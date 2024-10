Toyota C-HR 2024: si rinnova, ma è ancora il miglior crossover ibrido?

Toyota C-HR si rinnova per il 2024, nel segno della tecnologia e della qualità, con migliori materiali, assemblaggi e – in generale – una percezione di maggior attenzione al dettaglio. Contrariamente alle tendenze di mercato, si accorcia di circa 3 cm ma migliora l’abitabilità così come il bagagliaio. L’abitacolo è ora più raffinato, con forme ricercate e design moderno, mentre sul fronte tecnologia beneficia ora di un sistema multimediale al passo con i tempi e dotato di tutti i sistemi di connettività. Leggermente rivista anche la gamma motori, con le versioni full-hybrid 1.8 e 2.0, ma è anche disponibile la trazione integrale e il nuovo ibrido plug-in. Aumentano però i listini, ora con prezzi a partire da 34.700 euro.

Design e dimensioni

Si accorcia di 3 cm, arrivando ora a 4,36 m di lunghezza ma aumenta la larghezza di 4 cm con 1,83 m. Sebbene poi la linea risulti più slanciata e affilata, cresce l’altezza di 2 cm, a beneficio dello spazio a bordo. Il nuovo linguaggio stilistico propone un frontale dotato di gruppi ottici led con tecnologia a matrice (a richiesta) dall’innovativa forma a “C”. Appare ora più elaborato e ricercato il paraurti anteriore. Nel retro debutta una nuova trama luminosa, che collega da parte a parte la linea di coda, con un fascione LED, che ingloba anche il nome del modello. Ritorna però la maniglia sulla portiera, mentre sulla generazione passata era inglobata con il terzo montante. Tutta nuova la gamma dei cerchi in lega, che da 17” di serie, può arrivare fino a 19” per le versioni Lounge e GR Sport (da noi provata), più accessoriate. Rimane disponibile il colore a contrasto per il tetto, che le conferisce una linea giovanile e sportiva. Con l’allestimento GR Sport si ottiene anche un design specifico per paraurti e cerci in lega.

Interni più accessoriati e tecnologici

Anche l’abitacolo ha subito una profonda rivisitazione, nel segno della qualità e della tecnologia. Migliori materiali, soffici e gommati ovunque arrivano le mani, ma rimangono comunque alcune superfici più rigide in zone strategiche. Non mancano una buona dose di tasti fisici, per migliorare l’ergonomia: questi controllano tutto l’aspetto del clima automatico (anche bi-zona) e altre funzioni. Molto ricco di tasti (forse anche troppo) il nuovo volante, per gestire la comparte multimediale e i sistemi ADAS, che si spingono fino al secondo livello e risultano più che completi. Belle le finiture dedicate all’allestimento GR Sport, che guadagna cuciture rosse a contrasto, sedili sportivi in tessuto scamosciato e pelle. La stessa finitura è anche riservata al pannello portiera, così come al tunnel centrale.

Ma le grando novità si ritrovano sui due schermi da 12,3” disponibili per il sistema multimediale e per la strumentazione di fronte al conducente. Il primo è di serie dall’allestimento Trend, mentre il secondo dall’allestimento Active. Sull’allestimento Active Eco – alla base – si trova una strumentazione digitale e analogica, mentre al centro della plancia un display più piccolo da 8”, con meno funzioni. Il nuovo schermo da 12,3” è invece apprezzabile sul fronte fruibilità, rapido al tocco e intuitivo nella grafica. Dispone di Apple CarPlay e Android Auto wireless, per una migliore esperienza di utilizzo. Sono anche presenti le luci ambientali multicolore, per un abitacolo più moderno e accogliente. Cresce – leggermente - anche lo spazio nel retro: a causa però della forma a coupè, rimane sempre un po’ coperta la vista laterale dei passeggeri, sebbene migliori rispetto al precedente modello. Cresce anche marginalmente la capacità del bagagliaio, arrivando fino a 362/388 litri, mentre per le varianti PHEV la capacità scende a 310 litri. Sufficiente per un weekend in famiglia o brevi vacanze.

