Tesla Model 3 Performance: arriva l’elettrica più veloce di una Ferrari

Dopo la presentazione e la nostra prova della nuova Tesla Model 3 2024, si continua a parlare della futura versione Plaid, ovvero la veste più potente, sportiva ed estrema del modello entry level del marchio. Piccoli accorgimenti estetici si notano dai primi avvistamenti avvenuti in giro per il modo, dove sono stati immortalati alcuni prototipi pre-serie in fase di collaudo. Non sono ancora noti i dati tecnici e le prestazioni, ma ci aspettiamo che diventi una delle auto elettriche di riferimento.

Model 3 Performance, cosa sappiamo?

Non è ancora chiaro se sarà rinominata Tesla Model 3 Performance Plaid, solamente Plaid oppure Ludicrous, ma certo è che adotterà una dicitura particolare. Dovrebbe adottare un powertrain a doppio motore derivato da quello precedentemente installato sulla prima generazione di Model 3 Performance (da 512 CV e 660 Nm di coppia). Secondo alcuni rumors, dovrebbe superare ampiamente i 600 CV e assicurare prestazioni formidabili. Si pensa ad uno 0-100 km/h coperto in meno di 2,6 secondi, per una velocità massima di poco inferiore ai 290 km/h, notevole per un’auto elettrica. Il peso non dovrebbe discostarsi dal modello Performance passato, sempre intorno ai 1.840 kg, sebbene sia aumentata la capacità della batteria fino a 82 kWh fornita da Panasonic. Le sospensioni dovrebbero essere adattive a controllo elettronico e per la partenza lanciata, sarà presentata una modalità “Insane”.

A livello estetico non dovrebbe discostarsi molto dal modello recentemente provato, con i nuovi gruppi ottici anteriori e posteriori, le nuove soluzioni tecniche della piattaforma e una maggiore cura al dettaglio sia per i materiali che per il software di bordo. Si aggiungono però alcune appendici aerodinamiche, come lo spoiler posteriore in fibra di carbonio, il paraurti anteriore ridisegnato e un piccolo estrattore, anch’esso realizzato in fibra di carbonio. Completamente nuovi i cerchi aerodinamici da 19 o 20”, assieme ad un impianto frenante ad alte prestazioni con pinze color rosso. All’interno debuttano i nuovi sedili sportivi a guscio, interamente realizzati in pelle, mentre sulla plancia appaiono delle modanature in simil carbonio. Non manca il logo “Plaid” sul portellone posteriore e sui sedili.

Evento segreto di presentazione

È anche noto di un evento “segreto” tenutosi nel concessionario Tesla di Malibu, la celebre meta turistica a ridosso di Los Angeles, in cui sarebbe stato mostrato un pre-serie del modello ad alcuni potenziali clienti, per riuscire ad ottenere i primi consensi. In concomitanza, anche in Cina, una versione parallela della berlina coupè americana sarebbe stata mostrata ad altri acquirenti, per assicurarsi una partenza vigorosa degli ordini del nuovo modello.

Non è ancora noto quando sarà ufficialmente presentata alla stampa, ma si crede entro la fine del mese.