo trimestre del 2025 le versioni plug-in hybrid, capaci di oltre 80 km in modalità elettrica. La A6 Avant e-tron invece, interamente elettrica, offre fino a 381 CV, con un pacco batterie da 94,9 kWh che assicura un'autonomia fino a 720 km WLTP. La ricarica ultraveloce permette di recuperare 300 km in soli 10 minuti.

Tecnologia e comfort

All'interno, il sistema Audi Digital Stage regna sovrano: un cockpit virtuale da 11,9", un display OLED curvo da 14,5" e uno schermo laterale da 10,9" dedicato al passeggero.

La nuova architettura elettronica E3 1.2 supporta aggiornamenti OTA e comandi vocali avanzati grazie all'integrazione con ChatGPT, per un’esperienza d’uso naturale e intuitiva. I materiali premium e i sistemi fonoassorbenti avanzati migliorano ulteriormente il comfort di bordo, regalando un ambiente raffinato e silenzioso.

Esperienza di guida

Alla guida, la nuova Audi A6 Avant colpisce per la sua capacità di adattarsi a ogni esigenza.

La versione endotermica MHEV+ offre una guida equilibrata e confortevole, con una dinamica raffinata che invita ai lunghi viaggi: la risposta pronta del motore, la fluidità del cambio e l’ottimo assorbimento delle asperità la rendono una compagna ideale tanto in città quanto sulle autostrade.

La A6 Avant e-tron, invece, regala un’esperienza emozionante e moderna: la coppia istantanea del motore elettrico assicura accelerazioni brillanti, la modalità one-pedal amplifica il piacere di una guida rilassata, e l'assoluto silenzio di marcia esalta ogni sensazione.

In entrambe le varianti, l’assetto è stato perfezionato per offrire una sintesi perfetta tra sportività e comfort, con la possibilità di configurare l’auto attraverso diversi profili di guida.

Sicurezza e assistenza

A bordo della A6 Avant, la sicurezza è affidata a un pacchetto ADAS di ultima generazione, che integra radar, telecamere, sensori a ultrasuoni e comunicazione Car-to-X.

I fari LED Digital Matrix proiettano simboli di avviso sulla carreggiata, mentre i gruppi ottici posteriori OLED 2.0 comunicano segnali visivi in caso di emergenza, rendendo la guida non solo più sicura ma anche più intuitiva.

Disponibilità e prezzi

La nuova Audi A6 Avant sarà disponibile nelle concessionarie italiane da aprile 2025,

prezzi partiranno da 69.350 euro per la versione base, 72.250 euro per il 2.0 TDI quattro, mentre la A6 Avant e-tron partirà da 68.000 euro.

con tre allestimenti: Business, Business Advanced e S line edition. I