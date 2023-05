Pirelli diventa exclusive tyre partner del Goodwood Festival of Speed

Un vero appassionato di motori può dirsi tale solamente se ha partecipato almeno una volta nella vita al Goodwood Festival of Speed, in Inghilterra, una rassegna in grado di mettere insieme un parterre di auto incredibili, che - talvolta - possono essere viste soltanto in quell'occasione. Dalle più esclusive e speciali macchine stradali passando per le leggende del motorsport, dal rally alla Formula 1. Oggi, Pirelli annuncia di essere diventato exclusive tyre partner dell'evento che si terrà dal 13 al 16 luglio, siglando una partenership pluriennale. La grande azienda italiana, così, aggiunge un altro prestigioso punto di riferimento del settore al suo ricco elenco di partnership.

Pirelli al Goodwood Festival of Speed

Pirelli è una delle più rappresentative realtà degli pneumatici high value, un assoluto pilastro che si distingue per tecnologia e innovazione. Dal 2011 è Global Tyre Partner del Campionato Mondiale di Formula 1, nonché fornitore unico del World Rally Championship. Adesso con Goodwood si apre un nuovo capitolo interessante, che gli spettatori quest'anno potranno toccare con mano con delle interessanti iniziative.

Nell'iconico scenario del West Sussex, l'azienda fondata a Milano nel 1872 avrà due spazi espositivi in cui si potranno ammirare gli oltre 150 anni di evoluzione dei prodotti Pirelli, che da sempre sono sinonimo di alto livello tecnologico, sportività e non solo, perché tra le pieghe della storia l'azienda milanese ha impresso il suo timbro anche nell’arte e nella cultura. Ovviamente, ci sarà spazio anche per la gamma P Zero, la più iconica, con un'anteprima di tre nuovi pneumatici che celebreranno il rinnovamento dell'intera famiglia di prodotti di fascia alta.

L'entusiasmo delle parti

“Pirelli ha una straordinaria reputazione per l’eccellenza produttiva e per l’innovazione, qualità che la rendono un partner molto gradito a Goodwood. In qualità di produttore leader nel mercato prestige e fornitore ufficiale di pneumatici per la Formula 1, il massimo campionato automobilistico, siamo entusiasti di averli a bordo per il 30° anniversario del Festival of Speed", ha detto il Duca di Richmond, proprietario di Goodwood.

Marco Tronchetti Provera, Vicepresidente Esecutivo e CEO Pirelli: “Sono orgoglioso che Pirelli diventi partner di un appuntamento prestigioso come il Goodwood Festival of Speed, un evento che rappresenta per noi il contesto ideale. Innanzitutto, per la presenza delle case automobilistiche prestige, mercato in cui Pirelli ha una leadership assoluta. Poi, per lo spazio dedicato al motorsport, che è il nostro laboratorio a cielo aperto fin dal 1907. Infine, ci riconosciamo nell’attenzione che il Festival dedica alle nuove forme di mobilità, su cui anche Pirelli è focalizzata sviluppando nuove tecnologie volte a rendere gli spostamenti ancora più sostenibili”.