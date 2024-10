Peugeot 408, le 10 cose da sapere

I punti chiave Dimensioni

La nuova Peugeot 408 è una Fastback dal design innovativo che si colloca ai vertici del segmento C.

Rappresenta l’inizio di una nuova era per il Marchio del Leone, il suo stile inconfondibile è esaltato da una silhouette fuori dagli schemi. La nuova Peugeot 408 ha uno stile coinvolgente e un frontale che riporta al centro il nuovo emblema della Casa del Leone.

Dimensioni

Lunga 4,687 metri, larga 1,848 metri, alta 1,478 metri, la nuova Peugeot 408 ha un passo di 2,79 metri. Un abitacolo accogliente che offre un ampio spazio per le ginocchia (188 mm). Interessante è anche la capacità di carico, 536 litri in configurazione standard, fino a 1.611 litri con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti.

Cambio

Sull’intera gamma è disponibile unicamente un cambio automatico doppia frizione EAT8 a otto rapporti.

Motorizzazioni

Un’ampia scelta di motorizzazioni. La versione d’accesso è la PureTech 130 S&S EAT8. Da qualche mese è stata introdotta la nuova variante Hybrid 136 e-DSC6 da 100 kW.

Salendo di livello è disponibile la Hybrid 180 e-EAT8 con alimentazione ibrida plug-in. Abbina un motore endotermico da 1,6 litri da 150 cavalli per 250 Nm di coppia massima, a un’unità elettrica sincrona a magneti permanenti da 110 cavalli e 320 Nm di coppia. La potenza complessiva è di 180 cavalli (360 Nm di coppia).

Per chi desidera la massima potenza e prestazioni, al vertice della gamma 408 si posiziona la Hybrid 225 e-EAT8. Motore endotermico da 180 cavalli, unità elettrica da 110 cavalli, potenza complessiva di 225 cavalli per 360 Nm di coppia massima.

Entrambe le varianti ibride plug-in possono essere caricate tramite una presa domestica con caricatore da 3,7 kW o tramite una wallbox da 7,4 kW. Per la ricarica completa occorrono rispettivamente 7 ore e 5 minuti e 1,4 ore.

Novità assoluta è la presenza in gamma anche di una versione full electric. In questo caso la nuova Peugeot 408 assume la denominazione di E-408. Motore elettrico da 210 cavalli, batteria NMC da 58,2 kWh (netti) e un’autonomia che arriva fino a 453 km. Costruita nello stabilimento di Mulhouse, in Francia, beneficia del programma Allure Care ed è garantita fino a 8 anni / 160.000 km.

Prezzi

La nuova Peugeot 408 Hybrid 225 e-EAT8 è in vendita a una prezzo di listino di 50.450 euro. La Hybrid 180 e-EAT8 parte da un prezzo di 48.950 euro. Per la ibrida leggera, la Hybrid 136 e-DSC6 il prezzo di listino è di 41.150 euro, mentre la PureTech 130 S&S EAT8 è in vendita a 39.650 euro.

ADAS

Protezione a 360 gradi. Grazie a 6 telecamere e a 9 radar, la Fastback francese è dotata di una suite completa di sistemi di assistenza alla guida. Diversi gli ADAS che risultano utili nella guida quotidiana:

Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go

con funzione Stop & Go Night Vision , tecnologia in grado di rilevare pedoni, ciclisti e animali davanti al veicolo o quando la visibilità è ridotta

, tecnologia in grado di rilevare pedoni, ciclisti e animali davanti al veicolo o quando la visibilità è ridotta Long-range blind spot monitoring , sistema di monitoraggio dell’angolo cieco a lunga portata (75 metri)

, sistema di monitoraggio dell’angolo cieco a lunga portata (75 metri) Rear Traffic Alert, avvisa la presenza di un veicolo quando si innesta la retromarcia.

Interni

Un abitacolo spazioso, tante le soluzioni inedite. Le bocchette di aerazione sono state spostate verso l’alto. I pulsanti “digitali” sono liberamente configurabili, consentendo l’accesso diretto agli i-Toggle. È possibile scegliere così i pulsanti a scelta rapida che, dalla schermata di accesso, consentono di accedere direttamente alle funzioni preferite. Caratteristico il volante compatto che rientra nell’architettura Peugeot i-Cockpit.

Display

Schermo touch centrale da 10 pollici ad alta definizione, menu configurabili e accessibili appoggiando 3 dita. È possibile così accedere alla lista delle applicazioni in maniera facile e intuitiva. Per ritornare alla schermata principale basta premere il tasto “Home”.

Il Peugeot i-Cockpit Advanced è dotato del 3D Connected Navigation che integra i servizi TomTom. Presenti gli aggiornamenti “over the air”, upgrade software che avvengono via rete.

Sicurezza

Una scocca moderna e tantissimi sistemi di assistenza alla guida. Tra i “dispositivi” di sicurezza, i sedili certificati AGR offrono comfort, ma anche benessere di guida ai passeggeri. Dispongono di rivestimenti in tre materiali (TEP, tessuto e Alcantara), le cuciture sono in Adamite presenti regolazioni elettriche. A richiesta è possibile ottenere anche le funzioni di riscaldamento e massaggio pneumatico.

Consumi

Il Marchio del Leone dichiara, per la nuova Peugeot 408 PureTech 130 S&S EAT8 un consumo nel ciclo combinato WLTP di 5,9 litri per 100 km, mentre per la Hybrid 136 e-DCS6 il consumo è di 4,8 litri per 100 km. Per la 408 Hybrid 180 e-EAT8 e per la Hybrid 225 e-EAT8 il consumo nel ciclo WLTP è di 1,2 - 1,6 litri per 100 km.

Connettività

Tramite il comando vocale “OK Peugeot”, è possibile accedere ed effettuare tutte le richieste presenti all’interno del sistema di infotainment. Una tecnologia che riconosce la voce naturale e può essere utilizzata quotidianamente per migliorare la sicurezza di guida.

La connettività via wireless conconsente una perfetta condivisione dei contenuti presenti su di uno smartphone sullo schermo centrale della vettura. Quattro le porte