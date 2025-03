Renault 4 E-Tech, rivelati prezzi e allestimenti per il mercato italiano

Ascolta ora 00:00 00:00

La nuova Renault 4 E-Tech Electric è determinata a prendersi il mercato delle auto elettriche compatte, grazie a uno stile dal sapore vintage e da un’anima che si abbevera direttamente dal modello leggendario che arriva dal passato. Stavolta, a differenza di ieri, la R4 è sostenibile seppur conservando alcune caratteristiche tipiche dell'antenata. A partire dal 12 marzo 2025, sarà possibile ordinare questo modello innovativo in tre diverse versioni e con due motorizzazioni pensate per soddisfare le molteplici esigenze della clientela italiana. Tuttavia, i clienti che hanno acquistato l'R4 R Pass godranno di un periodo di prelazione di otto giorni, potendo configurare e ordinare il veicolo già dal 4 marzo, diventando così tra i primi a riceverlo.

La gamma di Renault 4 E-Tech Electric

La gamma della Renault 4 E-Tech Electric si articola su due principali opzioni di motorizzazione e batteria. La versione Urban Range rappresenta la porta d'accesso al mondo EV di R4, con un prezzo di partenza di 29.900 euro. Questa configurazione è equipaggiata con un motore elettrico da 90 kW (120 CV / 225 Nm) e con una batteria agli ioni di litio da 40 kWh con chimica NMC, che garantisce un'autonomia fino a 308 km secondo il ciclo WLTP. Per chi necessita di maggiore autonomia e potenza, la Comfort Range, disponibile a partire da 32.900 euro, ha un propulsore elettrico da 110 kW (150 CV / 245 Nm) e una batteria da 52 kWh che permette di raggiungere un'autonomia in ciclo WLTP fino a 408 km.

Un concentrato di versatilità

La Renault 4 E-Tech Electric non è solo un’auto elettrica, ma un concentrato di versatilità e praticità. Le sue dimensioni compatte non sacrificano lo spazio interno, offrendo un bagagliaio best-in-class da 420 litri e una modularità senza pari, grazie anche a una lunghezza di carico di 2,20 metri. Il portellone posteriore è progettato per scendere fino al paraurti, offrendo una soglia di carico record di soli 61 cm, ben 10 cm più bassa rispetto alla media dei competitor. Questa caratteristica facilita notevolmente le operazioni di carico e scarico.

Inoltre, la Renault 4 E-Tech Electric vanta l’equipaggiamento Extended Grip e una capacità di traino di 750 kg, elementi che la rendono adatta a diverse esigenze di utilizzo e a percorrere comodamente ogni tipo di strada. Nel corso dell’anno saranno disponibili anche le versioni Plein Sud, caratterizzate da un tetto apribile elettrico in tela di generose dimensioni (92 x 80 cm), che permetterà anche ai passeggeri posteriori di godere dei vantaggi della guida open-air senza compromettere l’altezza interna.

L’ispirazione viene dal passato, ma guarda al futuro

Il design della Renault 4 E-Tech Electric è un sapiente mix di richiami al modello originale e innovazione retro-futuristica. Si presenta come un crossover moderno e connesso, ideale per la vita di tutti i giorni. Sul fronte tecnologico, la vettura è equipaggiata con il sistema OpenR Link con Google integrato, arricchito da oltre 50 App, servizi connessi e Reno, l’avatar ufficiale di Renault, corredato da ChatGPT. Questo sistema all'avanguardia offre un'esperienza di guida e una vita a bordo all'insegna della connettività e dell'intrattenimento. La sicurezza è garantita da molteplici ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).

Un aspetto fondamentale della Renault 4 E-Tech Electric è la sua vocazione all'ecosistema energetico. Entrambe le versioni sono dotate di un caricabatterie bidirezionale AC 11 kW, che permette di beneficiare della funzione Power to Object (V2L, vehicle-to-load). Questa funzionalità consente di collegare alla batteria dell’auto dispositivi esterni a 220 V, rendendo la vettura una vera e propria fonte di energia mobile.

Per quanto riguarda i tempi di ricarica in AC 11 kW (dal 15 all'80%), sono di 3 ore e 13 minuti per la batteria da 52 kWh e di 2 ore e 37 minuti per la batteria da 40 kWh. La ricarica rapida in DC permette di passare dal 15 all'80% in soli 30 minuti, con una potenza di 100 kW per la versione Comfort Range e di 80 kW per la versione Urban Range.