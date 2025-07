Nuova Audi Q5 Sportback, muscolosa e sportiva: motori ibridi

La nuova Audi Q5 Sportback si affaccia sul mercato come un’interpretazione audace e raffinata del concetto di SUV coupé. Questa seconda generazione si prefigge di ridefinire gli standard di sportività efficiente, unendo la versatilità di un veicolo a ruote alte con un design muscolare e un’innovazione tecnologica di riferimento. Costruita sulla nuova piattaforma premium termica PPC, la Q5 Sportback aumenta il livello di raffinatezza tecnica.

Le dimensioni: il primo biglietto da visita

A un primo sguardo, la vettura, appartenente al segmento D premium con i suoi 4,72 metri di lunghezza, cattura l'attenzione per le sue linee dinamiche e la sua silhouette ancora più fluida rispetto alla precedente generazione. Il frontale è dominato da un ampio single frame rialzato con una suggestiva struttura tridimensionale a nido d'ape, mentre i proiettori, affilati come mai prima d’ora, conferiscono uno sguardo deciso. La vista laterale è caratterizzata da una linea di cintura ascendente e dai marcati “blister quattro” sui passaruota, che evocano la celebre trazione integrale dei quattro anelli.

L’impronta a terra è stata ampliata grazie a un incremento di 2,8 centimetri in lunghezza e 0,7 centimetri in larghezza, a fronte di una riduzione dell’altezza di 1,8 centimetri. Il retrotreno è un capolavoro di pulizia delle linee, con un estrattore sportivo e un’inedita fascia luminosa che raccorda i gruppi ottici. I montanti posteriori fortemente inclinati e il profilo arcuato della coda, tratti distintivi dello stile Sportback, non solo contribuiscono a un’estetica filante ma migliorano anche l’aerodinamica, con un eccellente coefficiente di resistenza (CX) di 0,30. Un dettaglio innovativo a vantaggio della sicurezza è la luce di proiezione posteriore, un modulo LED integrato nello spoiler al lunotto che proietta una luce di stop supplementare in frenata. Per chi cerca il massimo della sportività, la variante Audi SQ5 Sportback TFSI si distingue per elementi in argento, calotte dei retrovisori e inserti in alluminio, oltre a un estrattore e scarico specifici.

Un abitacolo completamente rivisto

L'abitacolo è stato radicalmente rinnovato per offrire un’esperienza digitale e sensoriale di categoria superiore. La plancia, avvolta da un raffinato “Softwrap” che si estende senza soluzione di continuità creando un effetto “cocoon”, è realizzata con materiali di pregio e ampiamente personalizzabile. A troneggiare nel salottino tedesco abbiamo l’innovativo Audi Digital Stage, composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9’’, dal display curvo OLED da 14,5’’ del sistema MMI e da uno schermo dedicato al passeggero da 10,9’’. Quest’ultimo, un vero unicum per la categoria, permette al passeggero di guardare un film senza distrarre il guidatore grazie alla modalità Active Privacy, e persino di assistere nella gestione della navigazione. L'head-up display (HUD) è stato potenziato, offrendo un’area di visualizzazione superiore dell’85% e, per la prima volta, la possibilità di gestire funzioni veicolari e d'infotainment tramite i comandi al volante.

Motori ibridi

Sotto il profilo tecnico, la nuova Audi Q5 Sportback abbraccia pienamente la tecnologia ibrida, con una gamma 100% elettrificata. I propulsori TDI e TFSI beneficiano del sistema mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, che supporta il motore a combustione contribuendo alla trazione e consentendo una riduzione dei consumi e delle emissioni fino al 15% rispetto alla generazione precedente. Il fulcro di questo sistema è il powertrain generator (PTG), che può erogare fino a 24 CV e 230 Nm di coppia e recuperare energia col pedale del freno, rendendo possibile la frenata elettroidraulica. In presenza di pendenze lievi e in fase di manovra, l’auto può affidarsi alla sola trazione elettrica garantita dal PTG.

