Peugeot punta su prestazioni ed efficienza migliorate per sfidare il mondo elettrico

Peugeot sta intensificando il suo impegno verso un futuro elettrico e sostenibile, ponendo le prestazioni al centro della sua strategia per il 2025. L'azienda si concentra sull'espansione della gamma di veicoli elettrici, sull'ottimizzazione dell'esperienza del cliente e sulla riduzione dell'impatto ambientale attraverso diverse iniziative. Il tutto per portare il Leone nelle posizioni di comando dell’universo alla spina.

Peugeot, gamma sempre più elettrificata

Peugeot sta ampliando la sua offerta di veicoli elettrici per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. I nuovi modelli includono versioni ad alte prestazioni e opzioni con maggiore capacità di carico. Fra queste ci sono:

Peugeot E-3008 e E-5008 Dual Motor : queste versioni sono progettate per offrire prestazioni superiori grazie alla trazione integrale. Un motore elettrico aggiuntivo da 112 CV, che alimenta le ruote posteriori, lavora in combinazione con il motore elettrico da 213 CV che alimenta le ruote anteriori, per una potenza complessiva di 325 CV.

: queste versioni sono progettate per offrire prestazioni superiori grazie alla trazione integrale. Un motore elettrico aggiuntivo da 112 CV, che alimenta le ruote posteriori, lavora in combinazione con il motore elettrico da 213 CV che alimenta le ruote anteriori, per una potenza complessiva di 325 CV. Peugeot E-5008 a 5 posti: questa versione è pensata per i clienti che necessitano di ampio spazio di carico, offrendo 994 litri di volume del bagagliaio con la seconda fila in posizione, espandibili a 2310 litri con la seconda fila ripiegata. Rispetto alla versione a 7 posti, offre 78 litri in più di spazio nel bagagliaio.

Il Leone francese garantisce un ventaglio diversificato di SUV alla spina per soddisfare le preferenze dei clienti: 3008 è pensata per chi ricerca design e tecnologia, 5008 a 5 posti per le giovani famiglie e 5008 a 7 posti per chi ha bisogno di maggiore spazio e flessibilità.

Efficienza e innovazioni come focus principali

Peugeot si impegna a migliorare l'efficienza dei suoi veicoli elettrici attraverso soluzioni tecnologiche avanzate. I modelli E-3008 e E-5008 Long Range offrono un'autonomia rispettivamente di 700 km e 668 km. Per ottimizzare ulteriormente il livello di efficienza, il brand di Stellantis ha introdotto un sistema di preriscaldamento della batteria, collegato al preriscaldamento dell'abitacolo. Questo sistema, gestito tramite il Trip Planner, assicura che la batteria sia pronta per la ricarica quando il conducente prevede di fermarsi, migliorando l'efficienza durante i lunghi viaggi a basse temperature.

Oltre ai veicoli completamente elettrici, il marchio offre anche una gamma di propulsori elettrificati, tra cui ibridi e ibridi plug-in, costruiti sulla stessa piattaforma. Il sistema Peugeot Hybrid 48V, disponibile su diversi modelli, combina un motore a benzina di nuova generazione da 136 CV con un cambio a doppia frizione a 6 marce e un motore elettrico integrato. Questa tecnologia fornisce coppia aggiuntiva ai bassi regimi e riduce il consumo di carburante fino al 15%.

Esperienza del cliente e promessa elettrica

Peugeot si concentra sull'offerta di un'esperienza cliente positiva e senza problemi con i suoi veicoli elettrici. La Peugeot Electric Promise mira a rassicurare i clienti in merito all'autonomia, alla ricarica, all'accessibilità e all'affidabilità.

La promessa include:

garanzia di 8 anni/160.000 km sul veicolo tramite il programma Allure Care;

sul veicolo tramite il programma Allure Care; garanzia di 8 anni/160.000 km sulla batteria;

inclusione di una Wall Box per la ricarica domestica;

per la ricarica domestica; accesso a quasi un milione di punti di ricarica in tutta Europa tramite il pass Free2Move Charge;

soluzioni finanziarie accessibili per facilitare la transizione all'elettrico.

Sostenibilità e impegno ambientale

Inoltre, Peugeot si impegna a contribuire a un futuro più sostenibile attraverso diverse iniziative ambientali. L'azienda collabora con associazioni come Born Free e Under the Pole per sostenere progetti educativi sulla protezione dell'ambiente. Il Leone ha annunciato l'intenzione di accelerare la transizione verso l'obiettivo Carbon Net Zero, concentrandosi su cinque pilastri chiave: elettrico, efficienza, esperienza, istruzione e ambiente. L'azienda si impegna a utilizzare materiali e metodi industriali sostenibili nella produzione, con l'obiettivo di raggiungere il 100% di elettricità decarbonizzata nei suoi siti entro il 2030.

Il nuovo E-3008 è un esempio delle pratiche sostenibili di Peugeot, con l'85% dei materiali utilizzati riciclabili e il 24% di materiali riciclati.

L'azienda francese è determinata a ridurre l'impatto ambientale della produzione e a promuovere la sostenibilità in tutte le sue attività.