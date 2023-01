Pirelli P Zero Elect, il pneumatico della nuova BMW i4 M50

BMW M ha optato per dei calzari che siano l'ideale per esaltare la dinamica della sua nuova i4 M50, la sportiva elettrica delle divisione Motorsport della Casa bavarese. La scelta è ricaduta sui Pirelli P Zero Elect, che l'azienda italiana ha sviluppato appositamente per questo modello ad alte prestazioni e a zero emissioni.

Pensati per la nuova vettura EV

Per controllare al meglio le elevate performance di questa vettura, oltre che per andare incontro alle ampie esigenze che hanno in comune le auto elettriche, Pirelli ha dato forma a un P Zero con tecnologia Elect, che si può riconoscere dalle marcature sul fianco della gomma. Vicino alla stella che identifica ogni pneumatico fatto in primo equipaggiamento per i modelli BMW, il logo Elect dimostra che la mescola è specifica per dare valore alle auto BEV o ibride plug-in, contraddistinte da un’erogazione della coppia fuliminea, dalla silenziosità di marcia e da un peso maggiorato causato dalla presenza delle batterie. La conformazione del pneumatico progettato da Pirelli è rinforzata per dare sostegno al veicolo e fornire la massima prestazione anche in caso di uso molto sportivo. Inoltre, la speciale mescola battistrada ad alta aderenza è pensata per garantire elevati livelli di grip, offrendo - al tempo stesso - una guida efficiente e precisa.

Le specifiche della i4 M50

La BMW i4 M50 è un modello molto importante per il brand tedesco, che per la prima volta si getta nella competizione delle sportive a zero emissioni così estreme. La nuova vettura della divisione M sfoggia due motori, grazie ai quali la vettura tocca i 544 CV (400 kW) con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. Per questo, Pirelli ha progettato dei pneumatici in grado di sostenere la violenza delle performance della sportiva teutonica.

BMW e Pirelli

Pirelli possiede più di 150 anni di storia e l'esperienza accumulata in 110 anni di competizioni le permette di dar forma a pneumatici su misura dei modelli premium più veloci, esaltandone potenza, dinamica e precisione di guida. La collaborazione tra l'azienda italiana e BMW va avanti da tempo, infatti Pirelli si è occupata di fornire le gomme ideali ai SUV X3 M e X6 M, omologati con P Zero per l’estivo e Scorpion Winter per l’invernale; oppure alla Serie 8, anch’essa gommata P Zero; o alla celebre M5 CS, sulla quale Pirelli ha il 100% delle omologazioni con il P Zero Corsa, per un uso sia su strada che su pista.