TVS Motor Company sbarca in Italia

Leader a livello mondiale nel settore delle 2 e 3 ruote, la TVS Motor Company annuncia il suo arrivo in Italia.

L’azienda indiana commercializzerà nel corso dei prossimi mesi, un’ampia gamma di moto e scooter, termici ed elettrici, tutti tecnologicamente avanzati. Presente in oltre 80 Paesi, la TVS Motor Company è il quarto produttore di 2 e 3 ruote nel mondo e il terzo per capitalizzazione di mercato.

La filiale italiana è guidata dal Dr. Giovanni Notarbartolo di Funari, professionista dalla lunga esperienza con ruoli manageriali in importanti aziende automobilistiche in Italia, America Latina, Emirati Arabi ed Europa.

In occasione dell’incontro con i giornalisti, Sharad Mohan Mistra, Chairman e Head Group Strategy, TVS Motor Company, in merito al lancio italiano dell’azienda, ha dichiarato che l’Italia vanta una ricca cultura motociclistica. L’ingresso della TVS rappresenta un passo strategico verso la realizzazione di ambizioni globali. Lo scorso anno, la TVS ha commercializzato e venduto oltre 4 milioni di unità. Un numero impressionante che testimonia l’elevata tecnologia e qualità di servizio che il Marchio indiano può offrire ai clienti italiani.

Al fine di selezionare la rete vendita e di far toccare con mano la qualità della gamma, la TVS Motor ha in programma vari open days, incontri che si svolgeranno in diversi autodromi italiani. Sarà un’occasione questa, per svelare l’intera gamma ai potenziali rivenditori e mostrare anche il DNA racing del Marchio.

Il Direttore Generale di TVS Motor Italia, Giovanni Notarbartolo di Funari, afferma che l’attenzione dell’azienda si focalizzerà su due pilastri fondamentali: qualità del prodotto e soddisfazione del cliente. Con una strategia di lungo periodo, la strategia del brand indiano è quella di commercializzare in Italia, scooter e moto con motorizzazione termica che elettrica.

La gamma

Una gamma estremamente articolata, che comprende scooter e moto, fino a una cilindrata di 310 cc: