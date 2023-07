Nuova Hyundai Kona 2023: primo contatto su strada, motori, dotazione e prezzo

La casa di Seul è pronta a lanciare sul mercato italiano la seconda generazione della Hyundai Kona, SUV di segmento B che si prepara a consolidare il successo commerciale nel nostro paese grazie a numerosi pregi e assi nella manica che questo inedito modello sfrutterà per contrastare una concorrenza sempre più ampia e agguerrita. Oltre a vantare un look moderno e distintivo, la nuova Kona porta in dote una dotazione tecnologica più ricca e gamma di motorizzazioni che comprende unità ibride e nel prossimo futuro una versione 100% elettrica. Siamo andati fin sulle sponde del suggestivo lago d’Orta per saggiare per la prima volta le qualità e le caratteristiche di questa promettente auto.

Nuova Hyundai Kona, più grande e più “matura”

Nonostante sia una vettura completamente inedita, la nuova Kona ha affinato le qualità e le caratteristiche che distinguevano la versione che va a sostituire, diventando così un’auto più completa grazie ad una “maturità” pienamente raggiunta. Per ottenere questo risultato, la Casa di Seul ha ascoltato i proprietari della Kona, con l’obiettivo di capire cosa si potesse migliorare di un prodotto già particolarmente valido.

In primo luogo, si è puntato sulle dimensioni: pur rimanendo nel segmento dei B-SUV, la nuova Kona è cresciuta di ben 15 centimetri in lunghezza, raggiungendo quota 4,35 metri (4,38 metri la versione N-Line a causa dei paraurti sportivi). La larghezza è aumentata di 2,5 cm, per un totale di 1,82 metri, l’altezza è arrivata a 1,58, mentre il passo ha raggiunto i 2,66 metri. Queste dimensioni inseriscono la nuova Kona nella gamma Hyundai, tra i modelli Bayon e Tucson. L’aumento di dimensioni ha permesso di ottenere una maggiore abitabilità interna, così da accontentare le famiglie, soprattutto quelle più giovani che cercano un SUV dall’aspetto moderno e grintoso, agile nel traffico e che nello stesso tempo garantisca una buona abitabilità anche per cinque persone.

Anche il vano bagagli è cresciuto di circa 100 litri, offrendo così un totale di 466 litri con il divano posteriore in uso, con quest’ultimo che risulta frazionabile (40/20/40) in modo da poter permette di stivare anche oggetti lunghi e stretti, senza sacrificare ben due posti posizionati dietro. Il già citato aumento di dimensioni regala a chi sedie dietro maggiore spazio per le gambe, cosa apprezzata soprattutto da chi misura anche un metro e novanta di altezza.

Design accattivante

Passando all’estetica, osservando dall’esterno la nuova Kona si può apprezzare come il suo design futuristico e originale richiami quello della generazione che sostituisce, portando in dote però accattivanti soluzioni di design che richiamano anche l’ultimo linguaggio stilistico della Casa coreana. In primo luogo, si nota la firma luminosa che si distingue per un lungo led orizzontale, scelto sia per caratterizzare la parte anteriore che quella posteriore. Il resto dei gruppi ottici è invece integrato nei grandi passaruota. Un ulteriore tocco di sportività arriva dai cerchi in lega che vantano un diametro che varia da 17 a 18 pollici. Particolarmente apprezzabile la cura per l’aerodinamica di questa vettura che può contare anche su deflettori anteriori attivi che si aprono e si chiudono per ottimizzare i flussi d’aria.

