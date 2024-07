Il nuovo Opel Grandland debutta a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Opel ha svelato in anteprima italiana il nuovo Grandland, il Suv elegante e dinamico, ora completamente elettrico. Questo modello introduce molte delle innovative caratteristiche di design precedentemente viste sulla concept Opel Experimental, tra cui il distintivo 3D Vizor con logo Blitz illuminato e la scritta "OPEL" retroilluminata. Siamo andati a scoprirla nel cuore di Milano.

La batteria

La prossima generazione di Opel Grandland, basata sulla piattaforma nativa STLA Medium BEV di Stellantis, offre un'autonomia elettrica dichiarata fino a circa 700 km (WLTP). Dotato di un pacco batterie fino a 98 kWh e un motore elettrico avanzato, il Grandland Electric combina efficienza energetica con prestazioni eccezionali. La ricarica all'80% in una stazione rapida richiede solo circa 26 minuti. Il design esterno presenta un tetto flottante bicolore e un robusto rivestimento intorno alle ruote, mentre l'interno offre una spaziosa abitabilità con sedili posteriori abbattibili per un volume di carico fino a 1.641 litri.

Gli interni

Il nuovo Opel Grandland offre un'esperienza di guida coinvolgente grazie agli interni che combinano comfort, innovazione e versatilità. I sedili ergonomici AGR di Opel includono nuove funzionalità come i cuscini elettrici che migliorano il comfort laterale attraverso tasche pneumatiche integrate. Sia il conducente che i passeggeri posteriori beneficiano di maggiore spazio e comfort, con opzioni come la ventilazione e il massaggio nei sedili anteriori e 20 mm in più di spazio per le gambe per i passeggeri posteriori rispetto alla versione precedente del Grandland. I tessuti interni sono creati con materiali riciclati e soluzioni innovative come il Pixel Box. Quest'ultimo non solo aggiunge un tocco estetico con il suo design traslucido illuminato e involucro in tessuto, ma include anche un caricabatterie wireless per smartphone, posizionato strategicamente per una facile accessibilità e sicurezza durante gli spostamenti.

L'illuminazione

Il nuovo Opel Grandland introduce il sistema di illuminazione Intelli-Lux Pixel Matrix HD, che utilizza oltre 51.200 elementi per distribuire la luce ad alta definizione, garantendo un fascio luminoso preciso e omogeneo. Questi fari sono in grado di rilevare le altre vetture grazie a una telecamera, escludendole automaticamente dagli abbaglianti in modo più accurato rispetto alle tecnologie standard di Matrix Light, assicurando la sicurezza degli altri utenti della strada. Inoltre, il veicolo presenta nuove animazioni di benvenutoe arrivederci con proiezioni grafiche. Come anticipato la scritta "OPEL" illuminata in modo permanente sul retro.

Pixel Box

Il nuovo Opel Grandland enfatizza la versatilità degli interni, pensati per le famiglie. Una delle soluzioni più innovative è il Pixel Box, caratterizzato da un vetro traslucido illuminato e un involucro in tessuto. Questo elemento non solo migliora l'estetica della consolle centrale, ma offre anche grande funzionalità grazie al caricabatterie wireless per smartphone integrato. La visibilità costante dello smartphone attraverso il vetro riduce il rischio di dimenticarlo nel veicolo.

Il Grandland offre oltre 35 litri di vani portaoggetti interni, tra cui il Pixel Box, tasche per il telefono negli schienali dei sedili anteriori e un ampio vano sotto la console centrale, che include anche una presa da 12 V, ottimizzando spazio e praticità.