Yamaha Ténéré 700 World Raid, il mito è vivo

Yamaha non dimentica le sue medaglie, i suoi trionfi e le sue conquiste. Il Ténéré è forse la moto più titolata tra i modelli di Iwata, sicuramente è quella che più di ogni altra ha saputo imporsi nelle gare fuori strada e sulle grandi distanze. Oggi, ne viene proposta una nuova versione che si chiama: Ténéré 700 World Raid. Il miglior modo per celebrare una leggenda che non ferma la sua corsa.

Una lunga storia

I fili della storia si intrecciano con la Parigi-Dakar, quella originale che portava i tanti avventurieri su quattro e due ruote, a misurarsi con le difficoltà impervie del deserto del Sahara. Nel 1979 Yamaha vinse il suo primo rally-raid, che ebbe una risonanza così fragorosa da costringerla a introdurre sul mercato un modello che fosse in grado di emulare la moto regina della sabbia. Nacque in questo modo il Ténéré, un veicolo adatto a sognatori e centauri pronti a percorrere lunghissime distanze, sempre in sella alla propria compagna di viaggio.

In tanti hanno cercato di emulare le gesta di piloti leggendari come Jean Claude Olivier e Stéphane Peterhansel, sentendosi un po' come loro una volta in sella alla Ténéré. Adesso vivere questa esperienza sarà ancora possibile con l'ultima versione speciale della leggendaria moto che coniuga il fascino delle corse con le prestazioni dei tempi moderni. La nuova Ténéré 700 World Rally è disponibile nei colori racing (blu, rosa fluorescente e argento) ispirati alla moto da corsa della Dakar del 1993 di Stéphane Peterhansel ed è il modello più esclusivo della gamma Yamaha Adventure 2023.

La ciclistica della nuova Yamaha Ténéré 700 World Raid

La nuova Yamaha Ténéré adotta sospensioni KYB premium a lunga escursione, doppi serbatoi carburante da 23 litri, un silenziatore Akrapovič in titanio e una sella piatta in 2 pezzi, esattamente come le moto da raid. Inoltre, è disponibile una strumentazione TFT a colori da 5" con connettività prevista per gli smartphone. Infine, il pacchetto viene completato con ABS a 3 modalità e ammortizzatore di sterzo Öhlins regolabile.

Prezzo e disponibilità

L'esclusiva Ténéré 700 World Rally è disponibile nella versione Trophy Blue, con forcella di colore nero, sella grigia-nera e cerchi neri. La Ténéré World Rally sarà ordinabile a partire da giugno al prezzo di listino 14.399 euro.