Il vero shuttle in Interstellar è il Ram Trucks di Joseph Cooper

Taglia in diagonale un enorme campo di grano. Falcia tutto quello che trova davanti. Alla guida c'è un ex pilota della Nasa, che è rimasto senza lavoro quando il governo ha stabilito che le missioni spaziali sono uno spreco inutile, a fronte di una carestia globale che rischia di spazzare via l'umanità. Tutti quanti si stanno dando all'agricoltura e Joseph Cooper non può fare eccezione. Se vuoi sopravvivere sulla terra, nel 2067, è questo il copione.

Sono le prime scene di un capolavoro, "Interstellar", diretto nel 2014 da Christopher Nolan e che annovera nel cast attori come Matthew McConaughey e Anne Hathaway. Ed è in quel momento, prima che comincino l'esplorazione verso galassie parallele e i paradossi temporali che tappezzano la pellicola, che fa la sua apparizione un enorme Ram Trucks del 2013, il mezzo che sta sbricolando il grano, all'inseguimento di un drone. In macchina ci sono Cooper ed i suoi due figli. Ad un certo punto il maschio prende la guida, per consentire a Joseph di intercettare l'oggetto volante.

Riconoscere la vettura non è una passeggiata. La produzione del film fa i suoi calcoli: il mezzo deve mostrare sulla carrozzeria almeno cinquant'anni d'età. Il Ram Trucks 3500 4x4 dually, debitamente arrugginito e ricoperto da una patina color sabbia per le costanti tempeste di polvere che spazzano il pianeta, presenta peraltro una rarissima combinazione tra un diesel Cummins da 6,7 litri e un cambio manuale a 6 marce. La dura vita in una fattoria non lo scompone: è un pick-up robusto, che ben si adatta alle intemperie.

Tutto nasce nel 2009, quando Chrysler crea una ramificazione che dal Dodge si traduce nella creazione del marchio Ram Trucks. L'intento della casa madre era quello di separare i veicoli per uso privato da questi, destinati ad un impiego commerciale. Così ne esce una gamma composta da pick-up e furgoni. Nel 2011 fa il suo debutto il Cargo Van - versione furgonata del Dodge Gran Caravan - mentre è a partire dal 2013 che inizia la produzione del Ram ProMaster.

Il motore Hemi V8 che lo spinge è un concentrato di potenza ed efficienza, accompagnate da una tecnologia intelligente che consente di risparmiare carburante. Durante la corsa quattro cilindri su otto vengono chiusi e la prestazione risulta così ottimizzata, grazie anche all’ampiezza di impulso modulata della pompa del carburante e della ventola di raffreddamento.

Alla gamma dei motori diesel montati, arrivati a questo punto, si aggiunge il benzina da 3,6 litri V6 Chrysler Pentastar.

Oltre a questo, al cambio manuale viene affiancata la possibilità di una sei rapporti. Interstellar non potrebbe essere più realistico: il Ram Trucks è un bolide tranquillamente in grado di reggere mezzo secolo d'età.