Nuova Dacia Spring: la foto che anticipa il modello del 2024

La nuova Dacia Spring è uno dei modelli più attesi all’imminente Salone di Ginevra 2024, dove la nuova veste della compatta elettrica del marchio rumeno si appresta a fare il suo debutto, portando con sé un rinnovamento sia nell'aspetto estetico che in quello tecnologico. Tuttavia, prima ancora della grande kermesse svizzera, avremo la possibilità di dare un'occhiata al rinnovato modello grazie ad un teaser pubblicato sulla pagina Instagram di Dacia UK, che annuncia la presentazione della Spring 2024 il 21 febbraio.

Nuova Dacia Spring 2024, come cambia?

L'immagine mostra la compatta elettrica in profilo, evidenziando proporzioni che rimangono fedeli alla generazione attuale. Tuttavia, grazie a voci di corridoio e anticipazioni, possediamo già una buona dose di informazioni. Cominciamo proprio dall'immagine della Dacia Spring 2024, che rivela un'altezza da terra ancora una volta generosa, confermando il suo stile da crossover da città, con dimensioni che dovrebbero subire solo leggeri incrementi rispetto ai 3,73 metri attuali. Le novità si concentreranno soprattutto su alcune parti della carrozzeria, principalmente sul frontale, che sembra adottare lo stesso stile della nuova Duster, conferendo un aspetto più maturo.

Anche gli interni della Dacia Spring 2024 subiranno un restyling, probabilmente incorporando elementi ereditati delle sue “sorelle” più grandi di casa Dacia, con un sistema di infotainment più sofisticato e migliori materiali. Una strumentazione digitale potrebbe essere inclusa, ma è ancora presto per dirlo con certezza. Tuttavia, la novità più significativa si nasconde sotto la “pelle”. La nuova Spring dovrebbe essere basata sulla piattaforma CMF-AEV, un'evoluzione dell'attuale piattaforma, definita da De Meo nel 2022 come "la più conveniente del mondo", promettendo una riduzione dei pesi e l'adozione di nuove tecnologie, soprattutto in termini di sicurezza. Anche i motori e le batterie della piccola Dacia potrebbero ricevere miglioramenti in termini di potenza e autonomia, sebbene non ci siano dichiarazioni ufficiali in merito.

Ciò che è certo è che la missione della nuova Dacia Spring sarà quella di mantenere il titolo di auto elettrica più economica sul mercato. Attualmente, il prezzo si attesta sui 21.450 euro, che con gli incentivi auto del 2024 scendono a 16.450 euro.