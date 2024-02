La Renault Scenic E-tech Electric è l'auto dell'anno 2024

L’ambito premio internazionale Auto dell’anno 2024 è stato assegnato alla nuova generazione della Renault Scenic, in occasione della cerimonia che si è svolta sotto i riflettori del Salone di Ginevra che ha aperto oggi i battenti nella località Svizzera.

Renault Scenic, il trionfo tra 7 finaliste

Il crossover della Casa della Losanga si era piazzato tra le sette finaliste dopo il voto di novembre, durante il quale i 58 giornalisti di 22 Paesi specializzati nel settore automotive avevano scelto le seguenti vetture: BMW 5-series, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Renault Scenic E-tech Electric, Toyota C-HR e Volvo EX30.

La Scenic E-tech Electric ha raggiunto la prima posizione grazie ai 329 punti ricevuti dalla giuria di giornalisti. Al secondo posto troviamo la BMW Serie 5 con 308 voti complessivi e sul terzo gradino del podio la Peugeot 3008 con 197 voti. Il crossover 100% elettrico è diventato di conseguenza il settimo modello della Casa francese a ricevere il titolo di The Car of the Year, dopo Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio (1991), Scenic (1997), Megane (2003) e Clio (2006).

Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault, in occasione della vittoria della Scenic ha dichiarato:

Per tutti i team del Gruppo e della Marca Renault è un immenso orgoglio essere insigniti del prestigioso premio ‘The Car of the Year’. Questo riconoscimento dimostra che abbiamo fatto le scelte giuste: autonomia record, abitabilità generosa ed accogliente, il tutto con un’impronta ambientale contenuta! Se a tutto ciò si aggiunge il piacere di guida e gli equipaggiamenti delle ‘voiture à vivre’, come il nuovo tetto Solarbay e il sistema OpenR Link di ultima generazione con Google integrato, Scenic E-tech Electric ha tutte le carte in regola per lasciare il segno sul mercato europeo dei veicoli elettrici.

Com’è fatta

La Renault Scenic E-tech Electric è un crossover 100% elettrico realizzato sulla piattaforma AmpR medium (ex CMF-EV) e può vantare un’autonomia di ben 625 km (secondo il ciclo WLTP). Lunga 4,47 metri e con un peso di appena 1.890 kg, la Scenic combina agilità nelle manovre e un comfort di primo livello, il tutto coadiuvato da tecnologie di ultima generazione dedicate alla sicurezza e alla connettività. La vettura può già essere ordinata ad un prezzo di listino che parte da 40.050 euro, senza contare gli incentivi statali disponibili nel nostro paese.