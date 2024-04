Toyota RAV4, il primo SUV compatto di sempre compie 30 anni

La prima generazione della Toyota RAV4 (acronimo di Recreational Activity Vehicle 4-wheel drive) festeggia i 30 anni dalla sua nascita. Prodotta dal 1994 al 2000, questo fortunato modello rivoluzionò il settore automotive, visto che inaugurò la moda dei SUV compatti, ora tanto diffusi in tutto il mondo.

Toyota Rav4 1994, design e dimensioni

La prima serie della RAV4, realizzata sul pianale della Corolla, fu proposta in un primo momento in versione 3 porte, caratterizzata da un corpo vettura compatto e da una lunghezza di appena 3,70 metri, cosa che la rendeva particolarmente agile in città e nelle manovre. Questa variante era anche più accattivante dal punto di vista estetico, mentre la versione 4 porte, proposta a partire dal 1995, vantava un pianale allungato e un corpo vettura che raggiungeva i 4,13 metri, cosa che permetteva di ospitare comodamente cinque persone e i loro relativi bagagli.

Doti fuoristradistiche

Come accennato in precedenza, la vettura si presenta come il primo SUV compatto, infatti, sfrutta un pianale di un’auto e non uno a longheroni tipico di un fuoristrada. Nonostante questa caratteristica e la mancanza di marce ridotte, la RAV4 se la capava piuttosto bene in off-road, grazie all’uso di un efficace sistema di trazione integrale permanente, ad un angolo di attacco di 37° e angolo di dosso di 30° (28° per la variante a cinque porte).

Motore e meccanica

La RAV4 era spinta da un propulsore 2.0 litri a benzina montato in posizione trasversale, in grado di scaricare sulla trazione integrale tramite un cambio manuale a 5 marce ben 128 CV e 175 Nm, numeri che permettevano lo scatto 0-100 km/h in soli 10,1 secondi. Ricordiamo che la versione top di gamma vantano la presenza dell’ABS, dei cerchi in lega e del differenziale autobloccante Torsen.

Affidabilità e quotazione

Tra le qualità della prima generazione della RAV4 troviamo l’affidabilità meccanica e la precisione degli assemblaggi, mentre la qualità di alcuni materiali in plastica poteva essere migliore. La vettura vantava anche un comportamento stradale eccellente e tutte queste caratteristiche rendono la vettura molto appetibile anche dopo 30 anni dalla sua nascita. Le quotazioni della vettura stanno rapidamente salendo e un esemplare in buone condizioni e non con troppi km ormai si trova a meno di 4.

000 euro.