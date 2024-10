Nuova Volkswagen Tayron, SUV da 7 posti con motori benzina, diesel e ibridi

Ascolta ora 00:00 00:00

La gamma dei SUV di Volkswagen si arricchiesce di un modello che non c'era: la nuova Volkswagen Tayron. Nella famiglia a ruote alte di Wolfsburg (dove sarà costruita) questo veicolo si colloca precisamente tra la rinnovata Tiguan e la Touareg, offrendo spazio per 5 o 7 persone e una varietà di motori molto ricca: benzina, diesel, mild-hybrid e plug-in. La piattaforma è la stessa della Tiguan, la MQB EVO ma allunga di ben 23 centimetri per guadagnare un bel po' di spazio a bordo.

Stile ben definito

La nuova Volkswagen Tayron mette in mostra un frontale imponente, disegnato da fari a led molto rastremati che, nelle versioni di più alto rango (Elegance e R-Line), sono di tipo adattivo. Come optional si possono avere persino quelli a matrice di led che, con 19.200 elementi luminosi controllabili in modo singolo per ciascun proiettore, rilasciano un fascio luminoso più potente e non abbagliano i conducenti dei veicoli che provengono dalla parte opposta. Osservando la vettura di lato si nota la massiccia fiancata, solcata da nervature che realizzano un’alternanza di superfici concave e convesse, e riescono a conferire un certo senso di dinamismo. Al posteriore brillano i fanali a sviluppo orizzontale e, più in basso, una barra catarifrangente molto sottile.

Un abitacolo ricco

A bordo della nuova Volkswagen Tayron non manca niente. L'abitacolo è ben realizzato, elegante e moderno, nonché ricco di ogni "ben di dio". A disposizione del guidatore e dei passeggeri ci sono: quadro strumenti digitale da 10,25'', climatizzatore automatico trizona, sistema multimediale con schermo di 12,9”, connessione wireless ad Apple CarPlay e Android Auto, assistente vocale, oltre ai principali sistemi elettronici di assistenza alla guida. La versione Elegance aggiunge inserti in legno e diversi comfort supplementari, come il portellone motorizzato e l’accesso all’auto senza chiave, mentre su richiesta si possono avere il tetto panoramico scorrevole, gli interni in pelle e i sedili anteriori con regolazioni elettriche e memoria, oltre alla funzione di ventilazione e massaggio.

Comodo anche il divano diviso in due parti asimmetriche, con le sedute che possono essere portate avanti e indietro, e gli schienali che possono essere regolati nell’inclinazione in modo separato. Nell’ampio bracciolo tra le sedute laterali è ricavato un doppio portabibite estraibile e un supporto orientabile per tenere in verticale un tablet o uno smartphone. Ampio il bagagliaio: da 345 in configurazione 7 posti a 885 litri in assetto standard; con l'abbattimento tutte le file di sedute si arriva persino a 2.090 litri.

I motori di Volkswagen Tayron

Dicevamo quanto è ricca la gamma motori della nuova Volkswagen Tyron, che può contare su:

un 1.5 turbo benzina (TSI) da 150 CV è abbinato a un modulo elettrico da 48V;

è abbinato a un un 2.0 turbodiesel (TDI) può essere scelto in due step di potenza, 150 oppure 193 CV . In questo frangente c’è la trazione integrale 4Motion ;

può essere scelto in due step di potenza, oppure . In questo frangente c’è la ; due varianti plug-in, con un 1.5 benzina che, accorpato a un motore elettrico, può sviluppare 204 o 272 CV. Grazie a una batteria da 19,7 kWh, che si ricarica a 11 kW in corrente alternata e 50 kW in continua, si possono fare circa 100 km in elettrico.

Il cambio automatico DSG a 7 marce è di serie, mentre si può scegliere come optional l’assetto a controllo elettronico DCC Pro.

Listino prezzi

Gli allestimenti disponibile per la nuova Volkswagen Tayron sono tre: Life, Elegance e R-Line.

Il listino prezzi non è stato ancora ufficializzato, ma è ipotizzabile che la cifra di partenza possa ruotare. In ogni caso, VW comunicherà il costo di lancio sul finire di quest'anno, mentre lo sbarco nelle concessionarie è previsto entro marzo 2025.