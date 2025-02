Renault Captur E-Tech 2025: come cambia il B SUV francese ibrido

Grazie all’introduzione della nuova Renault Captur E-Tech 145, il marchio francese rafforza la propria presenza in un segmento particolarmente competitivo, popolato da modelli che combinano dimensioni compatte, versatilità e un interessante rapporto qualità-prezzo, adatto a un’ampia fascia di automobilisti. L’offerta diventa ancora più accattivante grazie a eventuali incentivi e promozioni, che rendono questo B-SUV una scelta strategica per chi cerca un’auto efficiente e accessibile. Il design evolve ulteriormente, affinando un prodotto già apprezzato nel mercato europeo e, in particolare, in quello italiano. Il frontale ora presenta linee più aggressive, mentre all’interno si registrano piccole migliorie e una nuova articolazione della gamma. Al vertice dell’offerta rimane la versione full-hybrid da 143 CV, con consumi da citycar. Il listino parte da 23.850 euro.

Meccanica Full-Hybrid

Renault porta avanti la propria strategia di elettrificazione con una motorizzazione full-hybrid, pensata per soddisfare un pubblico sempre più attento a sostenibilità ed efficienza nei consumi. Analizzando l’offerta propulsiva della nuova Captur, troviamo il 1.0 turbo tre cilindri da 90 CV, disponibile anche in versione Gpl con una potenza di 101 CV, entrambi con cambio manuale a sei marce. Le varianti ibride sono due: la mild hybrid, che adotta un 1.3 turbo benzina da 158 CV con cambio automatico a doppia frizione, e la full hybrid, oggetto di questo test, che combina un 1.6 aspirato da 94 CV con un motore elettrico da 49 CV.

Le due unità possono funzionare in sinergia, offrendo una potenza complessiva di 143 CV, oppure operare separatamente. Il cambio robotizzato adotta una configurazione innovativa con quattro rapporti per la modalità ibrida e due dedicati alla marcia in elettrico. Privo di sincronizzatori, utilizza innesti frontali, mentre una seconda unità elettrica da 24 CV, che funge anche da motorino di avviamento, si occupa di bilanciare i regimi del motore e delle ruote. Il sistema è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 1,2 kWh, collocata sotto il piano di carico del bagagliaio.

Arriva la modalità E-SAVE

Una delle principali novità è la funzione E-Save, attivabile tramite un pulsante sulla sinistra della plancia, che mantiene il livello di carica della batteria sempre sopra il 40%. Questa soluzione nasce per risolvere un limite della precedente generazione della Captur, che nelle salite affrontate con batteria scarica risultava meno brillante per la minore assistenza del motore elettrico. Altre migliorie tecniche riguardano la taratura del servosterzo elettrico, l’assetto delle sospensioni e, sulle versioni ibride, l’adozione di ammortizzatori specifici, il tutto con l’obiettivo di migliorare agilità e dinamismo di guida. Inoltre, per la versione full hybrid con allestimento Techno è disponibile il sistema Extended Grip (al costo di 350 euro, con pneumatici all season inclusi). Oltre alle quattro modalità di guida standard (Eco, Sport, Comfort e Personalizzata), ne introduce due aggiuntive, Snow e All-terrain, che intervengono principalmente sull’Esp per ottimizzare la trazione su superfici scivolose o irregolari.

Design più affilato e moderno

Il restyling della Renault Captur 2024 porta con sé un linguaggio stilistico più moderno ed equilibrato. Il frontale si distingue per fari a LED più sottili, luci diurne a forma di “boomerang” e un paraurti ridisegnato che conferisce maggiore presenza su strada. Al posteriore, troviamo una nuova firma luminosa a LED e un paraurti dal design aggiornato, dettagli che contribuiscono a rendere l’auto più attuale. Le dimensioni leggermente aumentate rispetto alla generazione precedente migliorano l’abitabilità interna, offrendo un vantaggio competitivo rispetto ad altri modelli della categoria B-SUV. Con una lunghezza di 4,24 metri, una larghezza di 1,80 metri e un’altezza di 1,58 metri, la Captur garantisce un abitacolo ampio e arioso. La percezione di spazio è ulteriormente accentuata dall’abbondante illuminazione naturale, mentre la qualità dei materiali impiegati per finiture e rivestimenti si distingue per un elevato livello di cura, che sembra anche migliore rispetto a quello del modello uscente.

Prova su strada

Dotata di cerchi da 19 pollici e caratterizzata da un contenuto rollio, la Renault Captur 1.6 E-Tech Esprit Alpine si dimostra agile nei tratti guidati, con un’ottima tenuta di strada. Lo sterzo appare più solido e diretto, migliorando il feeling con l’auto quando si percorre una strada ricca di curve. Nonostante la potenza di 143 CV, la versione full hybrid non è pensata per una guida sportiva – ruolo meglio interpretato dalla mild hybrid – ma per un’esperienza fluida e rilassata, che risulta comunque brillante nelle fasi di accelerazione grazie alla coppia extra dell’unità elettrica. Con la batteria carica, il supporto del motore elettrico rende le riprese più pronte e vigorose già dai bassi regimi, senza tuttavia sfociare in una spinta aggressiva. Come molte versioni ibride, in salita perde di vigore non appena si riduce la carica della batteria. Durante il test, l’attivazione della funzione E-Save ha permesso di mantenere costante il livello di carica, sebbene ciò abbia comportato un leggero aumento dei consumi, dato il maggiore intervento del motore a benzina.

Un ulteriore supporto alla guida è offerto dalla modalità B (Brake), selezionabile tramite la leva del cambio che aumenta la frenata rigenerativa in fase di rilascio, contribuendo al recupero della batteria. Il cambio robotizzato, privo di modalità manuale (presente invece sulla mild hybrid), si dimostra efficiente nella guida rilassata, mentre in accelerazione può talvolta mantenere il motore su di giri più a lungo del necessario, generando un po’ di rumorosità. Un limite già visto anche su altre applicazioni di questo selettore. Il pedale del freno offre una buona modulabilità, mentre lo sterzo, non eccessivamente leggero, garantisce una precisione apprezzabile. Per quanto riguarda il comfort, l’insonorizzazione è efficace e le sospensioni assorbono bene le asperità, sebbene sulle irregolarità più marcate trasmettano qualche sobbalzo, colpa anche dei grossi cerchi della versione Esprit Alpine. Sul fronte consumi, il computer di bordo ha registrato una media di circa 18,5 km/l in un percorso misto, alternando tratti di guida tranquilla a momenti più dinamici. Con temperature più alte, non è impossibile avvicinarsi ulteriormente ai 20 km/l.

Prezzi e allestimenti

Il listino di nuova Renault Captur parte da una base di 23.850 euro per la motorizzazione 1.0 3 cilindri TCe turbo benzina da 90 CV e cambio manuale, in allestimento Evolution. Può anche essere scelta in versione bi-fuel con il GPL (una delle poche del segmento) allo stesso prezzo. Si passa poi al nuovo motore mild-hybrid 1.

4 turbo benzina da 160 CV e cambio automatico EDC, mentreda noi provato, già con l’allestimento. In cima alla gamma le versioni Esprit Alpine, più sportive nel design e nelle finiture: l’esemplare da noi provato è disponibile da 32.800 euro.