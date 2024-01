Nuova Mercedes GLC Coupé 220d, eleganza e versatilià - Primo contatto

Nella costante ricerca di combinare l'eleganza di un coupé con la versatilità di un SUV, la nuova Mercedes GLC Coupé 220d si presenta sul mercato come un'opzione affascinante e sofisticata. Sbarcata da poco nelle concessionarie, questa seconda generazione del suv middle size coupè, aggiornata ed arricchita di tecnologia e contenuti, mira a superare il successo della versione precedente. La GLC Coupé 220 D incarna l'estetica moderna e sportiva di Mercedes-Benz. La silhouette affusolata e aerodinamica si combina armoniosamente con dettagli di design distintivi, come la griglia anteriore a diamante e i fari a LED multibeam.

Il profilo ribassato e snodato cattura lo sguardo con l'attenzione ai dettagli, e alla cura. L'abitacolo è un santuario di lusso e comfort dove il design dei sedili gioca con gli strati e le superfici sagomate, conferendo una notevole leggerezza visiva. I poggiatesta e il collegamento allo schienale con la copertura chiusa sono stati ridisegnati. La plancia strumenti è dominata da due schermi, uno da12,3”e uno centrale da 11,9” del sistema MBUX, che sembrano fluttuare liberamente sopra il profilo alare e la superficie delle finiture. L'hardware e il software dell'attuale generazione del sistema di infotainment sono ancora più semplici e intuitivi da utilizzare sia sullo schermo del guidatore che sul display centrale.

La qualità dei materiali e l'attenzione ai dettagli creano un ambiente di classe, riflettendo l'impegno di Mercedes-Benz per l'eccellenza. Spazio a sufficienza per tutti i passeggeri e per i bagagli con un bagagliaio ancora più capiente di prima: 545 litri (45 litri in più rispetto al modello precedente). Sotto il cofano, il motore 4 cilindri 2,0 litri diesel abbinato ad uno elettrico fornisce una potenza solida ed efficiente (197+23 Cv). Alla guida la GLC Coupé dimostra agile e attiva grazie alla sua sospensione ben tarata e alla trazione integrale 4MATIC e il cambio automatico a 9 rapporti. Le prestazioni dinamiche sono accompagnate da una guida fluida e silenziosa, evidenziando l'equilibrio raggiunto dagli ingegneri di Mercedes tra potenza e comfort. In viaggio è silenziosissima davvero ridotto anche il fruscio aereodinamico. In città, grazie anche all’asse posteriore sterzante si muove agile come una utilitaria. 0/100 km/h si coprono in 8”, i consumi nel misto si assestano sotto ai 6 litri per 100 chilometri. Prezzi a partire da 72.435