I motori disponibili includono il 2.0 TFSI da 204 CV (a trazione anteriore o quattro ultra) e il 2.0 TDI quattro da 204 CV. Al vertice della gamma c’è il potente V6 3.0 TFSI da 367 CV, riservato alla Audi SQ5 Sportback. Tutte queste versioni sono abbinate alla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Per chi desidera un’efficienza ancora maggiore, la tecnologia plug-in hybrid (e-hybrid) offre un’autonomia elettrica fino a 100 chilometri WLTP. Questa variante combina il motore 2.0 TFSI con sistema PHEV, disponibile in due step di potenza: 299 CV e 367 CV. La ricarica è “smart”, con la possibilità di rifornire la batteria in movimento tramite la funzione Battery Charge e una potenza di ricarica in AC che arriva a 11 kW, permettendo un ripristino completo in sole 2,5 ore.

Scocca con resistenza torsionale

Sotto il profilo dinamico, la nuova Audi Q5 Sportback beneficia di una scocca con resistenza torsionale nettamente superiore, supportata da sofisticate sospensioni multilink a cinque bracci sia all’avantreno che al retrotreno. A richiesta, sono disponibili le innovative sospensioni pneumatiche adattive, che consentono un’altezza da terra variabile fino a 60 mm in base alla modalità di marcia selezionata (es. -15 mm in dynamic, +45 mm in lift). La trazione integrale quattro con tecnologia ultra garantisce un’efficacia su ogni terreno, agendo predittivamente per ottimizzare la distribuzione della coppia e la tenuta.

Lo sterzo progressivo, di serie per l’intera gamma, è più preciso e diretto rispetto al modello precedente, contribuendo a un dinamismo elevato. Il comfort è elevato a un nuovo standard, con valori NVH (isolamento acustico, vibrazioni e risposta alle imperfezioni dell’asfalto) in linea con un SUV high-end come l’Audi Q7. L'abitabilità è generosa grazie al passo di 2.820 millimetri, e la capacità di carico offre fino a 515 litri con cinque persone a bordo, espandibili a 1.415 litri. L’impegno di Audi per la sostenibilità si riflette nell’ampio ricorso a materiali sostenibili per gli interni, come il tessuto Cascade e la microfibra Dinamica, realizzati in gran parte con poliestere riciclato.

Grande digitalizzazione

La digitalizzazione è un pilastro della nuova Q5 Sportback, grazie all’architettura elettronica E3 1.2. Cinque "piattaforme informatiche" gestiscono tutte le funzioni del veicolo, consentendo aggiornamenti Over-the-Air (OTA) e l'integrazione dell'intelligenza artificiale (ChatGPT) nel controllo vocale. L'assistente vocale intelligente con funzione di autoapprendimento è in grado di riconoscere oltre 800 espressioni verbali, gestendo comandi diretti, indiretti ("ho i piedi freddi") o multitasking ("imposta la temperatura a 22 gradi e chiama Mario"). L'interazione Car-to-X e la tecnologia OLED di seconda generazione nei gruppi ottici posteriori ampliano le funzioni di sicurezza, trasformando i fari in veri e propri display capaci di comunicare con l'ambiente esterno e allertare preventivamente gli altri utenti della strada in caso di pericoli. Infine, è possibile scegliere tra un massimo di 8 firme luminose per le luci diurne e posteriori, personalizzando ulteriormente il look della vettura.

Audi Q5 Sportback: listino prezzi

La nuova Audi Q5 Sportback ha un prezzo di partenza per il modello base di 68.850 euro. Per la versione Audi Q5 Sportback (2.0) TDI 150 kW (204 CV) MHEV+ quattro S tronic, il listino comincia da 72.950 euro.

La potente Audi SQ5 Sportback TFSI è disponibile da 93.050 euro. Infine, le varianti plug-in hybrid (e-hybrid), con due step di potenza (299 e 367 CV), arriveranno nelle concessionarie italiane nel corso del quarto trimestre 2025 con prezzi a partire da 75.450 euro.