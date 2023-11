Quali sono le auto più sicure in caso di pioggia: 5 + 1 modelli ideali

Probabilmente dovremo sempre più fare i conti con fenomeni meteorologici violenti e improvvisi, poco prevedibili e in grado di provocare gravi danni a cose o persone. L’intensità delle piogge che negli ultimi giorni (e mesi) hanno colpito il nostro paese, ci devono far riflettere sull’imprevedibilità della natura e su come le situazioni apparentemente “normali” potrebbero degenerare all’improvviso. Il web è ricco di video che mostrano fiumi esondare o argini crollare come lego nel giro di pochi secondi, gettando interi paesi e regioni sotto l’acqua. In questi casi, anche l’auto non risulta essere un posto sicuro: l’acqua potrebbe intrappolarvi all’interno, mandare in tilt i sistemi elettronici, arrestare il motore o, nelle situazioni più gravi, spostare l’intera vettura ed esporla alle correnti.

Viene immediato pensare che, forse, le auto più “sicure” in tali situazioni possano essere i suv o i fuoristrada e, in alcuni casi, avreste anche ragione. Un’auto più pesante, alta e grande avrebbe più possibilità di resistere ad un’alluvione o a una mareggiata. Vi sono però alcuni modelli che sono stati appositamente pensati per far fronte alle situazioni più incredibili e pericolose del pianeta, quasi fossero dei veicoli militari. Andiamo quindi assieme a scoprire quali sono e che caratteristiche hanno.

5. Jeep Wrangler Xtreme Recon

Al quinto posto si colloca la celebre Jeep Wrangler, l’iconico fuoristrada a traverse e longheroni della casa americana, però in versione Xtreme Recon. Si tratta di un’edizione limitata a soli 100 esemplari, inizialmente presentata per il mercato messicano ma destinata poi ad aumentare i numeri, per arrivare in tutto il resto del mondo. Vanta impareggiabili capacità in off-road grazie ai sistemi 4×4 Command-Trac e Rock-Trac, l’assale anteriore Dana M210 Heavy Duty e al posteriore Dana M220, oltre ai differenziali anteriori e posteriori con bloccaggio elettronico Tru-Lock. In aggiunta presente degli pneumatici off-road da 35 pollici con bloccaggio centrale, un kit di sollevamento per le sospensioni da 3,81 cm con ammortizzatori personalizzati e un rapporto di trasmissione migliorato di 4,56:1, il che consente l’arrampicata a bassa velocità con maggiore controllo e una migliore distribuzione della coppia. Si prefigura per essere una delle migliori fuoristrada mai prodotte ma la caratteristica che più ci interessa è la capacità di guado che, per questa versione, passa dai 75 cm standard di Wrangler a ben 85,3 cm ad una velocità di 8 km/h. E’ mossa da un V6 Pentastar da 286 CV che lavora su tutte e quattro le ruote, specifiche tassellate e presenta un peso in ordine di marcia di ben 2.420 kg.

4. Land Rover Defender

Passiamo ad un’altra conoscenza del nostro mercato, la celebre Land Rover Defender di nuova generazione. Rispetto al modello storico ha rivoluzionato lo schema meccanico, con una piattaforma a scocca portante, mandando in pensione traverse e longheroni, ai fini del comfort e della dinamica di guida. Motori diesel, ibridi plug-in ma anche benzina, fino al potentissimo V8 sovralimentato da 525 CV. Trazione integrale con doppio differenziale autobloccante a controllo elettronico, pneumatici standard e diverse modalità di guida tramite il sistema Selec Terrain 2. Grazie all’assetto con sospensioni pneumatiche adattiva, inserendo la modalità “Rock” è in grado di alzare l’altezza da terra fino a ben 40 cm dal suolo - le molle possono estendersi di oltre 15 cm - così da poter affrontare guadi fino a 90 cm, a velocità contenuta. Parlando poi del peso, nella veste 130, da noi provata, con alcune motorizzazioni è in grado di sfiorare i 2.750 kg in ordine di marcia.

