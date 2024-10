La nuova Porsche Macan prende vita: tutte le novità della "tigre elettrica"

Grinta, velocità e innovazione. Ecco cosa ci aspetta quando parliamo della nuova Porsche Macan, un’autentica tigre su quattro ruote, che si trasforma e ruggisce con la forza dell’elettrico. Dinamica, potente e con uno spirito inarrestabile, questa seconda generazione rappresenta una vera rivoluzione per Porsche, segnando il debutto del primo suv della casa di Stoccarda a trazione completamente elettrica. Un’auto che non solo incarna l’essenza della E-Performance, ma la esalta con un’anima sportiva che non rinuncia alla praticità quotidiana. E quel nome, Macan, non è stato scelto a caso, deriva dall'indonesiano e significa tigre. Un simbolo perfetto per un'auto che, proprio come il maestoso felino, è potente, agile e inarrestabile. La tigre è nota per la sua capacità di adattarsi a ogni ambiente, combinando una forza esplosiva con un’agilità straordinaria, e la Porsche Macan fa lo stesso: domina qualsiasi strada con precisione e grinta, portando le prestazioni sportive a un livello superiore. Siamo andati a scoprirla per le strade della Toscana, precisamente nel Comune di San Marcello Piteglio, all'interno di una riserva naturale a 1.100 metri di altezza. Ecco come è andata.

La "tigre" domina le curve della Toscana

La prova su strada della Porsche Macan sulle curve delle colline toscane ha offerto un'esperienza di guida ricca di dettagli e prestazioni significative. Già dai primi metri, la risposta del motore elettrico si è dimostrata pronta e potente, con un’accelerazione che invita a esplorare ogni curva con sicurezza. Lo sterzo ha mostrato grande precisione, permettendo di affrontare le curve strette con facilità. Ogni movimento del volante si traduce in un’azione reattiva, conferendo una sensazione di controllo che può essere apprezzata anche dai conducenti più esperti. La tenuta di strada ha impressionato, con la vettura che ha mantenuto stabilità anche durante accelerazioni più intense. La sospensione, ben calibrata, ha assorbito le irregolarità del terreno, offrendo un comfort notevole in ogni situazione di guida.

All’interno, la Macan elettrica rispetta gli stilemi del marchio, presentando un abitacolo che ricorda quello dell’ultima Cayenne. La plancia ospita fino a tre schermi: uno da 12,6 pollici per la strumentazione, privo di palpebra superiore, e due schermi da 10,9 pollici per l’infotainment e l’intrattenimento del passeggero. La levetta della trasmissione, posizionata a destra del volante, sostituisce la tradizionale leva sul tunnel centrale, contribuendo a un layout più ordinato.

La Macan elettrica è costruita sulla nuova piattaforma PPE con architettura a 800 Volt, sviluppata in collaborazione con Audi. La batteria agli ioni di litio da 100 kWh (95 kWh effettivi) supporta ricariche rapide fino a 270 kW tramite colonnine e adotta di serie un sistema a 11 kW per la ricarica in corrente alternata. Con questa nuova generazione, la Porsche Macan si propone come un suv capace di coniugare la tradizione sportiva del marchio con il futuro dell’elettrico. A dieci anni dal debutto, la Macan si avvia verso una nuova era, e il ruggito della tigre si è fatto sentire, forte e chiaro: questa vettura non deluderà i fan della Macan, promettendo un futuro all’altezza delle aspettative.

Le versioni e il design

La nuova Porsche Macan elettrica si presenta in quattro versioni che offrono prestazioni elevate e tecnologie avanzate. La versione base è equipaggiata con un motore elettrico posteriore che eroga 250 kW (340 CV), espandibili a 265 kW (360 CV) in modalità overboost, permettendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e un'autonomia massima di 641 km. La Macan 4, con trazione integrale grazie a due motori elettrici, raggiunge una potenza di 300 kW (408 CV) e accelera in 5,1 secondi, offrendo un'autonomia fino a 613 km. La versione Macan 4S è più potente, con 330 kW (448 CV) e la possibilità di incrementare la potenza fino a 380 kW (516 CV), consentendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e un'autonomia di 606 km. Al vertice della gamma, la Macan Turbo eroga 470 kW (639 CV) e 1.130 Nm di coppia, raggiungendo i 100 km/h in soli 3,3 secondi, con una velocità massima di 260 km/h e un'autonomia di 591 km. Tutte le versioni montano una batteria da 100 kWh, con ricarica rapida fino a 270 kW. Il design della Macan fonde eleganza e sportività, con linee fluide, fari LED Matrix e una silhouette aerodinamica ottimizzata. L'auto è anche pratica, con un bagagliaio posteriore da 540 litri e un vano anteriore da 84 litri, offrendo uno spazio di carico massimo di 1.348 litri abbattendo i sedili posteriori. Può inoltre trainare fino a 2.000 kg, rendendola versatile. Gli interni, dal design sportivo, sono dotati di sedili ribassati e di una console centrale con tecnologie avanzate e informazioni in tempo reale.

Quanto costa

Sul fronte dei prezzi, la Porsche Macan si posiziona nella fascia alta del mercato. In Italia, i prezzi partono da 88.187 euro per la versione Macan 4 e arrivano a 121.242 euro per la Macan Turbo, inclusi gli allestimenti specifici per il mercato locale e l’Iva.

Le prime consegne sono previste nella seconda metà dell'anno, con la possibilità digià da ora

Per scoprire al meglio la nuova Macan, abbiamo parlato con Giovanni Lucchino, e-performance manager di Porsche Italia.