Volkswagen Touareg, è tempo di restyling per il grande SUV

Il capostipite dei SUV di Volkswagen è finalmente pronto ad accogliere un affascinante restyling che ne rinnova l'aspetto e le dotazioni. Stiamo parlando del Volkswagen Touareg che dopo una lunga serie di foto spia ha finalmente tolto il velo alla sua versione rinnovata, che presenta dei ritocchi di design azzeccati.

Gli interventi del facelift

I tecnici si sono concentrati nel ridisegnare la mascherina, che rende ancora più voluminosa la figura dell'intera macchina, che si conferma maxi (4.878 mm lunghezza, 1.984 mm larghezza, 1.710 mm di altezza, passo di 2.904 mm). Al primo sguardo si notano dei nuovi fari a LED HD Matrix IQ.Light che possiedono tre moduli LED e altrettanti LED a forma di L per le luci diurne, oltre a una fascia centrale illuminata a destra e a sinistra dello stemma VW. Aumentano nelle dimensioni le prese d'aria inferiori, che cambiano il proprio disegno a seconda dell'allestimento.

Al retro si trova una fascia che attraversa tutto il portellone in modo trasversale. Completamente nuovi anche i gruppi ottici con sei LED a "elle". Poi, per la prima volta di un modello Volkswagen prodotto in Europa, in abbinamento ai fari a LED HD Matrix IQ.Light, è possibile avere lo stemma Volkswagen illuminato di rosso e integrato nella fascia a LED della fanaleria. Infine, tantissimi sono i cerchi in lega con cui abbinare il nuovo Touareg: Coventry (19 pollici, di serie nella R-Line), Braga (20 pollici, di serie nella R), Napoli (21 pollici) e Leeds (21 pollici).

Abitacolo più tecnologico

Il rinnovamento del Touareg non passa solo dall'aspetto esteriore, ma anche attraverso un abitacolo più tecnologico che mai. Di serie il SUV tedesco sfoggia l'Innovision Cockpit che unisce il Digital Cockpit con schermo da 12'' e il display da 15'' del sistema infotainment Discover Pro Max. Naturalmente sono presenti i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

Nella console centrale, invece, fanno capolino dei tasti fisici e la rotellina per la regolazione del volume in nero lucido. La Casa di Wolfsburg ha introdotto anche delle nuove prese USB C che consentono di ricaricare più rapidamente gli smartphone. Tra gli accessori non può mancare l'Head-Up Display. Nuovi anche rivestimenti che impreziosiscono un interno, già di per sé, ricco.

Motorizzazioni Volkswagen Touareg

Il grande SUV tedesco propone motorizzazioni benzina, diesel e anche ibride plug-in con 50 km di autonomia in elettrico. Di seguito l'elenco completo:

V6 TSI 4MOTION: V6 turbo benzina di 3.0 litri da 250 kW/340 CV e 450 Nm di coppia; 0-100 km/h in 5,9 secondi e velocità massima di 250 km/h;

V6 TDI 4MOTION: V6 turbodiesel di 3.0 litri da 170 kW/231 CV e 500 Nm di coppia; 0-100 km/h in 7,6 secondi e velocità massima di 222 km/h;

V6 TDI 4MOTION: V6 turbodiesel di 3.0 litri 210 kW/286 CV con 500 Nm; 0-100 km/h in 6,3 secondi e velocità massima di 236 km/h;

eHybrid 4MOTION: V6 turbo benzina di 3.0 + elettrico da 17,9 kWh (14,3 kWh utilizzabili) da 280 kW/381 CV da 600 Nm; 0-100 km/h in 6,3 secondi e velocità massima di 250 km/h;

R eHybrid 4MOTION: V6 turbo benzina di 3.0 + elettrico batteria da 17,9 kWh (14,3 kWh utilizzabili) da 340 kW / 462 CV con 700 Nm - 0-100 km/h in 5,1 secondi e velocità massima di 250 km/h.

​ Listino prezzi e allestimenti

Il nuovo Touareg è disponibile negli allestimenti: base, Elegance, R-Line e il modello R. La dotazione di serie prevede climatizzatore automatico bizona, Innovision Cockpit digitale, apertura elettrica del portellone, fari a LED, volante multifunzione rivestito in pelle, sistema di navigazione Discover Pro Max, sistema di avviamento senza chiave Keyless Go e sedili anteriori riscaldabili.

Per il momento sono noti i prezzi disponibili in Germania, con un costo di partenza di 69.200 euro. L'Elegance parte da 75.070 euro e la R-Line da 79.660 euro. La Touareg R eHybrid viene, invece, 93.870 euro. Gli ordini sono disponibili a partire dal 24 maggio in tutta Europa.