Nuova Skoda Fabia Montecarlo: anima sportiva e tanti accessori intelligenti. La prova su strada

Con ben 24 anni alle spalle, la quarta serie di Skoda Fabia è pronta a segnare un netto salto di qualità rispetto al passato, diventando a tutti gli effetti una delle citycar più interessanti in commercio. Motori energici, abitacolo raffinato, tanta tecnologia e un prezzo che la rende estremamente competitiva rispetto alle concorrenti del settore. L’abbiamo provata in veste Montecarlo, il celebre allestimento più sportivo atto a commemorare le innumerevoli vittorie nella famosa tappa dei Rally, in cui il brand ceco è ormai impegnato da diversi anni, con il primo podio conquistato nel 1936 e la prima vittoria nel 1977, festeggiando così, nel 2021, oltre 120 anni di competizioni. L’allestimento Montecarlo fu introdotto per la prima volta proprio nel 1936, sull’allora Skoda Popular, prima di tornare in auge nel 2011, come versione speciale della Fabia di seconda generazione.

Design ricercato e dimensioni compatte

Nuova Skoda Fabia di quarta generazione è costruita a partire dal pianale MQB A0, condiviso anche con le “cugine” Volkswagen Polo, Seat Ibiza e Audi A1, oltre alle rispettive versioni a ruote alte. Da queste riprende anche le forme degli esterni, racchiuse in 4,11 m di lunghezza per 1,78 m di larghezza e 1,46 m di altezza. E’ la più lunga delle vetture sopra citate, potendo così vantare anche più bagagliaio (a partire da ben 380 litri) e un passo più generoso, con 2,55 m, a beneficio dello spazio a bordo. Le linee degli esterni sono particolarmente affilate, con tagli netti e spigoli vivi, rendendola un’auto ricercata e aggressiva su strada. Particolarmente convincente il frontale, grazie al nuovo design dei fari LED e alla griglia prominente ad effetto tridimensionale (fari Full-LED anteriori e posteriori sono inclusi in pacchetti optional da circa 450 euro). Nella zona inferiore, specifico dell’allestimento Montecarlo, si possono apprezzare molteplici appendici aerodinamiche, tutte realizzate in nero lucido: minigonne, splitter anteriore ed estrattore posteriore. A completare l’opera ci pensano dei bellissimi cerchi in lega diamantati da ben 18” (optional da 600 euro), con il tetto nero a contrasto che abbassa visivamente la vettura. Nel retro non si apprezza, purtroppo, la presenza di alcuno scarico cromato a vista, ma i gruppi ottici led regalano comunque una bella vista d’insieme.

Interni e tecnologia

L’abitacolo è uno degli aspetti che ci ha convinto maggiormente. Con Fabia si può apprezzare l’intero processo di evoluzione subito dal marchio ceco che, a nostro modo di vedere, ha ampiamente superato sia Seat ma anche Volkswagen sulla qualità percepita a bordo. Materiali soffici, simil carbonio a vista, decorazioni color rosso vivo, lavorazione delle bocchette dell’aria e ottimi assemblaggi rendono l’abitacolo decisamente curato e piacevole. I sedili sportivi a guscio, con poggiatesta incorporato sono davvero comodi e appagano alla vista, mentre la plancia appare ordinata e cattura l’attenzione per molteplici dettagli. In primis il volante, sportivo a tre razze e con pelle traforata, offre degli ottimi “inviti” per appoggiare le mani, mentre le decorazioni cromate impreziosiscono la vita. Ci sono i tasti per la gestione degli adas (fino al secondo livello) e per la parte multimediale. Altre ad esso si staglia la strumentazione digitale, di serie su questo allestimento, da 12,3” e dalla grafica impeccabile: si può configurare e proietta molteplici informazioni molto utili durante la marcia, tra cui anche la navigazione. Al centro è invece presente il display da 8” interamente touch, con comode scorciatoie a sfioramento poste ai lati. E’ rapido nelle transizioni e facile da usare, con tanto di Apple Carplay e Android Auto anche wireless, così da replicare lo schermo sul display di bordo. Il clima è poi gestibile con dei comandi fisici (ottima cosa) sebbene non tutti sia regolabile manualmente: purtroppo la regolazione della ventola e altre piccole cose sono presenti solo sull’apposito menù del display. Non mancano le prese USB C, la ricarica wireless per smartphone e tanti vani porta oggetti.

