Nuova Mercedes-Benz CLA, si alza l’asticella: un’auto evoluta e intelligente

La nuova Mercedes-Benz CLA rappresenta un salto evolutivo significativo rispetto al passato, inglobando dentro di sé tutta la tecnologia disponibile nella Casa tedesca senza, tuttavia, dimenticare il lato emozionale che viene espresso al meglio in una dinamica di guida che promette di essere esaltante e in un design accattivante. In poche parole, CLA è pronta a ridefinire il concetto di vettura compatta di lusso e a conquistare una nuova generazione di clienti. La sua presentazione a Roma non è stata solo il lancio di un'automobile, ma l'inizio di un nuovo capitolo per la Stella, che guarda a un futuro sempre più digitale ed elettrificato.

Il design che accende la passione

La nuova CLA cattura lo sguardo con un design atletico e proporzioni dinamiche. Il passo lungo, gli sbalzi corti e un potente posteriore in stile GT esprimono un'innata energia. Le proporzioni sportive sono accentuate da un abitacolo basso, un cofano motore allungato con power dome e cerchi di grandi dimensioni. Le spalle muscolose e atletiche, che nascono dai passaruota anteriori e si estendono fino alla scultorea parte posteriore, conferiscono alla vettura una presenza imponente. Il linguaggio stilistico pulito esalta le superfici modellate con linee ridotte e giunture precise. Un elemento distintivo è rappresentato dai tratti caratteristici sui fianchi, che creano un interessante gioco di luci e ombre.

Il frontale presenta un'interpretazione moderna dell'iconica e sportiva griglia a forma di A. Sulle versioni elettriche, spicca l'innovativo pannello a stella senza soluzione di continuità, completamente illuminato per la prima volta su un veicolo di produzione Mercedes-Benz. Un totale di 142 stelle a LED con effetto cromato, animate individualmente, realizzano una firma luminosa unica. Le versioni ibride, invece, mantengono una griglia radiatore classica con motivo cromato e cornice con guida di luce a LED di serie.

L'illuminazione è un altro elemento chiave del design. I fari anteriori, con l'optional MULTIBEAM LED, presentano luci diurne a forma di stella, collegate da una fascia luminosa. Stessa trama anche al posteriore. Tutte le CLA sono dotate di serie di un tetto panoramico espansivo in vetro fisso monoblocco, che offre una sensazione di maggiore ariosità e luminosità rispetto alla vecchia versione.

Interni minimalisti

L'abitacolo della nuova Mercees-Benz CLA offre una nuova interpretazione del lusso moderno. Il design segue il principio della riduzione all'essenziale, concentrandosi su pochi elementi iconici high-tech. L'elemento di spicco è l'optional MBUX Superscreen flottante, che si estende per l'intera larghezza dell'abitacolo. Dietro un'ampia superficie in vetro si trovano il display del conducente da 26 centimetri (10,25 pollici) e il display centrale da 35,6 centimetri (14 pollici). Successivamente al lancio, sarà disponibile come optional un ulteriore display da 35,6 centimetri (14 pollici) per il passeggero anteriore.

Un altro elemento di design distintivo è la console centrale, che sembra fluttuare nel vuoto e, con la sua posizione elevata, accentua la sensazione di sportività. Come nei veicoli di categoria superiore, è divisa in due livelli: la sezione superiore offre un'ampia superficie decorativa tridimensionale con un doppio portabicchieri integrato e una base di ricarica wireless per smartphone opzionale. Il terzo elemento high-tech sono gli ampi pannelli centrali delle portiere rivestiti in pelle, che sembrano anch'essi fluttuare e avvolgono tridimensionalmente il profilo della maniglia di tiraggio dal design tubolare classico.

Intelligenza artificiale e non solo

La nuova Mercedes-Benz CLA è il primo veicolo a sfruttare il sistema operativo sviluppato internamente da Mercedes-Benz (MB.OS), rendendola la vettura della Stella più intelligente di sempre. Questo sistema, potenziato dall'intelligenza artificiale (AI), permette di dotare ogni veicolo di un supercomputer connesso al Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Ciò abilita regolari aggiornamenti over-the-air, che mantengono la CLA aggiornata e attraente per anni. Per la prima volta, anche i sistemi di assistenza alla guida potranno beneficiare di questi aggiornamenti.

MB.OS segna l'inizio della quarta generazione di MBUX. Questo sistema apre un nuovo mondo di esperienze personalizzate e interazioni intuitive tra uomo e veicolo, stabilendo nuovi standard nel settore automobilistico. La nuova generazione di MBUX è il primo sistema di infotainment per auto a integrare l'intelligenza artificiale sia di Microsoft che di Google. Ciò combina per la prima volta più agenti AI in un unico sistema. MB.OS offre la massima flessibilità per integrare in modo fluido i contenuti da fornitori terzi, pur mantenendo la tipica interfaccia Mercedes per garantire un'esperienza cliente familiare.

L'interfaccia utente MBUX (UI) e l'esperienza utente (UX) sono eccezionalmente intuitive e personalizzabili. L'MBUX Superscreen è alimentato da chip ad alte prestazioni all'avanguardia e grafica in tempo reale fornita dall'Unity Game Engine. Il nuovo concetto di controllo e visualizzazione è adattato alle preferenze individuali dei clienti. L'evoluzione dell'MBUX Zero Layer sul display centrale mostra le informazioni più importanti, i suggerimenti e, per la prima volta, le app utilizzate più di recente.

