Nuova Peugeot E-3008, prezzi e caratteristiche del Suv della casa del Leone

Ecco la nuova Peugeot E-3008. Un Fastback Suv lungo 4,54 metri, 10 centimetri in più del modello che si lascia dietro le spalle, un frontale che sprizza grinta con la firma luminosa a tre artigli, che paiono proprio graffiare, e il posteriore che non passa certo inosservato, con la coda allungata e il lunotto inclinato per “obblighi” di aerodinamica: il Cx di 0,28 che sottoscrive è la prova provata. E, bello per bello, brilla, nell’abitacolo, il nuovo i- Cockpit. Sopra al piccolo volante c’è uno schermo da 21 pollici, panoramico e flottante, per strumentazione e infotainment.

“La nuova E-3008 è stata pensata - sottolinea Thierry Lonziano, direttore di Peugeot Italia, come modello elettrico ed è la prima auto di Stellantis realizzata sulla nuova piattaforma STLA Medium, in grado di assicurare autonomia fino a 700 km e quindi di accontentare il 95% dei clienti, anche gli elettroscettici. Stellantis sta investendo al 100% sui propulsori elettrici e le batterie e, dal 2030, venderemo vetture solo con questa propulsione. Un cambio di passo epocale che vogliamo che venga accompagnato proprio dalla Peugeot E-3008, che subentra a un modello di enorme successo dopo 7 anni ancora leader nel suo segmento”.

La nuova Peugeot E-3008 sarà inizialmente disponibile nella versione standard range, motore elettrico anteriore, potenza di 210 cavalli, batteria da 73 kWh e autonomia di 525 chilometri, 100 km di ricarica in 10 minuti o l’80% in mezz’ora, alle colonnine fast charge. Prezzo è a partire da 49.780 euro con la wallbox in omaggio o 400 euro al mese con un anticipo di 5.734 euro. Due gli allestimenti, “Allure” e “GT”. Pre- ordini già aperti e prime consegne ad aprile. La versione mild Hybrid , porta in dote un 1.2 tre cilindri da 136 cavalli e un motore elettrico da 15,6 kW per un prezzo da 38.700 euro o da 364 euro al mese con un anticipo di 6.749 euro. In dirittura d’arrivo, nel corso del 2024, una versione ibrida plug-in, la E-3008 a doppio motore e a trazione integrale elettrica con 320 cavalli e 525 km di autonomia e la long range, 210 cavalli e batteria da 93 kWh per puntare ai 700 chilometri di autonomia.