3. Classe G 63 AMG 4x4²

Sul gradino più basso del podio si posiziona la celebre Mercedes Classe G, ma in veste G63 AMG 4x4². Rispetto alla Classe G tradizionale, adotta nuovi assali rinforzati e posizionati più in alto, così da elevarla ulteriormente da terra, fino a ben 35 cm nella posizione più bassa, ovvero il paraurti anteriore. Nuove sospensioni irrigidite, elettronica aggiornata e nuovo set di gomme tecniche con battistrada tassellato. È venduta solamente in veste 63 AMG, quindi equipaggiata con il 4.0 V8 biturbo da ben 585 CV e la trazione 4Matic ad alte prestazioni, con doppio differenziale autobloccante centrale e posteriore. Sono state aggiunte anche piastre di rinforzo per il sottoscocca, al pari di protezioni per i differenziali, il basamento del motore e per l’albero di trasmissione. Arrivando però al dato che più ci interessa, Mercedes comunica un dato di ben 91 cm di guado, contro i 70 cm della Classe G di serie. Infine il peso, che per questa edizione può salire fino a 2.900 kg a seconda degli accessori e dei pacchetti che i clienti scelgono di inserire.

2. Bronco Everglades

Iconica e tremendamente americana, la Ford Bronco si è inserita nel mercato dei fuoristrada di razza di nuova generazione. Si pone allo stesso livello dei veicoli precedentemente citati, con un nome ugualmente evocativo e un design ancor più personale. Quella che però abbiamo scelto di prendere in considerazione è una versione speciale, chiamata Everglades. Il nome ovviamente richiama le celebri paludi che caratterizzano il suolo della Florida, alludendo alla fantastica capacità di guado di cui è capace. L’operatività di Bronco Everglades sale così a ben 92 cm effettivi. Si trovano paraurti rinforzati, un argano estremamente potente, rollbar sul tetto, uno snorkel di serie e nuovi pneumatici Goodyear da ben 35 pollici, specifici per l’off-road con battistrada tassellato. Il peso? Ben 2.350 kg in ordine di marcia, ma con l’argano più potente e altri pacchetti aggiuntivi si possono sfiorare i 2.500 kg.

1. Rivian R1S

Non particolarmente noto nel nostro continente, Rivian R1S è un fuoristrada 100% elettrico dalle incredibili performance e capacità fuoristradistiche. Le forme sono piuttosto regolari e il design è di rottura, completamente atipico rispetto ai modelli visti fino ad ora. 5 metri di lunghezza per 2 di larghezza e oltre 830 CV di potenza grazie ai suoi quattro motori elettrici, uno collocato per ogni ruota. In questo modo non necessita di differenziali per gestire la trazione, ma ogni ruota lavora autonomamente, gestita da una centralina. Vanta circa 500 km di autonomia ma prestazioni incredibili: lo 0-100 km/h è coperto in soli 3 secondi (meglio di molte Ferrari o Lamborghini di circa 5 anni fa). Grazie alle sospensioni pneumatiche è in grado di alzare la scocca di ben 15 cm, così da raggiungere i 41 cm di luce da terra. L’intera scocca e il pacco batterie è stato pensate per riuscire ad essere coibentato e sigillato, al fine di poter superare agilmente dei guadi fino a ben 1 metro di profondità. Anche le portiere godono di guarnizioni specifiche e più solide, per contenere il più possibile le infiltrazioni d’acqua. Il peso per questo esemplare arriva a ben 3.137 kg in ordine di marcia, principalmente a causa del mostruoso pacco batterie, da ben 135 kWh.

Bonus: YangWang U8

Tuttavia, l’auto per eccellenza per sopravvivere ad un’improvvisa mareggiata o ad un’alluvione di grande entità è la cinese YangWang U8. Si tratta di un brand di lusso racchiuso sotto al cappello di BYD, di cui abbiamo recentemente provato il SUV BYD Atto 3. Si tratta di un vero e proprio suv anfibio 100% elettrico, probabilmente il primo veicolo stradale al mondo con queste caratteristiche. Ha quattro motori elettrici e la potenza complessiva è superiore a 1.200 CV. La coppia è così alta che l’auto è in grado di girare sul posto imprimendo forza contraria sulle quattro ruote, proprio come farebbe un carro armato per effettuare una virata di 360 gradi sul posto. Grazie ad una piattaforma sviluppata specificamente per questo scopo, è in grado di superare guadi di oltre 1 metro (1,4 metri nella versione Off-Road Master). E se l’acqua dovesse superare questa soglia? Non c’è problema, perché attivando una modalità specifica, è in grado di galleggiare e spostarsi ad una velocità di circa 3 km/h, facendo ruotare le gomme. Chiude le paratie, lo snorkel e le prese d’aria, forzando meccanicamente la chiusura delle portiere per mandare in pressione le guarnizioni. In caso di emergenza, è predisposta per aprire il tettuccio panoramico: in questo modo, se l’auto dovesse affondare, i passeggeri potrebbero scappare dal tetto del veicolo.