Il nuovo MBUX Virtual Assistant, potenziato dall'intelligenza artificiale generativa, permette dialoghi complessi e multi-turno simili a quelli che si potrebbero avere con un amico e dispone di una memoria a breve termine. Basato su ChatGPT4o e ricerche con Microsoft Bing, unisce la conoscenza collettiva di Internet. Grazie a Google Gemini, l'assistente virtuale è anche esperto in questioni relative alla navigazione. Può accedere alle informazioni dalla piattaforma Google Maps per fornire agli utenti risposte dettagliate e personalizzate a domande su navigazione, punti di interesse e molto altro. L'MBUX Virtual Assistant è sempre presente sullo Zero Layer come un avatar "vivente" sotto forma della stella Mercedes-Benz. Durante un dialogo attivo, riconosce le emozioni e può rispondere di conseguenza.

L'esperienza di navigazione nella nuova CLA è basata su Google Maps. La soluzione di navigazione sviluppata nell'ambito della partnership tra Google e Mercedes-Benz è una delle prime integrazioni del nuovo Automotive AI Agent di Google Cloud per i servizi di conversazione in-vehicle con Google Maps. La Mercedes-Benz Navigation with Electric Intelligence pianifica il percorso più veloce e conveniente, incluse le soste di ricarica, basandosi su numerosi fattori.

Le motorizzazioni: elettrica e ibrida

La Mercedes-Benz CLA con tecnologia EQ è caratterizzata da consumi straordinariamente bassi e un'elevata autonomia. L'impronta di carbonio della nuova CLA completamente elettrica è ridotta del 40% sull'intera catena del valore rispetto al suo predecessore non elettrificato. I primi modelli a essere lanciati sul mercato sono la CLA 250+ con EQ Technology e la CLA 350 4MATIC con EQ Technology. La prima offre un'autonomia fino a 792 chilometri secondo il ciclo WLTP, mentre la seconda, con 260 kW di potenza, si posiziona come la versione più performante della gamma.

L'architettura elettrica a 800 volt riduce significativamente i tempi di ricarica in combinazione con la nuova generazione di batterie. La CLA 250+ con EQ Technology può essere ricaricata per un'autonomia fino a 325 chilometri in soli dieci minuti presso stazioni di ricarica rapida DC con 500 ampere. È possibile la ricarica rapida DC fino a 320 kW sia per la CLA 250+ che per la CLA 350 4MATIC. La nuova generazione di batterie agli ioni di litio, con una capacità utilizzabile di 85 kWh per i modelli CLA 250+ e CLA 350 4MATIC, presenta anodi che mescolano ossido di silicio con grafite, incrementando la densità energetica gravimetrica fino al 20% rispetto alle batterie precedenti. Il contenuto di cobalto è stato ulteriormente ridotto, e la nuova generazione di batterie riduce l'impronta di carbonio di circa il 30% per cella.

Per massimizzare l'efficienza, la nuova CLA elettrica è la prima Mercedes-Benz a essere dotata di una pompa di calore aria-aria di serie. Questo sistema multi-source può utilizzare contemporaneamente tre fonti di energia: il calore residuo della catena cinematica elettrica, la batteria e l'aria ambiente, contribuendo all'elevata efficienza della vettura. È presente anche un cambio a due velocità sull'asse posteriore, che combina dinamismo ed elevata efficienza in ogni situazione. La prima marcia assicura un'eccellente accelerazione e un'elevata capacità di traino, oltre a un'ottima efficienza nel traffico urbano, mentre la seconda marcia è progettata per l'erogazione di potenza alle alte velocità e per l'efficienza in autostrada, garantendo un'autonomia eccezionale e comfort nei lunghi viaggi.

Verso la fine dell'anno, la nuova CLA sarà disponibile anche come versione ibrida con tecnologia a 48 volt e un motore elettrico integrato nella trasmissione. I modelli ibridi CLA potranno guidare in modalità completamente elettrica e recuperare energia in tutte le otto marce del motore a combustione, recuperando fino a 25 kW di energia. Il motore elettrico fornirà un supporto intelligente a tutte le velocità, permettendo la guida a zero emissioni in ambito urbano e in fase di "electric cruising" fino a circa 100 km/h. Il motore a combustione della CLA ibrida sarà inizialmente disponibile in tre livelli di potenza, con la possibilità di scegliere tra trazione anteriore e trazione integrale 4MATIC.

Sostenibilità al centro della filosofia di Mercedes-Benz CLA

La nuova CLA completamente elettrica è stata progettata con la sostenibilità come principio guida. Rispetto al suo predecessore non elettrificato, l'impronta di carbonio è stata ridotta del 40% sull'intera catena del valore. Nell'abitacolo, si utilizza quattro volte più contenuto riciclato nei termoplastici, con il 50% di riciclato post-consumo. Ogni strato del sedile contiene materiale riciclato, dalla fodera alla schiuma, dalla sottostruttura ai supporti metallici. I rivestimenti del pavimento sono realizzati con filato Econyl al 100% riciclato.

Implementando ulteriori misure di riduzione della CO₂ nella catena di fornitura e durante la ricarica della batteria, il risparmio può aumentare fino a due terzi. La produzione delle celle batteria è netta zero emissioni di carbonio grazie all'utilizzo di elettricità da fonti rinnovabili.