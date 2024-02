Volkswagen Golf GTI MT Ultimate: ecco l’ultima con cambio manuale da 52.950 euro

Volkswagen Golf GTI MT Ultimate sarà l’ultima versione con cambio manuale per la compatta sportiva tedesca. Dopo di lei sarà utilizzato solamente l’automatico DSG. Sono solo 110 gli esemplari destinati all’Italia, basati sull’ottava generazione di Volkswagen Golf, in attesa che arrivi la nuova Golf MK 8,5 nelle concessionarie, attesa in primavera.

È dotata dell’ultima version del cambio manuale a sei marce disponibile tra gli “scaffali” del Gruppo Volkswagen, ad un prezzo di lancio di 52.950 euro.

Design GTI e dotazione esclusiva

Sarà disponibile nelle sole colorazioni rossa, bianca o nera, in memoria della primissima GTI, presentata propria con queste tre tonalità disponibili. Sono presenti poi alcuni tocchi di stile mirati a differenziarla da tutte le altre GTI in commercio, come le calotte degli specchietti nere lucide oppure la banda nera presenta sulla fiancata, subito sopra alle minigonne. Sarà inoltre munita di un modello specifico di cerchi in lega, da 19”, con finitura nera lucida o bicolore, nera e diamantata. Saranno anche presenti i loghi GTI MT Ultimate sul montante della portiera e la targhetta identificativa sulla plancia. Si tratta chiaramente di un allestimento full-optional, con i celebri fari IQ.Light a matrice di LED, pacchetto ADAS completo, Mirror Pack e impianto audio Harman Kardon.

Configurazione “retrò”

A spingere la celebre compatta sportiva di casa Volkswagen ci pensa l’ormai iconico 2.0 4 cilindri TSI turbo benzina EA888 evo4 a iniezione diretta, da 245 CV e 370 Nm di coppia massima. Come anticipa la stessa versione, sarà abbinato al cambio manuale a sei marce già impianto per altre versioni della GTI. Le prestazioni sono considerevoli, con uno 0-100 km/h concluso in 6,4 secondi per una velocità massima di 250 km/h, limitata elettronicamente.

Dalla prossima generazione, già presentata, la Golf GTI sarà unicamente prodotta con il collaudatissimo automatico DSG 7 marce, abbinato allo stesso propulsore ma capace di erogare ben 265 CV.

Saranno solamente 110 gli esemplari destinati al mercato italiano, mentre non sappiamo ancora quanti saranno quelli prodotti in Europa o in tutto il mondo. Il prezzo proposto per il nostro mercato è di 52.950 euro, contro i 44.750 euro della GTI MK 8 con cambio manuale e i 46.750 euro della versione con cambio DSG (entrambe non più in vendita).