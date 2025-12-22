Volvo EX90, il nuovo riferimento elettrico per comfort e sicurezza

Volvo EX90 rappresenta uno dei passaggi più importanti nella storia recente del marchio svedese. Non è semplicemente la versione elettrica della XC90, ma un modello completamente nuovo, progettato fin dall’inizio come auto a batteria e pensato per incarnare la visione futura di Volvo in termini di sicurezza, comfort e digitalizzazione. Con i suoi oltre cinque metri di lunghezza, la possibilità di ospitare sette passeggeri e una dotazione tecnologica di primissimo livello, la EX90 si colloca nel cuore del segmento delle grandi SUV elettriche di lusso, rivolgendosi a un pubblico che cerca spazio, silenzio e un’esperienza di viaggio di alto profilo. Listini a partire da 88.200 euro.

Design e dimensioni

Dal punto di vista stilistico, Volvo EX90 interpreta in chiave moderna il linguaggio della casa. Le superfici sono pulite, levigate, prive di elementi superflui, con un’impostazione che privilegia eleganza e solidità piuttosto che aggressività, oltre che massimizzare l'efficienza aerodinamica. Il frontale è caratterizzato dai fari a matrice di led con firma luminosa a T reclinata, ormai un marchio di fabbrica Volvo, mentre al posteriore spiccano le luci verticali sdoppiate, che rendono immediatamente riconoscibile la vettura anche di notte. Sempre nel frontale, il gruppo ottico “apre o chiude” i moduli LED come animazione di benvenuto e chiusura, rendendo decisamente scenico lo sblocco delle portiere. Le maniglie a scomparsa e le proporzioni imponenti sottolineano la natura premium del progetto. Le dimensioni sono importanti, con una lunghezza di 504 cm e una larghezza di 196 cm, numeri che si traducono in una presenza su strada imponente ma al tempo stesso armonioso e ben proporzionato. Non mancano i grandi cerchi in lega aerodinamici da 20 fino a 22 pollici, a seconda delle versioni.

Interni e tecnologia

L’abitacolo è uno dei punti di forza della EX90. L’impostazione è minimalista ma raffinata, con materiali di alta qualità e abbinamenti curati, in linea con la tradizione scandinava. Vanta infatti inserti in vero legno chiaro retroilluminato, pelli sintetiche e alluminio, al pari di plastiche sostenibili estremamente morbide al tocco. I sedili offrono un eccellente compromesso tra sostegno e comfort (di varie tonalità e materiali, anche con inserti in misto lana) e mettono a disposizione numerose regolazioni elettriche, rendendo piacevole affrontare anche lunghi viaggi: dal manettino sul fianco del sedile si regolano le varie posizioni e possono anche essere dotati della funzione massaggio, oltre al riscaldamento e alla ventilazione. La plancia è dominata dal grande schermo verticale da 14 pollici, dal quale si gestisce praticamente ogni funzione dell’auto. I comandi fisici sono ridotti al minimo indispensabile e questo rafforza l’aspetto moderno, anche se costringe talvolta a distogliere lo sguardo dalla strada per operazioni semplici come la regolazione del climatizzatore.

Il sistema multimediale è basato su Android Automotive e appare estremamente rapido, intuitivo e ben integrato, mentre il cruscotto digitale da 9 pollici fornisce le informazioni essenziali in modo chiaro durante le fasi di guida. Tutte le funzioni dell’auto possono poi essere gestite da remoto tramite l’App specifica Volvo, che consente di pre-riscaldare batteria e abitacolo, aprire o chiudere la vettura e controllare tutti i principali parametri del veicolo. Dal punto di vista dello spazio, la EX90 offre abbondanza nelle prime due file di sedili, mentre la terza fila - di serie - risulta adeguata per un adulto fino a 1,75/1,80 metri di altezza. Tutti i sedili, della seconda e terza fila, possono essere abbattuti elettricamente, senza alcuno sforzo, mentre la seconda fila può scorrere avanti e indietro sulle apposite guide o modificare l’inclinazione dello schienale in maniera indipendente, ottimizzando spazio e margini per le gambe. Il bagagliaio varia sensibilmente in base alla configurazione dei sedili, con una capacità sorprendente, a partire da ben 300 litri con tutti i sedili “alzati”, mentre si passa a circa 700 litri in configurazione a cinque posti, fino ad un massimo di oltre 2.000 litri con i soli due posti anteriori. Presente anche un piccolo vano anteriore da circa 40 litri, utile soprattutto per riporre i cavi di ricarica ed elementi bagnati o sporchi, essendo realizzato in plastica rigida quindi facilmente lavabile.