Interni hi tech

Gli interni hanno subito un vero e proprio balzo in avanti: entrati nell’abitacolo si ha infatti subito l’impressione di essere su una vettura di segmento superiore. La plancia è stata completamente ridisegnata ed è dominata dal doppio display da 12,3 pollici dedicato alla strumentazione 100% digitale, con grafica settabile a secondo dei gusti e delle esigenze e all’impianto di infotainment. Quest’ultimo – dotatod i connessione internet - permette di controllare la navigazione satellitare (dotata anche di velocità media, molto utile con i tutor autostradali), il sistema audio ad alta fedeltà e la connettività per smartphone compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Non mancano numerosi tasti fisici, alcuni dei quali dedicati alla climatizzazione a controllo elettronico: una scelta che apprezziamo perché evita pericolose distrazioni durante la guida visto l’intuitività dei comandi. Il tunnel centrale e il bracciolo offrono tanto spazio grazie alla presenza di vani porta oggetti spazioso e comodi, ottenuti grazie anche alla scelta di spostare i comandi del cambio automatico dietro il volante. La qualità dei materiali e la cura degli assemblaggi è buona, anche se avremmo apprezzato l’uso di plastiche morbide al tato almeno nella parte superiore del cruscotto. Sottolineiamo la possibilità di scegliere un Pack specifico che offre l’uso di materiali riciclati per gli interni.

Gamma motorizzazioni

La gamma di motorizzazioni prevede un motore d’accesso a benzina da 120 CV, un mild hybrid sempre da 120 CV e al vertice della gamma un full-hybrid da 140 CV, oggetto della nostra prova, Il prossimo anno arriverà invece la versione 100% elettrica, proposta in due varianti di potenza, ovvero da 151 e da 218 CV. Al momento non risulta confermata la versione sportiva “N”, ma noi appassionati speriamo che nel prossimo futuro la Casa coreana voglia accontentare le velleità dei clienti più sportivi.

La motorizzazione full-hybrid, abbina un 1.6 quattro cilindri a benzina da 105 CV ad un motore elettrico per una potenza totale di 141 CV, gestiti da un cambio doppia frizione a sei rapporti a doppia frizione. Secondo le prestazioni dichiarate, la velocità di punta è limitata a 165 km/h e lo scatto 0-100 viene effettuato in circa 11 secondi.

Hyundai Kona 2023, primo contatto su strada

Abbiamo avuto il piacere di provare in anteprima su strada la nuova _Hyundai Kona full hybrid declinata nell’allestimento sportivo N-Line. Dal punto di vista estetico, la Kona N-Line ha un forte carattere emozionale, enfatizzato dai paraurti specifici, dai grandi cerchi da 18 e dal doppio scarico cromato. La posizione di guida ottimale si raggiunge facilmente e si viene ospitati comodamente sui sedili dalla buona profilatura. Il volante a tre razze regala un’impugnatura precisa e si dimostra millimetrico quando si richiede una guida più “affilata”. E’ possibile scegliere tra 3 differenti modalità di guida: snow, eco e sport. Noi ci siamo concentrati sulle ultime due: con la Eco è possibile gestire anche la potenza del sistema rigenerativo con le palette, inoltre in questo modo è possibile viaggiare in modalità 100% elettrica per quasi tutto il tempo della guida, mentre i consumi superano anche i 20 km con un litro di carburante.

Chi vuole estrapolare un po’ di verve dalla Kona può selezionare la modalità sport e godere dell’ottima accoppiata telaio e assetto sportivo che questa vettura sa offrire. Nei cambi di direzione la vettura è molto precisa ed evita seccanti “coricamenti”, mentre il motore risponde bene, anche se avremmo apprezzato qualche cavallo in più per una spinta più corposa in ripresa. Ottimo anche il cambio a doppia frizione che si fa trovare sempre pronto e veloce, specie se si opta per la gestione manuale dei rapporti. Nei tratti autostradali abbiamo potuto apprezzare i sistemi ADAS, in particolare in cruise control adattivo, il mantenimento della corsia e il controllo della velocità che rendono la guida allo stesso temo più sicura e rilassante.

Allestimenti e prezzi

La Hyundai Kona 2023 viene proposta negli allestimenti X Line (versione d0ingresso già molto ricca nella dotazione), N Line (versione sportiveggiante) e X Class (versione top di gamma). Il listino prezzi parte dai 28.500 euro della versione con motore 1.0 non elettrificato, mentre il mild hybrid parte da 29.500 euro e il full hybrid da 34.500 euro.