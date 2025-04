Pirelli lancia il nuovo pneumatico P Zero: ottimizzate prestazioni e tecnologia

Ascolta ora 00:00 00:00

Pirelli ha presentato il nuovo pneumatico estivo Cinturato, un prodotto innovativo progettato per rispondere alle esigenze delle vetture premium, dalle berline ai suv, destinato sia al primo equipaggiamento che al ricambio. Questo pneumatico segna un passo avanti nella ricerca di soluzioni che coniugano sicurezza, durata e ridotto impatto ambientale. Grazie a una progettazione avanzata e a un ampio ricorso alla simulazione virtuale, il Cinturato rappresenta una soluzione all’avanguardia, in linea con la strategia ‘eco-safety’ di Pirelli.

Sicurezza e prestazioni

La nuova generazione del Cinturato è stata ottimizzata per offrire prestazioni superiori in termini di sicurezza, con eccellenti risultati nelle prove di frenata su asciutto e bagnato, dove ha ottenuto il massimo punteggio nell’etichetta europea per l’aderenza sul bagnato. In parallelo, l’efficienza è stata migliorata, con un incremento del 20% nella durata chilometrica rispetto al modello precedente, e una ridotta resistenza al rotolamento, che aiuta a contenere i consumi di carburante.

Innovazione nei materiali

Grazie all’uso di materiali innovativi e mescole sviluppate appositamente, il nuovo Cinturato supera i tradizionali compromessi, equilibrando aderenza, durata e resistenza al rotolamento. Inoltre, l’adozione di tecnologie specifiche come Pirelli Elect lo rende ideale anche per veicoli elettrici e ibridi, rispondendo alle necessità di un mercato sempre più orientato alla sostenibilità.

La gamma

Questo nuovo pneumatico si unisce alla gamma Cinturato, che include il pluripremiato Cinturato All Season SF3 e il Cinturato Winter 2, riconosciuto come il miglior pneumatico invernale in numerosi test.

Con una lunga tradizione che risale agli anni ’50, quando il Cinturato fu introdotto per le monoposto di Formula 1, questo pneumatico rappresenta ancora oggi una delle soluzioni più vendute e apprezzate a livello globale.