Tesla Model 3, dove si compra a meno di 20mila euro con gli incentivi

Sembra quasi impossibile, eppure la Tesla Model 3, in alcuni distretti della California, può arrivare a costare anche meno della metà del suo prezzo di listino. Al momento si tratta di un rumors che sta circolando in rete, ma ci sarebbero già alcune conferme. L’iter per giungere ad un tale livello di sconto, però, non è lineare. Sarebbe infatti necessario cumulare diversi incentivi e sconti, in maniera piuttosto ingegnosa. Il risultato finale dovrebbe così essere una ricercata Tesla Model 3 che, a conti fatti, risulterebbe più economica di una Toyota Camry in America o - per dirla in termini a noi più comprensibili - al prezzo di una Fiat 500 accessoriata.

Gli incentivi in California

La “combo” dell’automobilista californiano attento all’ambiente, sarebbe infatti composto da un incentivo governativo dello stato e dall’incentivo federale supplementare, messo a disposizione dal paese. In questo modo la cifra netta da pagare scenderebbe a ben 19.830 dollari, ovvero meno di 20 mila euro considerando il cambio attuale. Bisogna in primis precisare che una Tesla Model 3 Standard range RWD (che in Italia parte da circa 42 mila euro + incentivi) in America costa circa 40 mila euro, ovvero 37.500 euro. Il primo step da seguire sarebbe quello di iscriversi al sito “WaitingforTesla” che agevola gli acquirenti abbassando il prezzo a 37.830 dollari (35.300 euro). A questo punto si possono sommare i due incentivi statali: 7.500 dollari da parte del governo statunitense per le auto elettriche e 7.500 euro da parte della stessa California, facendo scendere il prezzo a soli 22.830 dollari (21.300 euro).

E qui terminerebbe il cerchio delle possibilità per gli automobilisti californiani. Se però siete tra i fortunati residenti nel distretto della San Joaquin Valley, avrete diritto ad altri 3.000 dollari di sconto per i veicoli ad impatto zero. Il prezzo finale della Tesla Model 3 scende così fino a 19.830 dollari (18.500 euro). Si tratta comunque di un ragionamento applicabile anche a molti altri veicoli elettrici venduti sul suolo statunitense, probabilmente anche Model Y, accentuando ulteriormente la grande spirale di vendite in cui è entrato il brand di Musk.

Precisazioni

Come per l’Italia, anche in America ci sono dei limiti e delle condizioni da rispettare. Prima fra tutte, il modello in questione deve essere prodotto negli Stati Uniti (potrebbe anche trattarsi di un brand Giapponese, a patto che esca da uno stabilimento situato sul suolo americano, messicano o canadese). Il pacco batterie deve anche rispettare determinate clausole di garanzia e durabilità nel tempo ed infine, ultimo ma non meno importante, il reddito dell’acquirente. Lo stesso vale anche per l’incentivo californiano, che prevede la residenza o un’attività lavorativa nello stato, oltre ad un reddito compreso in una determinata fascia: i 7.000 euro di sconto sono riservati a chi risiede nella fascia medio bassa, altrimenti è prevista una scontistica di circa 2.000 dollari.