Nuova Renault 5, sarà elettrica e costerà meno 25 mila euro

In occasione del recente Capital Markets Day di Ampere, durante il quale è stata rivelata la nuova Twingo, Renault ha sorpreso il pubblico con ulteriori dettagli sulla promettente Renault 5 elettrica. L'emergente divisione automobilistica di Renault, Ampere, ha fatto il suo debutto in grande stile qualche giorno fa, come già anticipato nei mesi precedenti, e con il fervore del piano Renaulution, l'azienda francese avvierà la sua nuova era a partire dalla scintillante R5.

Prezzi a partire da 25 mila euro

Il consenso positivo da parte del pubblico, sin dal lancio del concept, ha consolidato la Renault 5 come un'autentica promessa nel panorama automobilistico. Il CEO Luca De Meo ha enfatizzato come questa vettura sia stata progettata con l'obiettivo dichiarato di offrire un'esperienza di guida non solo efficiente, ma anche straordinariamente divertente e giovanile. Mentre nel corso dell'ultimo anno Renault ha condiviso progressivamente dettagli sulla nuova R5, l'annuncio ufficiale giunge solo ora, dalla stessa casa automobilistica: il prezzo di ingresso per la Renault 5 sarà di circa 25.000 euro, con il debutto previsto nel primo trimestre del 2024.

La conferma della partecipazione di Renault al prestigioso Salone dell'Auto di Ginevra 2024, programmato dal 26 febbraio al 3 marzo, ha scatenato l'entusiasmo degli appassionati, suggerendo che l'atteso debutto ufficiale della Renault 5 potrebbe avvenire proprio in quell'occasione. Fonti ben informate indicano che i preordini saranno aperti poco dopo la presentazione della vettura, suscitando ulteriori attese e anticipazioni nel pubblico. La kermesse svizzera potrebbe essere la sede adatta al lancio di un modello così strategicamente importante per il costruttore francese. La Renault 5 si baserà su una piattaforma dedicata ai modelli elettrici di segmento B, la CMF-B EV, ingegnerizzata con attenzione per ridurre i costi di produzione e caratterizzata da soluzioni innovative e sofisticate, come le sospensioni a schema multi-link posteriori, che promettono un'esperienza di guida fluida e confortevole. Potrebbe così diventare una delle prime hatchback elettriche sportiveggianti, con dimensioni e prezzi abbordabili.

Autonomia superiore a 400 km

L'autonomia dichiarata da Renault è attualmente fissata a 400 km (presumibilmente in condizioni di guida cittadina e temperature miti), e sottolinea l'impegno del marchio verso la praticità quotidiana del veicolo. La tecnologia sincrona a rotore avvolto sarà il cuore del motore elettrico della Renault 5, garantendo prestazioni efficienti e tanta sfruttabilità negli spostamenti quotidiani. Sebbene i dettagli sulla capacità della batteria non siano attualmente disponibili, Renault ha svelato che il nuovo layout a 4 moduli del pacco batteria consentirà un risparmio di peso significativo, approssimativamente 15 kg in meno rispetto alla Renault Zoe, suggerendo una capacità di batteria stimata di circa 40 kWh.

Infine, la Renault 5 sarà dotata delle avanzate tecnologie V2G (Vehicle-to-Grid), consentendo agli utenti di utilizzare la batteria del veicolo per alimentare le proprie abitazioni, e della funzione V2L, che permetterà di alimentare comodamente piccoli dispositivi elettrici, integrando l'auto nella vita quotidiana in modi innovativi. Con queste caratteristiche e la continua innovazione, la Renault 5 si presenta come un'opzione allettante nel panorama emergente della mobilità elettrica.