Prova su strada

Alla guida, la Volvo EX90 conferma la sua vocazione da grande viaggiatrice. La versione Twin Motor AWD Performance da noi provata, con ben 680 CV garantisce accelerazioni brillanti e scatti mozzafiato, nonostante una massa che supera abbondantemente le 2,6 tonnellate. Sebbene la velocità sia limitata elettronicamente a 180 km/h (come da tradizione del brand), lo scatto sullo 0-100 km/h è concluso in soli 4,2 secondi, potendo scaricare a terra all’istante tutti gli 870 Nm di coppia massima di cui dispone. La spinta è comunque fluida e ben gestibile, ma le prestazioni sono sempre a portata, quando richiesto. Stupisce la progressione e la capacità di annullare, quasi per magia, le masse in gioco, soprattutto nei movimenti in linea retta. Tra le curve, però, il peso si fa sentire e invita a mantenere un’andatura rilassata, turistica sebbene il controllo del rollio sia notevole. Le sospensioni pneumatiche di cui è dotata la nostra vettura in prova lavorano in modo impeccabile nel filtrare le asperità dell’asfalto e nel contenere il rollio, ma l’inerzia resta percepibile, soprattutto nei tratti più guidati. Si tratta di un elemento capace di fare concretamente la differenza con le altre competitor del segmento, gestendo tutte le ondulazioni del manto stradale e simulando il comportamento di un tappeto volante a bordo. Raramente è capitato di provare un simile livello di comfort a bordo di un’auto. In autostrada la EX90 dà il meglio di sé, grazie a un isolamento acustico di altissimo livello e a una stabilità che trasmette grande sicurezza anche a velocità sostenute. Le dimensioni importanti emergono invece nelle manovre e negli spazi stretti, dove l’assenza delle quattro ruote sterzanti si fa notare, sebbene il ridotto raggio di sterzata compensi più che adeguatamente la stazza in gioco.

Autonomia, consumi e ricarica

La Volvo EX90, realizzata sulla piattaforma SPA2 nativa elettrica a 800V, è equipaggiata con una batteria con una capacità nominale di 106 kWh che consente un’autonomia dichiarata fino a 620 km. Nella pratica, come spesso accade per vetture di questa stazza, il dato reale dipende molto dal tipo di percorso e dallo stile di guida, ma resta comunque adeguato per affrontare lunghi viaggi senza ansia da ricarica: a velocità autostradali è in grado di superare i 400 km, mentre con un utilizzo misto, si possono anche superare i 550 km, sfruttando al meglio la guida predittiva e con la modalità One Pedal Drive. L’architettura a 800 volt consente a EX90 di accettare potenze di ricarica fino a 250 kW in corrente continua, permettendo di passare dal 10 all’80 percento in circa mezz’ora nelle condizioni ideali: sebbene il dato non sia tra i più alti in commercio, l’architettura consente di vantare una curva di ricarica costante e regolare, senza particolari picchi positivi o negativi, al fine di assicurare sempre delle tempistiche di ricarica contenute. In corrente alternata, la ricarica a 11 kW richiede circa dieci ore per un pieno completo.

Considerazioni finali e prezzi

La Volvo EX90 è una SUV elettrica che punta su comfort, sicurezza e tecnologia più che sulla sportività, nonostante le mostruose potenze in gioco. È un’auto pensata per viaggiare, per trasportare persone e bagagli in un ambiente silenzioso e raffinato, con un livello di assistenza alla guida tra i più avanzati oggi disponibili, grazie si sensori LiDar, sensori a infrarossi e telecamere presenti ad ogni angolo della vettura. È gia pronta per mettere a “terra” una guida autonoma di Livello 3, ma per questioni normative non è ancora possibile sperimentarla a pieno. I listini partono da 88.

per la versione a trazione posteriore in allestimento Plus, già sufficientemente accessoriata, con un pacco batterie da 92 kWh, che sulla carta assicura fino a 566 km. La versione intermedia Twin Motor da 106 kWh e 456 CV è invece disponibile a partire da 94.100 euro, mentre la più potente Performance da noi provata è a listino con un prezzo di partenza di 99.150 euro.