Con la nuova CLA Mercedes inaugura una nuova era

Il lusso alberga dentro una dimora umbertina con 200 anni di storia immersa nel verde e poggiante sulla collina di Monte Mario. A Villa Miani, Mercedes incontra la storia per scriverne un'altra. Che suona come una ripartenza di una nuova era. Il lusso ha forme riviste, tecnologie evolute e soprattutto intelligenza. Si chiama CLA e, come in una cartolina della Dolce Vita, ha sfoggiato la sua bellezza da un palcoscenico incredibile, con la Capitale sullo sfondo e le note musicali del talento Tyla a far da sottofondo. Una presentazione mondiale imponente per svelare la vettura più tecnologica di sempre del marchio della Stella.

Se dovessimo estrarre il succo dalla radice dell'ultimo prodotto tedesco ecco cosa verrebbe fuori.

- Un'Intelligenza mai vista prima d'ora grazie all'inedito Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) alimentato dall'intelligenza artificiale

- La quarta generazione di MBUX, un sistema di infotainment rivoluzionario che integra intelligenza artificiale di Microsoft e Google.

- Un assistente virtuale empatico con un assistente virtuale che non solo risponde alle domande, ma si evolve nella conversazione basato su ChatGPT4o e supportato da Google Gemini fino ad arrivare a comprendere emozioni e a fornire risposte personalizzate.

- Tecnologia di Navigazione all'Avanguardia con Google Maps

- Efficienza e autonomia senza compromessi con un'autonomia fino a

792 km WLTP e un sistema di ricarica ultrarapido a 800 volt, consentendo una ricarica di 325 km in soli dieci minuti.

Per il momento la Cla è elettrica ma arriverà presto anche un moderno ibrido con tre livelli di potenza.