Opel Grandland GSe, la nostra prova del Suv da 300cv

In questo periodo di “rivoluzione elettrica” è interessante osservare come ogni Casa automobilistica stia interpretando a modo proprio il tema del motore alimentato a corrente. Opel, brand da sempre sinonimo di solidità meccanica e affidabilità, devolve parte del suo impegno ecologico alla sportività donando nuova vita allo storico acronimo GSe. Le GSe, infatti, sono fin dagli anni ’70 le Opel dedicate a un pubblico amante della guida veloce. A distinguere i modelli GSe dalle versioni standard non solo cavalli in più ma attenti interventi su ciò che realmente influisce sulla dinamica dell’automobile; ovvero le sospensioni.

La prima di questa nuova serie di Opel GSe - dove “e” sta per elettrico- è la Grandland, il suv compatto fiore all’occhiello del brand tedesco. Ci ritroviamo quindi alla guida di un’auto che da subito colpisce per la sua linea audace, compatta ma filante. Un design che esprime in modo esplicito e senza fronzoli il DNA sportivo della Grandland GSe; una carrozzeria tagliente al punto giusto che racchiude al suo interno dati tecnici più che interessanti. Sotto al cofano, infatti, troviamo un propulsore a benzina 1.6 di cilindrata da 147cv, ulteriori due motori elettrici – uno all’anteriore ed uno al posteriore- portano la potenza totale della Opel Grandland GSe a 300cv oltre a dotarla di trazione integrale.

A rendere la Opel Grandland GSe un’auto particolarmente piacevole da guidare è però il sistema d’ammortizzatori meccanici più rigidi di quelli tradizionali, dotati della tecnologia KONI FSD (Frequency Selective Damping), che permette d’avere diverse caratteristiche di ammortizzazione per maneggevolezza e comfort. Il risultato è una dinamica di marcia precisa, senza sbavature e dove i movimenti di rollio e beccheggio tipici della categoria sono pressoché annullati. Gli spazi interni sono generosi; l’abitacolo spazioso è costruito con plastiche di buona qualità. I sedili avvolgenti e dal disegno sportivo sono rivertiti in alcantara; non arriviamo al “lusso” ma questo non è nemmeno l’obbiettivo che si vuole raggiungere in questo caso.

La Opel Grandland GSe (da 55.000 euro) è infatti un prodotto volto principalmente al pragmatismo, quello di chi ricerca la performance sportiva in un’auto che possa essere utilizzata tutti i giorni senza troppi timori e senza preoccuparsi dei consumi che rimangono contenuti grazie all’intelligente mix di motore termico ed elettrico.