Stellantis entra nella WCM Association: la nuova sfida dell’auto passa dalla fabbrica

In un’industria dell’auto attraversata da transizione elettrica, pressione sui costi e nuova competizione globale, la manifattura torna a essere uno dei terreni decisivi su cui misurare la forza dei grandi costruttori. È in questo scenario che Stellantis entra nella World Class Manufacturing Association, l’organizzazione internazionale nata per promuovere l’eccellenza industriale e il miglioramento continuo dei processi produttivi. Un ingresso che non ha solo un valore associativo, ma indica una direzione precisa: rendere gli stabilimenti sempre più efficienti, competitivi e capaci di sostenere le trasformazioni dell’automotive.

Un nuovo passo nella strategia industriale

L’adesione di Stellantis è stata approvata all’unanimità dal consiglio direttivo della WCM Association, dopo la richiesta presentata dal Gruppo attraverso il CEO Antonio Filosa. L’ingresso rafforza la presenza del costruttore in una rete internazionale dedicata allo sviluppo di competenze, metodi e valori legati alla produzione d’eccellenza, con un impatto atteso sui gruppi di lavoro e sui progetti già avviati dall’associazione.

Che cosa significa World Class Manufacturing

Al centro della WCM Association c’è il World Class Manufacturing, un sistema di gestione integrato che punta a migliorare le prestazioni produttive attraverso l’eliminazione degli sprechi, l’aumento della qualità e una maggiore efficienza. Per il settore automotive, significa lavorare su stabilimenti più snelli, processi più rigorosi e capacità industriale più forte, in un momento in cui la competitività non si gioca soltanto sul prodotto finale, ma anche su come quel prodotto viene realizzato.

Il ruolo di Ciancia e il peso della produzione snella

A spiegare il valore dell’operazione è Francesco Ciancia, Responsabile globale del Manufacturing e membro dello Stellantis Leadership Team: “L'adesione alla World Class Manufacturing Association rafforza l'impegno di Stellantis verso l'eccellenza industriale, favorendo il benchmarking a livello globale, consolidando ulteriormente i principi della produzione snella in tutti i nostri stabilimenti, rafforzando il nostro rigore e accelerando le prestazioni attraverso la collaborazione con i principali attori dell'ecosistema”. Una dichiarazione che mette in evidenza tre parole chiave per il futuro industriale del Gruppo: benchmarking, rigore e performance.

Una collaborazione che guarda alla competitività

Per la WCM Association, l’arrivo di Stellantis rappresenta un rafforzamento importante della propria comunità. Il chairman Enrico Pisino ha sottolineato come la presenza del Gruppo potrà arricchire il lavoro dell’associazione e aumentare la capacità di incidere nei settori in cui opera. In questo quadro, la nomina dell’ingegner Francesco Ciancia come rappresentante nel board conferma il peso attribuito alla dimensione industriale e alla collaborazione tra grandi attori manifatturieri.

Perché questa mossa conta per l’auto

L’ingresso nella WCM Association arriva in una fase in cui i costruttori devono conciliare investimenti tecnologici, contenimento dei costi, qualità e rapidità produttiva.