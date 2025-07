Volvo XC60 Plug-in MY2026: lusso, funzionalità e tecnologia

Volvo XC60 Plug-in MY2026 si propone al grande pubblico con materiali ricercati, un comfort acustico elevato e una qualità percepita tipicamente da ammiraglia. Gli interni beneficiano di rivestimenti sostenibili di nuova generazione e di un'insonorizzazione avanzata, pensata per creare un ambiente rilassante anche nei percorsi più lunghi. L’impianto Bowers & Wilkins, disponibile come optional, dispone di altoparlanti completamente integrati con il resto dell'abitacolo.

Il sistema infotainment della nuova Volvo XC60 Plug-in MY2026 presenta ora un display touch da 11,2 pollici, accompagnato da un’interfaccia utente più reattiva e basata sulla piattaforma Google: navigazione, gestione dei dispositivi e servizi digitali sono accessibili con pochi tocchi. Anche il quadro strumenti digitale è stato aggiornato con una grafica più chiara e leggibile. Nel tunnel centrale trova spazio un caricatore wireless ridisegnato per un raffreddamento più efficace.

Comfort e innovazione a bordo della nuova Volvo XC60 Plug-in

Sotto il cofano, la XC60 conferma la doppia offerta plug-in con trazione integrale elettrificata. La T6 AWD combina 253 CV a benzina e 145 CV elettrici, mentre la T8 AWD vanta una potenza (solo motore termico) di 310 CV. Entrambe le versioni offrono una potenza complessiva di 350 o 455 CV e sfruttano una batteria ricaricabile agli ioni di litio, con cambio automatico a 8 rapporti. La ricarica avviene in corrente alternata fino a 6,4 kW e richiede circa tre ore.

Chi cerca un SUV orientato al benessere può configurare la Volvo XC60 Plug-in con diversi pacchetti e allestimenti, integrando il tutto con avanzati sistemi di assistenza alla guida.

Per chi punta al puro divertimento di guida è disponibile il Performance Pack, disponibile sulla versione Polestar Engineered, che porta in dote freni Akebono, cerchi da 21" e sospensioni Ohlins regolabili.

Esteticamente, il restyling della XC60 MY2026 è discreto ma efficace: il frontale ospita una nuova griglia con logo Iron Mark semplificato, mentre i gruppi ottici posteriori adottano finiture “dark” per un look più deciso. La gamma colori si amplia con tre nuove tonalità: Forest Lake, Aurora Silver e Mulberry Red. I cerchi in lega, dal design aggiornato, spaziano da 18 a 22 pollici.

In movimento, la Volvo XC60 T6 AWD si distingue per la spinta poderosa, nel classico 0-100 km/h impiega 5,7 secondi.

L'assetto è tarato sul comfort, lo sterzo resta leggero ma preciso e l’abitacolo mantiene un’eccellente insonorizzazione acustica anche ad alta velocità. Lo spazio a bordo è ottimizzato per quattro adulti, il tunnel centrale limita il comfort del quinto passeggero (un classico delle Volvo a trazione posteriore). Il vano bagagli offre 468 litri utili.

La modalità

Power garantisce reattività, ma senza trasformare la guida in un’esperienza sportiva estrema: la taratura resta coerente con la filosofia Volvo, che mette al centro sicurezza, piacere di guida e pieno controllo della vettura.