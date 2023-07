Nuova Mercedes CLE: la nuova GT, anche cabrio, che sostituisce Classe C ed E Coupè

Dite addio a Classe C ed E Coupè o Cabriolet perché al loro posto si inserisce la nuova Mercedes CLE, la GT anche cabrio che raccoglie l’eredità delle due vetture sopra citate, semplificando la gamma e unificando l’offerta delle berline a due porte della casa stellata. Pronta al debutto commerciale da novembre 2023, sono attesi dei listini a partire da circa 65 mila euro con il tetto e da 75 mila euro per le cabriolet.

Dimensioni generose e look inedito

Un mix di diverse vetture della casa di Stoccarda per la nuova CLE, che raccoglie spunti estetici da Classe C, Classe , CLA ma anche AMG GT e AMG GT 4, condensandole in 4,85 m di lunghezza (ovvero 1 cm in più di Classe E Coupè e ben 16 in più di Classe C Coupè). Si continua con la larghezza, ben 1,86 m e 1,43 m di altezza. La piattaforma però è ereditata da Classe C berlina di nuova generazione, con cui condivide il passo, 2,86 metri proponendo così le classiche proporzioni da coupè a trazione posteriore, dallo sbalzo anteriore ridotto e la cellula abitativa quasi “seduta” sul posteriore. L’assetto viene però ribassato di 15 mm, così da donare una guida più sportiva e coinvolgente. La linea è filante e omogenea, nascondendo così delle dimensioni per nulla contenute. Ricorda un po’ anche la nuova AMG SL ma con sbalzi e volumi maggiorati. Tanto lavoro di fino sulle fiancate per renderla muscolosa e dolce nelle forme, come si può facilmente notare dal posteriore. Il frontale appare poi aggressivo e sportivo, con ampie prese d’aria e la mascherina aggettante in avanti. In bella vista i gruppi ottici full-led su tutte le versioni ma a richiesta anche i Digital Light che sfruttano una tecnologia con 1,3 milioni di micro specchi per ogni proiettore, così da rendere più preciso il fascio luminoso, ricreando anche delle grafiche particolari.

Tecnologia, lusso e connettività

Ovviamente l’abitacolo risulta iper tecnologico, ripreso da quello di Classe C ed AMG SL, con il nuovo volante sportivo touch a tre razze e con il sistema MBUX di ultima generazione a fare da padrone. Due display da 12,3” e 11,9” popolano la plancia, il secondo con disposizione verticale, per facilitarne l’utilizzo. Lo schermo centrale include anche alcune app di svago come Zoom e TikTok, avvicinandosi sempre di più al concetto di “auto da vivere” alla Tesla maniera. Comode e ben rifinite le poltrone, con regolazione elettronica, finiture in pelle e altoparlanti integrati. Non mancano le finiture in simil carbonio, pelle a volontà e simil alluminio su tutta la plancia. Nel retro accoglie due posti extra, anche abbattibili per aumentare il volume di carico del bagagliaio, che ora parte da circa 450 litri. L'accesso a bordo è agevole ma sparisce la possibilità di rimuovere il secondo montante abbassando il vetro posteriore, una peculiarità della Classe E Coupè e Cabriolet.

Motori elettrificati

Come per Classe C, nuova CLE sfrutterà motorizzazioni 100% elettrificate, tutte mild-hybrid con unità elettrica da 23 CV, abbinate al cambio automatico e, a richiesta, con trazione integrale. Si parte con il 2.0 4 cilindri benzina da 204 CV per CLE 200, passando a CLE 300 4Matic, da 258 CV e trazione integrale. CLE 450 4Matic beneficia del 6 cilindri in linea 3.0 biturbo da 381 CV, al vertice della gamma in attesa delle versioni AMG. Lato diesel si presenta l’unico modello CLE 220d da 200 CV e a trazione posteriore. A richiesta sarà possibile avere anche le quattro ruote sterzanti, con asse posteriore dinamico, al fine di assicurare maggior tenuta e maneggevolezza.