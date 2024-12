Volvo ES90: il futuro incerto delle auto elettriche di lusso

Ascolta ora 00:00 00:00

Le auto elettriche continuano a far discutere, e questa volta al centro dell'attenzione troviamo la futura Volvo ES90.

Avrebbe dovuto rappresentare il fiore all'occhiello del Marchio automobilistico scandinavo. Tuttavia, sembra che questa lussuosa e tecnologica berlina svedese, la Volvo ES90, sorella della S90, potrebbe non vedere mai la luce.

Secondo indiscrezioni, i vertici di Volvo stanno ancora valutando se procedere o meno con lo sviluppo del modello. Nonostante le caratteristiche tecnologiche avanzate e il lusso che la contraddistinguerebbero, la Volvo ES90 rischia di non trovare spazio in un mercato che mostra ancora incertezze verso le auto elettriche.

Il progetto della Volvo ES90

L'annuncio ufficiale risale a qualche mese fa, quando Volvo aveva confermato che nel 2025 sarebbe arrivata una super ammiraglia a zero emissioni: la ES90. Questo modello avrebbe incarnato il simbolo della strategia di elettrificazione totale del Marchio, ampiamente comunicata negli ultimi anni. La produzione era prevista negli Stati Uniti e il modello avrebbe dovuto competere con rivali del calibro di Audi A6 e-tron, Mercedes EQE e BMW i5.

Nonostante le grandi ambizioni, qualcosa sembra essere andato storto. Fonti affidabili indicano che il progetto potrebbe essere sospeso a causa dei bassi volumi di vendita delle auto elettriche nel mercato europeo.

L'Europa e la lenta adozione delle auto elettriche

In Europa, la diffusione delle auto elettriche è ancora limitata. Mentre la Norvegia rappresenta un esempio virtuoso di transizione alle zero emissioni, il resto del continente non è altrettanto pronto. La domanda di auto elettriche è modesta e spesso surclassata da quella delle ibride.

Lo stesso CEO di Volvo Cars, Jim Rowan, aveva annunciato con entusiasmo il lancio di una nuova berlina elettrica di lusso. Tuttavia, sembra che il mercato non condivida lo stesso entusiasmo. Sebbene la Volvo EX30 stia registrando buoni risultati di vendita, il panorama globale non è ancora favorevole alle auto elettriche premium, soprattutto a causa dei costi elevati e delle incertezze legate alle infrastrutture di ricarica.

Nel segmento premium delle auto elettriche, Tesla continua a dominare le classifiche di vendita. BMW, con il suo crescente successo nel settore degli E-SUV, sta guadagnando consensi, ma i numeri restano ancora marginali rispetto alla domanda di auto a combustione tradizionale. Nonostante gli sforzi di Volvo e altri marchi, il passaggio alle auto elettriche sembra richiedere tempi più lunghi del previsto.

La Volvo ES90, inizialmente pensata come un modello rivoluzionario,

potrebbe non superare le attuali difficoltà di mercato. La decisione finale di Volvo sarà cruciale per comprendere la direzione del marchio nel panorama dell'elettrificazione e del segmento premium delle auto elettriche.