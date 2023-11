Stellantis vende la fabbrica Maserati, termina il sogno di Marchionne

C'era una volta quello che doveva essere il Polo del Lusso, che avrebbe rimesso al centro della cartina dell'automotive mondiale la città di Torino, grazie alla fabbrica di Grugliasco, un tempo complesso produttivo della Bertone, destinata al mega rilancio di Maserati. Questo grande sogno, coltivato nel più intimo dal compianto Sergio Marchionne, oggi vede il suo definitivo arresto. Il sito del Tridente è stato messo in vendita dal Gruppo Stellantis, nato dalla fusione di FCA e PSA, su un famoso portale di immobili (Immobiliare.it). Un'amara conclusione, ma un passaggio inevitabile dato che il famoso riscatto delle quattro ruote all'italiana non è andato come previsto.

La crisi di Maserati

Dare a Maserati il posto che le spetta per il suo blasone storico, per il suo fascino e la sua caratura a livello mondiale. Nel 2014 Sergio Marchionne pose la prima pietra a Grugliasco, la nuova casa del Tridente, in quella fabbrica che FCA aveva rilevato dalla vecchia proprietà nel 2009, con la fiducia di riuscire in nell'impresa. Torino sarebbe stato il centro propulsivo della rinascita dello storico marchio modenese, che in una prima fase ha raccolto quanto sperato, salvo poi arenarsi. Le strade del mercato sono perigliose e bisogna stare sempre al passo della concorrenza. Il piano industriale originario non è stato rispettato, per una lunga serie di ragioni, e oggi Maserati si ritrova in cattive acque.

Nel 2017 il brand di lusso italiano produceva 55.000 auto all'anno, mentre nel 2021 questo numero è calato a 8.000 (secondo Fim). Un salto mortale all'indietro, tanto che l'assemblaggio delle mitiche fuoriserie del Tridente è stato trasferito da Grugliasco a Mirafiori. Le Lear, azienda che fornisce i sedili a Maserati, ha annunciato 300 esuberi e tra qualche settimana ci sarà lo stop agli ammortizzatori sociali. Dal 6 novembre, i lavoratori andranno in presidio, poi ci saranno scioperi e proteste.

Una fabbrica in vendita

Il sito di Grugliasco Agap non è la prima volta che viene messo in vendita, infatti negli ultimi due anni Stellantis ha provato a proporlo a tanti competitor, a partire da Dr Motors che però si è tirata indietro. La fabbrica dei sogni ha il destino segnato, entro fine anno verrà svuotata e ceduta al miglior offerente. Il costo dell'area, che si trova in Corso Alemanno, è riservato. Il sito è formato da 205.000 mq, dei quali 100.000 a uso produttivo. "Lo stabilimento si presenta in buone condizioni manutentive a seguito di recenti e rilevanti interventi di ristrutturazione, ed attualmente ospita parte della linea di produzione della Carrozzeria Maserati, la cui dismissione verrà conclusa entro la fine del 2023", dice l'annuncio. Un capitolo che si chiude.