Pirelli P Zero, due nuove e speciali pneumatici per la Porsche Taycan

La Casa di Zuffenhausen ha scelto Pirelli come primo equipaggiamento per il restyling della nuova e velocissima Porsche Taycan. Il colosso specializzato in pneumatici h sviluppato in collaborazione con il Costruttore teutonico le nuove Pirelli P Zero R e P Zero Trofeo RS appositamente per la Taycan Turbo GT, la variante più sportiva della supercar 100% elettrica.

Pirelli P Zero per la gamma Elect

Entrambe le coperture sfoggiano sul proprio fianco la marcatura Elect, che sottolineano l’uso di un pacchetto di soluzioni tecnologiche sviluppate appositamente per le auto a zero emissioni. Il Pirelli P Zero R è stato pensato per la guida quotidiana della supercar, mentre il P Zero Trofeo RS è un semi-slick adatto alla pista, ma omologato per la guida su strada.

Pirelli P Zero R

I Pirelli P Zero R dedicati alla rinnovata Taycan sono pneumatici dedicati agli spostamenti quotidiani ed esaltano le qualità dinamiche e il piacere di guida della supercar tedesca, offrendo un perfetto mix tra comfort e sportività, senza tralasciare ottimi performance per quanto riguarda l’autonomia di marcia.

Questo risultato è stato ottenuto grazie all’uso di una carcassa bi-tela che rende la struttura del pneumatico molto resistente e capace di sostenere il peso esercitato soprattutto al posteriore dal carico aerodinamico e dalla presenza delle batterie. L’uso di questi pneumatici rende la vettura estremamente stabile alle alte velocità e permette di gestire le violente accelerazioni di cui la Taycan GT risulta capace tipiche dei motori elettrici. Tutto questo viene coadiuvato anche dal battistrada multi-mescola, realizzato grazie alla tecnologia Resin Blend brevettata da Pirelli che permettono di offrire aderenza in un range di temperature e superfici stradali molto esteso. Questi pneumatici permettono quindi alla Taycan di viaggiare ad altissime prestazioni senza problemi, anche sul bagnato. Infine, il disegno battistrada ottimizza al meglio la rumorosità, mentre l’efficienza richiesta da Porsche è stata ottenuta grazie alla combinazione di mescole e disegno, che riduce la resistenza al rotolamento.

P Zero Trofeo RS

Per i possessori della Taycan GT che prediligono l’uso in pista, ma vogliono viaggiare anche su strada, Pirelli ha realizzato le P Zero Trofeo RS. Parliamo di uno degli pneumatici più performanti della gamma Pirelli: un semi-slick omologato per la starda e realizzato con mescole studiate ad hoc e derivate da prodotti rally. La nuova Porsche Taycan equipaggiata con le Trofeo RS offre il top delle prestazioni nella guida tra i cordoli di una pista, sia su asciutto che su bagnato e sia per quanto riguarda l’aderenza in curva. L’ottimo risultato è stato ottenuto dal lavoro congiunto tra Pirelli e Porsche, che ha visto la collaborazione del pilota colladatore Lars Kern. Quest’ultimo ha affinato il comportamento di questi pneumatici testando la Taycan GT ad oltre 300 km/h sul mitico circuito del Nürburgring. Il disegno di queste coperture è appositamente progettato per garantire un riscaldamento rapido e uniforme lungo tutta l’impronta, non a caso non è necessario l’uso di termocoperte anche per le sessioni in pista più impegnative. Per migliorare e velocizzare lo sviluppo elle P Zero Trofeo RS è stato usato il Virtual Geometry Development di Pirelli che mette a confronto in ambiente digitale un numero elevatissimo di possibili profili e modelli di impronta.

La gamma Pirelli per la Porsche Taycan

Le P Zero R e le P Zero Trofeo RS (disponibili nelle misure 265/35ZR21 e 305/30ZR2) affiancano le P Zero, P7 All Season, P7 Blue e P Zero Winter, sviluppate nel corso degli anni.