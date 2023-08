Pirelli Scorpion MS, pneumatico all season ad alte prestazioni

Pirelli mostra al mondo la sua ultima creazione chimata Scorpion MS, uno pneumatico all season ad alte performance destinato al primo equipaggiamento dei SUV di ultima generazione. In linea dinastica succede a Scorpion Verde All Season e Scorpion Zero All Season, ed è stato progettato usando l’approccio Eco-Safety Design, che coniuga elevate prestazioni di sicurezza alla riduzione dell’impatto ambientale. Risultato? Migliore aderenza su asciutto e bagnato e una ridotta resistenza al rotolamento rispetto a quanto ottenevano le precedenti versioni. Infine, Pirelli Scorpion MS migliora la percorrenza chilometrica, dote ricercata specialmente dai guidatori statunitensi, e il comfort, richiesto dai mercati asiatici. Pertanto, dovendo equipaggiare vetture a guida alta, il nuovo pneumatico Pirelli può marciare su tratti in fuoristrada e su neve.

La tecnologia di Pirelli

Il Pirelli Scorpion MS è destinato a segmenti premium e prestige. In particolar modo, verranno sviluppate delle varianti specifiche per diverse vetture, utilizzando anche le principali specialties Pirelli richieste dai costruttori. Ovviamente non potrò mancare la tecnologia Pirelli Elect, specifica per i veicoli elettrici e ibridi plug-in: il 75% dei progetti di co-sviluppo in corso sullo Scorpion MS per il primo equipaggiamento è dotato di pacchetto Elect. Maserati Grecale Folgore è il primo SUV 100% elettrico del costruttore di Modena per il quale Pirelli ha sviluppato due equipaggiamenti con il nuovo Scorpion MS: 255 50 R19 all around e 255 45 R20 all’anteriore, 295 40 R20 al posteriore, entrambi con marcatura Elect.

Ulteriori tecniche che si potranno riscontrare nelle varianti dello Scorpion MS sono Seal Inside, soluzione antiforatura, Run Flat, per continuare la guida a pressione azzerata e PNCS (Pirelli Noise Cancelling System), che abbassa la rumorosità di rotolamento nell’abitacolo. Successivamente, su richiesta dei costruttori automobilistici, potrebbe essere integrata anche RunForward, tecnologia vista recentemente sul nuovo P Zero E che permette di proseguire la marcia anche dopo una foratura.

Per tutte le stagioni

L'ultimissimo Scorpion MS è pensato per funzionare tutto l’anno. Per ottenere questo obiettivo, la ricerca e sviluppo dell'azienda italiana ha lavorato sia sulle mescole, sia sul disegno battistrada: una nuova combinazione di polimeri e un sistema di resine favoriscono l’aderenza e la frenata su asciutto e bagnato, mentre la lamellatura del disegno è congegnata per massimizzare le prestazioni su neve, come richiesto dai costruttori partner di Pirelli. Altra priorità dello Scorpion MS è il comfort acustico e plastico, tanto da ridurre del 25% la rumorosità rispetto allo Scorpion Verde All Season. Questo risultato è stato possibile grazie alla sequenza dei passi del disegno che riduce la rumorosità durante il rotolamento, tramite una particolare sfasatura e inclinazione dei canali principali e grazie alla carcassa monotela.