Ibrido al top, migliora anche in autostrada

Senza troppi indugi, Toyota rappresenta l’attuale punta di diamante dell’ibrido. Il sistema del costruttore giapponese ha raggiunto un ulteriore step evolutivo, nell’ottica del comfort in marcia, nelle prestazioni e anche nei consumi. Infatti, migliorano le sensazioni al volante, sia per un miglior assetto (la cui sportività è accentuata per le versioni GR Sport) sia per un powertrain ibrido che assicura un miglior scatto e una migliore progressione. Il 2.0 sprigiona una potenza massima di 197 CV, combinando i 152 CV del motore a benzina e i 113 CV dell’unità elettrica principale. Il secondo motore elettrico posteriore (per le versioni a trazione integrale) eroga invece 41 CV. La spinta è considerevole, come testimoniano gli 8,1 secondi richiesti per toccare i 100 km/h da fermi, mentre la velocità massima è di 180 km/h.

Migliora il funzionamento del sistema di trasmissione a meccanismo epicicloidale, eCVT, che ora limita fortemente il fastidioso effetto da scooter spesso associato a questa architettura. Infatti, ora la velocità cresce in maniera quasi progressiva ai giri del motore, restituendo un minor rumore nell’abitacolo e uno spunto più celere. Lo stesso si può dire anche in autostrada, ambiente di solito poco accogliente per un sistema ibrido. E invece con nuova C-HR 2.0 HEV AWD la marcia risulta fluida e confortevole, potendo gestire senza problemi anche velocità più sostenute, superando i limiti del passato modello. L’auto è inoltre leggera considerate le dimensioni e la meccanica (circa 1.600 kg in ordine di marcia) e lo sterzo è stato affinato per assicurare un miglior feeling: è più diretto e preciso, a beneficio del piacere di guida. Si muove agilmente e non si avverte in alcun modo il peso, mentre l’assetto è in grado di sostenere bene in curva, senza creare alcuna criticità nelle buche più profonde.

Consumi e percorrenze

Si arriva quindi ad uno degli aspetti più importanti per Toyota C-HR. Con la versione 2.0 HEV AWD da 197 CV, abbiamo registrato un consumo medio di 22 km al litro, alternando autostrada, città e strade provinciali. In città si comporta in maniera eccelsa, oscillando tra i 21 e i 24 km al litro a seconda delle condizioni, mentre su strade extraurbane, sfiora anche i 25 km al litro. Lieve criticità invece in autostrada, dove è in grado di stabilizzarsi attorno ai 15,5 km/l, ma con l’1.8 o la sola versione a trazione anteriore si potrebbero raggiungere valori ancor migliori. I modelli PHEV, invece, aggiungono ulteriori 66 km di autonomia a zero emissioni, grazie alla batteria maggiorata da 1 a 13,8 kWh.

Considerazioni finali e prezzi

Toyota C-HR si riconferma essere il crossover di riferimento per questo settore. Dimensioni perfette, un compromesso tra compattezza e spazio interno. Ora beneficia anche di una linea più accattivante mentre la qualità cresce considerevolmente. I consumi rimangono molto bassi, sempre tra i migliori della categoria però i listini sono cresciuti. Si parte ora da 34.700 euro per l’1.8 in allestimento Active Eco. Per il modello da noi provato, con 2.0 197 CV AWD GR Sport, il prezzo sale fino a 46.400 euro e si colloca al vertice della gamma.

Una versione equilibrata, con l’1.8 da 140 CV e allestimento Trend, parte invece da 38. , esclusi i forti sconti e incentivi che spesso sono disponibili sulla rete vendita Toyota. Al momento in cui scriviamo questa prova, l’allestimento citato può scendere fino a 33.250 euro con soluzione Toyota Easy Next, a partire da 210 euro al mese con anticipo di 9.950 euro.