Gadget “Simply Clever”

Il tipico slogan di Skoda rappresenta al meglio la filosofia costruttiva con cui vengono realizzati i veicoli del brand. Fabia è infatti una citycar perfettamente razionale, con un design convincente, adeguato spazio a bordo e tanto margine di carico, come testimoniano i ben 380 litri di capacità minima per il bagagliaio (superiore anche a molte berline di segmento C). Ci sono però tanti accessori degni di nota, quasi tutti di serie. Si parte con il celebre ombrello nascosto nel pannello portiera lato guidatore, passando per il raschietto della brina sullo sportellino del tappo carburante e terminando con le fessure che bloccano le bottiglie d’acqua nel tunnel centrale anteriore. In più, vi sono moltissimi accessori interessanti, come il cestinetto nella tasca lato guidatore o il cassettino a sinistra del volante, vicino al comando luci. Anche nel bagagliaio si possono trovare tanti spunti interessanti: a richiesta è presente il Simplt Clever Pack che aggiunge una comoda amaca per gli oggetti sporchi/bagnati, la rete ferma carico, una fibbia che ferma gli oggetti lateralmente e delle paratie a strappo che si agganciano al pavimento felpato del piano di carico. Ci sono poi moltissimi ganci per appendere i sacchetti o agganciare la rete.

Prova su strada

Nonostante l’indole sportiveggiante, Skoda Fabia non manifesta alcuna verve sportiva di spicco. A richiesta sono però disponibili i cerchi in lega da 18” con spalla ribassata e l’assetto ribassato di 15 mm, che ne enfatizzano la precisione di guida e la stabilità in curva, penalizzando leggermente il comfort. Si viaggia bene su strade lisce e piatte ma sulle buche più accentuate la citycar boema risulta un po’ secca. Piacevole però su strada, con poco rollio e un buon feeling con il volante, merito anche di un ottimo telaio e del peso contenuto (circa 1.165 kg in marcia). E’ agile e maneggevole, cambiando direzione con sicurezza e senza mai perdere stabilità. Il nostro esemplare è equipaggiato con l’1.0 3 cilindri turbo benzina da ben 110 CV e 200 Nm di coppia, abbinato al cambio manuale a sei rapporti. Blando sotto ai 2.000 giri/min, riesce ad essere energico e frizzante quando salgono i regimi, donando anche un buon allungo. A richiesta anche dotato di cambio DSG automatico a sette rapporti. La frizione del cambio manuale lavora abbastanza bene, anche se alle volte propone un ritorno del pedale un po’ brusco, è necessario prenderci un po’ il “piede”. Sorprende però sui lunghi viaggi, risultando davvero stabile alle alte velocità autostradali, con poco rumore di fondo e tanto comfort anche con quattro occupanti. Il piccolo tre cilindri a benzina si è rivelato un valido compagno di viaggio, senza però sfigurare in città, sebbene si alzino un po’ i consumi quando si guida più aggressivi.

Consumi

E si arriva infine ai consumi, rilevati per il nostro esemplare con cerchi da 18” (che aumentano il consumo di carburante) e un percorso prevalentemente urbano, con brevi tratti extraurbani e autostradali. Con guida pacata e tranquilla non è impossibile segnare delle medie di circa 14,5 km/l anche in città, mentre in extraurbano, inserendo la sesta marcia, i giri scendono così come i consumi, arrivando anche a circa 18 km/l. Se però si ha uno stile di guida aggressivo, tirando le marce, non è difficile scendere sui 12 km/l.

Prezzo e considerazioni finali

Il listino di nuova Skoda Fabia parte da una base di 18.450 euro per l’allestimento Ambition con l’1.0 3 cilindri aspirato da 65 CV (per neopatentati). Salendo con l’1.0 3 cilindri turbo da 95 CV il prezzo passa a 19.950 euro, sempre in allestimento Ambition. Per la nostra versione Montecarlo con l’1.0 da 110 CV il listino è fissato a quota 23.050 euro e, con gli optional inseriti sul nostro esemplare, si sfiorano anche i 27 mila euro. Tralasciando la configurazione del nostro modello, Fabia ci ha convinto per il design, per lo spazio a bordo e per le buone sensazioni al volante. Il vero plus è, però, la grande qualità costruttiva dell’abitacolo, con tanti accessori intelligenti e pratiche soluzioni per migliorare la vita di chi è a bordo