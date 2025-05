Pirelli e Luna Rossa, nuova alleanza tecnologica per la 38ª America’s Cup

Ascolta ora 00:00 00:00

Pirelli torna al fianco di Luna Rossa con una nuova partnership in vista della 38ª edizione dell’America’s Cup, che si disputerà a Napoli nel 2025. Dopo essere stata co-title sponsor del team italiano dal 2018, l’azienda milanese rafforza il proprio impegno diventando Official Sponsor e Technical Partner, confermando il proprio ruolo strategico nello sviluppo tecnologico della sfida italiana alla Coppa.

L'accordo

Il rinnovato accordo si inserisce in un momento cruciale per Pirelli, che punta a consolidare la propria leadership nel motorsport, anche in vista dell’ingresso ufficiale in MotoGP come fornitore unico di pneumatici dal 2027. La sinergia con Luna Rossa diventa quindi un banco di prova per soluzioni avanzate in ambito di simulazione, materiali e intelligenza artificiale.

Tecnologia da corsa, applicata al mare

Uno degli aspetti più innovativi della collaborazione è l’utilizzo della virtualizzazione, un metodo messo a punto da Pirelli in Formula 1 e già applicato allo sviluppo dei suoi pneumatici stradali. Questa tecnologia consente di testare in ambiente digitale il comportamento dei materiali e delle strutture, riducendo la necessità di prototipi fisici e accelerando i cicli di progettazione. Nella vela, viene impiegata per prevedere le sollecitazioni estreme che le imbarcazioni devono affrontare in regata. La partnership comprende anche lo sviluppo di strumenti basati su intelligenza artificiale e avanzate tecniche di data management, cruciali per l’analisi delle performance e per l’ottimizzazione delle scelte progettuali. A completare il quadro, una collaborazione intensa sulla ricerca di materiali innovativi, in cui Pirelli porta un’esperienza consolidata in decenni di attività ad altissimi livelli.

Parola ai protagonisti

“Siamo entusiasti di rinnovare la nostra presenza al fianco di Luna Rossa – ha dichiarato Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo di Pirelli –. È un progetto che ci permette di unire valori fondamentali come l’italianità, l’innovazione tecnologica e la competizione sportiva. Lo facciamo con la stessa passione di sempre, anche in una cornice straordinaria come Napoli, che renderà questa edizione indimenticabile".

Soddisfazione anche da parte del team italiano: “Avere ancora Pirelli con noi è una conferma importante della qualità del lavoro svolto finora – ha commentato Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa –. Il loro contributo sarà essenziale nello sviluppo della nuova barca e nelle scelte tecnologiche che faremo nei prossimi mesi. Condividiamo valori, visione e spirito di squadra".